Tudo o que você precisa saber antes de viajar de carro, moto ou motor home pela América do Sul

Viajar de carro, moto ou motor home é uma das formas de aproveitar a América do Sul. reisegraf / adobe.stock.com

Seja para buscar a neve nos Andes, a cultura vibrante de Buenos Aires ou as praias tranquilas do Uruguai, o sul do continente americano é um destino de aventura popular entre os gaúchos.

Viajar de carro, moto ou motor home a partir do Rio Grande do Sul não só garante flexibilidade e economia, mas também transforma o trajeto em parte da experiência.

Para garantir que a jornada seja suave e memorável, confira as dicas essenciais para cruzar as fronteiras com tranquilidade e aproveitar o melhor da América do Sul.

Documentação

A segurança começa antes de ligar o motor. A checagem de documentos é crucial, tanto para os ocupantes quanto para o veículo.

Documentos pessoais

RG ou Passaporte: brasileiros podem ingressar nos países do Mercosul (Argentina e Uruguai) apenas com o RG, desde que a foto esteja atualizada e o documento tenha sido emitido há menos de 10 anos. Para o Chile, o RG é aceito, mas o passaporte é mais recomendável

brasileiros podem ingressar nos países do Mercosul (Argentina e Uruguai) apenas com o RG, desde que a foto esteja atualizada e o documento tenha sido emitido há menos de 10 anos. Para o Chile, o RG é aceito, mas o passaporte é mais recomendável CNH: A Carteira Nacional de Habilitação brasileira é válida nos três países

Documentos do veículo

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV): estar com o documento do carro em dia e no nome do condutor é obrigatório. Se o veículo não estiver no nome do condutor, será necessário apresentar uma procuração registrada em cartório, autorizando a saída do país

estar com o documento do carro em dia e no nome do condutor é obrigatório. Se o veículo não estiver no nome do condutor, será necessário apresentar uma procuração registrada em cartório, autorizando a saída do país Seguro Carta Verde: esse seguro de responsabilidade civil é obrigatório para entrar na Argentina e no Uruguai. Ele cobre danos materiais ou corporais a terceiros causados pelo veículo em território estrangeiro

esse seguro de responsabilidade civil é obrigatório para entrar na Argentina e no Uruguai. Ele cobre danos materiais ou corporais a terceiros causados pelo veículo em território estrangeiro Seguro de Viagem: para Chile e Argentina, é altamente aconselhável ter um seguro de viagem com cobertura médica robusta, pois imprevistos de saúde podem gerar altos custos para turistas

Valle Nevado, no Chile, é um dos destinos preferidos dos turistas. Divulgação / Valle Nevado

Segurança

As leis de trânsito argentinas, uruguaias e chilenas exigem equipamentos específicos:

Extintor de incêndio: deve estar dentro da validade e em local de fácil acesso

deve estar dentro da validade e em local de fácil acesso Kit de primeiros socorros: mantenha um kit básico completo e organizado

mantenha um kit básico completo e organizado Dois triângulos de sinalização: a Argentina, em particular, exige dois triângulos de sinalização, diferentemente do Brasil

a Argentina, em particular, exige dois triângulos de sinalização, diferentemente do Brasil Cabo de reboque e jogo de chaves: essenciais para pequenos imprevistos

Pedágios

Brasil: pague em reais nas cabines usando dinheiro, cartão ou cobrança eletrônica

pague em reais nas cabines usando dinheiro, cartão ou cobrança eletrônica Uruguai: dinheiro não é aceito na maioria dos pedágios. É preciso ter o passe eletrônico Telepeaje. Compre o kit para turistas com antecedência no site telepeaje.com.uy

dinheiro não é aceito na maioria dos pedágios. É preciso ter o passe eletrônico Telepeaje. Compre o kit para turistas com antecedência no site Argentina: pague em pesos argentinos em espécie (ou, em alguns casos, em dólar). Tenha dinheiro trocado

pague em pesos argentinos em espécie (ou, em alguns casos, em dólar). Tenha dinheiro trocado Chile: nas rodovias principais, a cobrança é 100% eletrônica (free flow). Para não ser multado, compre o Passe Diário do Turista no site pasediario.cl

Onde parar

Saindo do Rio Grande do Sul, o planejamento das paradas é vital. Para quem vai de motor home, aplicativos como EyeOverlanded e Park4Night auxiliam com informações sobre segurança e condições de estacionamento

e auxiliam com informações sobre segurança e condições de estacionamento Na rota para a Patagônia (Bariloche, Mendoza) , planeje paradas estratégicas na Província de Córdoba ou no pampa argentino , onde as distâncias são longas e os postos de gasolina podem ser mais raros

, planeje paradas estratégicas na ou no , onde as distâncias são longas e os A travessia da Cordilheira exige atenção. O Paso Los Libertadores é um dos mais famosos, mas só deve ser feito após verificar as condições climáticas (neve e gelo são comuns). Planeje pernoites nas cidades de Mendoza, na Argentina, ou Santiago, no Chile

Motor homes devem oferecer conforto e boas condições de tráfego para jornadas mais longas. Camila Hermes / Agencia RBS

Bagagem

Se o destino é o frio da Patagônia ou dos Andes, a preparação deve ser redobrada. Anote essas dicas antes de arrumar a mala:

Roupas: o clima muda rapidamente, e as temperaturas podem variar de 5°C a 25°C no mesmo dia. Leve opções para vestir

o clima muda rapidamente, e as temperaturas podem variar de 5°C a 25°C no mesmo dia. Leve opções para vestir Moeda local: embora o dólar seja aceito em muitos lugares, tenha sempre pesos chilenos, argentinos ou uruguaios para pequenos gastos ou para locais mais afastados

embora o dólar seja aceito em muitos lugares, tenha sempre pesos chilenos, argentinos ou uruguaios para pequenos gastos ou para locais mais afastados Adaptadores de tomada: os padrões de tomada são diferentes, então, carregue consigo adaptadores universais

os padrões de tomada são diferentes, então, carregue consigo adaptadores universais Combustível: o preço do combustível pode ser mais baixo, mas a qualidade e a disponibilidade em cidades pequenas podem variar. Sempre que possível, encha o tanque em cidades maiores

Pets

Quem disse que nossos companheiros ficam fora da aventura? Mas antes de embarcar com seu cachorro ou gato, fique atento ao que não pode faltar: