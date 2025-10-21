Quatro dias em Buenos Aires: onde ficar, o que fazer e o que comer na capital da Argentina

Obelisco é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Sara Bodowsky / Arquivo pessoal

Sempre que caminho por Buenos Aires, sinto em música e emoção os versos que Horacio Ferrer escreveu em Balada Para Un Loco.

O entardecer, as ruas, a atmosfera e o aroma da cidade me capturaram há quase 20 anos. Desde então minha memória tem afeto pelos bairros, recantos, lugares que abriram e que já fecharam. Vivi boa parte da minha história em visitas à capital argentina.

Essa paixão fez o caminho inverso e acabou influenciando também minha mãe, Dalva Bodowsky. Por isso, no último mês de abril, fiz uma surpresa a ela.

Foram quatro dias preciosos em que revimos lugares, matamos a saudade de tantos sabores, conhecemos outras atrações e aproveitamos muito o tempo juntas. Hoje, trago aqui um pequeno resumo da nossa viagem.

Onde ficar

Gosto muito de curtir a cidade me hospedando em apartamentos alugados diretamente com proprietários em plataformas digitais. Mas Buenos Aires também tem um número incrível de ótimos hotéis

E quando me perguntam qual bairro escolher, a resposta é sempre complicada. Depende do tempo que você tem e do que você quer fazer por lá.

Dessa vez, ficamos primeiro em um hotel na Avenida Córdoba, na região central, e depois fomos para um apartamento no bairro Recoleta.

A mobilidade é fácil, com boas opções de transporte público, como ônibus e metrô (é preciso comprar um cartão especial para isso), ou carros de aplicativo

Sabores locais

Buenos Aires é um dos melhores lugares que conheço para comer bem. Além de centenas de restaurantes com cozinhas de todo o mundo, os produtos tradicionais argentinos são deliciosos.

Toda refeição se inicia com um pãozinho (massudinho e saboroso) acompanhado de manteiga ou um molhinho normalmente à base de chimichurri. Além das carnes de parrilla, pratos como o ravioli à bolonhesa ou com salsa ao tuco, que é molho de tomate (herança da colonização italiana) com carne à milanesa e purê, têm lugar garantido no meu coração e na minha barriguinha!

E as medialunas? Aproveito e deixo dois lugares com as minhas preferidas (bem fofinhas e amanteigadas): a Brasna ( @brasna.panaderia ), que fica em Palermo, e o Corchio ( @corchio.resto ), na Recoleta, que tem um cardápio com preços interessantes.

Aproveito e deixo dois lugares com as minhas preferidas (bem fofinhas e amanteigadas): a Brasna ( ), que fica em Palermo, e o Corchio ( ), na Recoleta, que tem um cardápio com preços interessantes. E o que falar das pizzas argentinas? Não têm igual. A massa é perfeita e a cobertura, generosa. São várias pizzarias tradicionais, como a Güerrín, Los Inmortales e a Banchero. A minha preferida é a El Cuartito, com decoração de futebol e pizzas que contam a história da cidade.

Teatro Colón

Teatro Colón foi inaugurado em 1908. Sara Bodowsky / Arquivo pessoal

Sempre tem algo diferente para fazer em Buenos Aires. Nessa viagem, fui finalmente conhecer o famoso Teatro Colón. E é um passeio imperdível mesmo!

O atual prédio foi inaugurado em 1908, após uma construção que durou 20 anos. No site do teatro dá para comprar ingressos para visitas guiadas durante o dia, com duração de cerca de 50 minutos, e também para os eventos.

Caminhando pela cidade

Uma boa dica é conhecer os bairros portenhos caminhando. A cidade é plana, com prédios imponentes e históricos que pedem uma caminhada sem pressa.