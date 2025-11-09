A cidade de SC que se tornou um paraíso com praias calmas

Praia Grande é uma das mais movimentadas de Governador Celso Ramos. Prefeitura Governador Celso Ramos / Divulgação

Praias calmas, vistas paradisíacas e contato com a natureza. Essas são apenas algumas das características do município catarinense de Governador Celso Ramos.

Localizado a 46 quilômetros da capital Florianópolis, o município possui cerca de 16 mil habitantes e mais de 50 praias catalogadas. Na alta temporada, recebe uma média de 150 mil visitantes, conforme a Secretaria de Turismo e Eventos, muitos deles vindos de diversas regiões do país e do Exterior.

Devido ao intenso crescimento no número de turistas, medidas de preservação são essenciais para manter a qualidade das praias e a cidade limpa, de acordo com o prefeito Marcos Henrique da Silva (PL).

Ele destaca que para esta temporada de verão, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, por meio da Operação Praia Limpa, irá reforçar o número de coletores (lixeiras e contentores), assim como a frequência da coleta seletiva e de resíduos não recicláveis em todas as praias.

— Entendemos que um verão bem-sucedido depende diretamente do bem-estar de quem mora aqui o ano todo. Por isso, trabalhamos para integrar os serviços e benefícios do turismo ao dia a dia da população, atuando em várias frentes — ressalta Marcos.

Para além da preservação, a cidade conta com medidas pensadas para os turistas da região, como o programa Tarifa Zero. Nele, o visitante pode explorar gratuitamente toda a riqueza natural por meio do sistema de transporte que, desde 2023, interliga toda a cidade.

Tranquilidade como diferencial

Em meio a destinos cada vez mais cheios e disputados, o prefeito destaca que Governador Celso Ramos segue na contramão da agitação:

— Oferecemos a paz e a tranquilidade que as famílias buscam. Nossas praias são verdadeiros oásis de águas calmas e protegidas, ideais para crianças e para quem quer escapar da agitação.

Praias movimentadas e "escondidas"

As praias mais movimentadas do município são Praia de Palmas que é a maior da cidade, e a Praia Grande, que possui o selo Bandeira Azul, um certificado ambiental internacional concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a critérios rigorosos de qualidade da água, gestão ambiental, segurança e educação ambiental.

Há também as praias mais escondidas, procuradas justamente pela calmaria e pela paisagem, como a Praia da Armação da Piedade, Praia do Antenor, Praia das Cordas e Praia do Simão.

Distância de Porto Alegre a Governador Celso Ramos

De carro

Distância: cerca de 486 quilômetros de distância

cerca de 486 quilômetros de distância Tempo de viagem: aproximadamente seis horas

De ônibus

O deslocamento é feito até a rodoviária de Florianópolis. Depois, é necessário pegar um segundo transporte, que pode ser ônibus local ou táxi

. Depois, é necessário pegar um segundo transporte, que pode ser ônibus local ou táxi Tempo de viagem: até a rodoviária, entre seis e oito horas de viagem. Da rodoviária a Governador Celso Ramos, aproximadamente uma hora

De avião

O deslocamento é feito pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis. Após o voo, é possível seguir de carro até Governador Celso Ramos

. Após o voo, é possível seguir de carro até Governador Celso Ramos Tempo de viagem: cerca de uma hora.