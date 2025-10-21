Tudo o que você precisa saber antes de viajar de carro, moto ou motor home pela América do Sul

Seja para buscar a neve nos Andes, a cultura vibrante de Buenos Aires ou as praias tranquilas do Uruguai, o sul do continente americano é um destino de aventura popular entre os gaúchos.
Viajar de carro, moto ou motor home a partir do Rio Grande do Sul não só garante flexibilidade e economia, mas também transforma o trajeto em parte da experiência.
Para garantir que a jornada seja suave e memorável, confira as dicas essenciais para cruzar as fronteiras com tranquilidade e aproveitar o melhor da América do Sul.
Documentação
A segurança começa antes de ligar o motor. A checagem de documentos é crucial, tanto para os ocupantes quanto para o veículo.
Documentos pessoais
- RG ou Passaporte: brasileiros podem ingressar nos países do Mercosul (Argentina e Uruguai) apenas com o RG, desde que a foto esteja atualizada e o documento tenha sido emitido há menos de 10 anos. Para o Chile, o RG é aceito, mas o passaporte é mais recomendável
- CNH: A Carteira Nacional de Habilitação brasileira é válida nos três países
Documentos do veículo
- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV): estar com o documento do carro em dia e no nome do condutor é obrigatório. Se o veículo não estiver no nome do condutor, será necessário apresentar uma procuração registrada em cartório, autorizando a saída do país
- Seguro Carta Verde: esse seguro de responsabilidade civil é obrigatório para entrar na Argentina e no Uruguai. Ele cobre danos materiais ou corporais a terceiros causados pelo veículo em território estrangeiro
- Seguro de Viagem: para Chile e Argentina, é altamente aconselhável ter um seguro de viagem com cobertura médica robusta, pois imprevistos de saúde podem gerar altos custos para turistas
Segurança
As leis de trânsito argentinas, uruguaias e chilenas exigem equipamentos específicos:
- Extintor de incêndio: deve estar dentro da validade e em local de fácil acesso
- Kit de primeiros socorros: mantenha um kit básico completo e organizado
- Dois triângulos de sinalização: a Argentina, em particular, exige dois triângulos de sinalização, diferentemente do Brasil
- Cabo de reboque e jogo de chaves: essenciais para pequenos imprevistos
Pedágios
- Brasil: pague em reais nas cabines usando dinheiro, cartão ou cobrança eletrônica
- Uruguai: dinheiro não é aceito na maioria dos pedágios. É preciso ter o passe eletrônico Telepeaje. Compre o kit para turistas com antecedência no site telepeaje.com.uy
- Argentina: pague em pesos argentinos em espécie (ou, em alguns casos, em dólar). Tenha dinheiro trocado
- Chile: nas rodovias principais, a cobrança é 100% eletrônica (free flow). Para não ser multado, compre o Passe Diário do Turista no site pasediario.cl
Onde parar
- Saindo do Rio Grande do Sul, o planejamento das paradas é vital. Para quem vai de motor home, aplicativos como EyeOverlanded e Park4Night auxiliam com informações sobre segurança e condições de estacionamento
- Na rota para a Patagônia (Bariloche, Mendoza), planeje paradas estratégicas na Província de Córdoba ou no pampa argentino, onde as distâncias são longas e os postos de gasolina podem ser mais raros
- A travessia da Cordilheira exige atenção. O Paso Los Libertadores é um dos mais famosos, mas só deve ser feito após verificar as condições climáticas (neve e gelo são comuns). Planeje pernoites nas cidades de Mendoza, na Argentina, ou Santiago, no Chile
Bagagem
Se o destino é o frio da Patagônia ou dos Andes, a preparação deve ser redobrada. Anote essas dicas antes de arrumar a mala:
- Roupas: o clima muda rapidamente, e as temperaturas podem variar de 5°C a 25°C no mesmo dia. Leve opções para vestir
- Moeda local: embora o dólar seja aceito em muitos lugares, tenha sempre pesos chilenos, argentinos ou uruguaios para pequenos gastos ou para locais mais afastados
- Adaptadores de tomada: os padrões de tomada são diferentes, então, carregue consigo adaptadores universais
- Combustível: o preço do combustível pode ser mais baixo, mas a qualidade e a disponibilidade em cidades pequenas podem variar. Sempre que possível, encha o tanque em cidades maiores
Pets
Quem disse que nossos companheiros ficam fora da aventura? Mas antes de embarcar com seu cachorro ou gato, fique atento ao que não pode faltar:
- Certificado Veterinário Internacional (CVI): emitido pelo Ministério da Agricultura (MAPA) do Brasil, atestando boas condições de saúde do animal e exigências sanitárias do país de destino
- Atestado de saúde do veterinário: emitido até 10 dias antes da viagem, o documento deve informar que o animal está em boas condições de saúde
- Carteira de vacinação atualizada: a vacina antirrábica em dia, tomada há pelo menos 30 dias, mas não excedendo a validade
- Identificação por microchip: é obrigatória no Uruguai e recomendada na Argentina e no Chile
- Cinto de segurança para pets: é obrigatório no Uruguai e recomendado na Argentina e no Chile
- Água e ração
- Remédios de uso contínuo
- Coleira antipulgas e carrapatos