Transporte de líquidos em avião: o que pode ser levado na bagagem de mão e na despachada

É possível levar líquidos nas bagagens desde que regras sejam atendidas. LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

Ao preparar a mala para uma viagem de avião, é comum surgir algumas dúvidas: posso carregar minha garrafinha de água? E aquele frasco de protetor solar? Ou o perfume que comprei no Free Shop do aeroporto?

A resposta é sim. Mas é importante estar atento às normas que regulam o transporte de líquidos em voos domésticos e internacionais para evitar transtornos desnecessários.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é a responsável pelo estabelecimento das regras, mas aponta que a decisão final em torno das restrições é da companhia aérea ou do agente de proteção da aviação civil que atua no aeroporto.

O que são considerados líquidos?

No contexto da aviação, são considerados líquidos todos os artigos de consistência líquida, atomizada (aerossóis) e géis, tais como: água e outras bebidas, loções, perfumes, aerossóis, pasta de dentes, gel e espumas de cabelo e de barbear, cremes, pastas e patês, compotas e queijos moles, sopas, xaropes e etc.

Transporte de líquidos em voos domésticos na bagagem de mão

A princípio, em voos domésticos em território nacional, itens na consistência líquida ou pastosa, como shampoos, condicionadores e cremes hidratantes não possuem restrição de transporte em bagagem de mão pelas regras da ANAC.

A agência pondera, no entanto, que é preciso estar atento ao que diz cada companhia área. Isso porque algumas empresas são mais restritivas que a regulamentação vigente e podem optar por não permitir o embarque de determinados itens.

De forma geral, os limites são estabelecidos para os produtos aerossóis ou com embalagens portadoras de atomizadores (frascos com válvula spray, borrifadores, etc).

Aerossóis e atomizadores

Podem ser transportados em bagagem de mão apenas se forem de uso médico (inaladores para asma, sprays antissépticos, etc.) ou item pessoal (desodorantes, perfumes, espumas de barbear, etc). Estes devem atender às regras:

Por passageiro, na bagagem de mão, são permitidos até quatro frascos de aerossol ou com atomizador , cada um com no máximo 300 g ou 300 ml

, cada um com no máximo As válvulas dos aerossóis devem estar protegidas para evitar vazamentos acidentais

Transporte de líquidos em voos domésticos na mala despachada

Itens líquidos e pastosos

A ANAC não impõe limites específicos de volume ou quantidade de líquidos ou itens pastosos na bagagem despachada de voos domésticos nacionais — desde que não sejam produtos perigosos (inflamáveis, tóxicos, gases sob pressão etc.). O que vale são as regras gerais das companhias aéreas.

Aerossóis e atomizadores

As restrições são estabelecidas para os itens aerossóis e para as embalagens com atomizadores:

Cada passageiro pode levar até 2 kg ou 2 litros

ou Nenhum item individual pode ultrapassar 500 g ou 500 ml

Válvulas devem estar protegidas para evitar vazamentos

Transporte de líquidos em voos internacionais na bagagem de mão

As regras em torno do transporte de líquidos na bagagem de mão são mais rigorosas para voos internacionais:

Frascos pequenos: cada líquido deve estar em frascos de até 100 ml

cada líquido deve estar em frascos de até 100 ml Frascos grandes: frascos com mais de 100 ml não podem ser levados, mesmo que estejam parcialmente cheios

frascos com mais de 100 ml não podem ser levados, mesmo que estejam parcialmente cheios Embalagem transparente: todos os frascos devem caber em uma embalagem plástica transparente, que feche bem, com capacidade máxima de 1 litro, deixando espaço entre os frascos

todos os frascos devem caber em uma embalagem plástica transparente, que feche bem, com capacidade máxima de 1 litro, deixando espaço entre os frascos Uma embalagem por pessoa: cada passageiro só pode levar uma embalagem com líquidos

cada passageiro só pode levar uma embalagem com líquidos Zip lock é opcional: é recomendado usar embalagens tipo zip lock, mas não é obrigatório

é recomendado usar embalagens tipo zip lock, mas não é obrigatório Caso os líquidos não sigam as regras e não seja possível ajustar a embalagem na hora da inspeção, o passageiro pode despachá-los junto à companhia aérea

Os líquidos adquiridos em Free Shop ou a bordo de aeronaves podem exceder esses limites, desde que dispostos em embalagens plásticas seladas e com o recibo de compra à mostra (cuja data deve ser a mesma do início do voo)

ou a bordo de aeronaves podem exceder esses limites, desde que dispostos em embalagens plásticas seladas e com o recibo de compra à mostra (cuja data deve ser a mesma do início do voo) Medicamentos líquidos (com prescrição médica), alimentação de bebês e líquidos de dietas especiais poderão ser transportados na quantidade necessária à utilização no período total de voo (incluídas eventuais escalas) e deverão ser apresentados no momento da inspeção de segurança

Frascos com líquidos devem caber em uma embalagem plástica transparente, que deverá ser apresentada na hora da inspeção. Chalabala / stock.adobe.com

Transporte de líquidos em voos internacionais na bagagem despachada

Itens líquidos e pastosos

Não há restrições específicas quanto ao volume ou quantidade de produtos com consistência líquida e pastosas na bagagem despachada. Contudo, assim como em voos domésticos, há limites para itens aerossóis e para frascos com atomizadores.

Aerossóis e atomizadores

Cada passageiro pode levar até 2 kg ou 2 litros

ou Nenhum item individual pode ultrapassar 500 g ou 500 ml

Válvulas devem estar protegidas para evitar vazamentos

O que é proibido

São proibidos quaisquer itens considerados perigosos, tais como líquidos inflamáveis (gasolina, etanol, metanol, óleo diesel e fluído de isqueiro), alvejantes líquidos (soda cáustica, cloro ou água oxigenada), tóxicos ou contaminados.

Quais regras para bebidas alcóolicas

É proibido, em qualquer hipótese e quantidade, o transporte de bebidas com teor alcóolico superior a 70%, independentemente de terem sido adquiridas em Free Shop ou transportadas na bagagem de mão ou despachada.

Bebidas com percentual alcóolico entre 24% e 70% são permitidas se armazenadas na embalagem original de venda. Cada volume deve conter, no máximo, 1 litro e não pode ser excedido o total de 5 volumes por passageiro. Esse limite aplica-se tanto às bebidas alcoólicas transportadas em bagagem despachada como em bagagem de mão

Caso se trate de viagem internacional, deve ser observada a regra que limita o transporte de líquidos na bagagem de mão a recipientes de até 100 ml. No caso de bebidas adquiridas em Free Shop ou nas aeronaves, o limite de 100 ml não é aplicável

Líquidos comprados em lojas do aeroporto podem ultrapassar a regra de 100 ml no contexto de viagens internacionais. aerogondo / stock.adobe.com

Regra para líquidos comprados em Free Shop

Recipientes com líquidos, aerossóis, géis, cremes ou produtos de consistência semelhante e bebidas alcoólicas vendidos em Free Shop dentro dos aeroportos podem exceder os 100 ml por embalagem estabelecidos para transporte na mala pequena em voos internacionais.

A regra é aplicável desde que os produtos sejam comprados no último aeroporto da viagem do passageiro, ou a bordo do último avião antes de chegar ao destino.

Itens precisam estar dispostos em embalagens plásticas seladas padronizadas e com o recibo de compra à mostra, da data do início do voo, para passageiros que embarcam ou em conexão