O hotel das Cataratas do Iguaçu que supera o Copacabana Palace em ranking de turismo

É de Foz do Iguaçu, no Paraná, o hotel que desbancou o tradicional Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em um ranking internacional de turismo. De frente para uma das sete maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu, o Hotel das Cataratas oferece diárias que podem chegar aos R$ 30 mil.

A acomodação, localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, recebeu nota máxima no Guia Michelin, referência mundial em hospitalidade e gastronomia. Cercado por 185 mil hectares de floresta tropical, o hotel é um dos destinos de turismo de luxo mais exclusivos do país.

A suíte mais sofisticada conta com adega particular e vista panorâmica para as Cataratas. Os hóspedes ainda têm acesso à piscina, spa, academia e quadra de tênis.

Ainda sobre experiências, o local oferece visitas aos mirantes do parque antes da abertura e após o fechamento para o público geral, além de oferecer piqueniques no gramado, caminhadas noturnas e a chance de observar um fenômeno raro: o arco-íris noturno que surge nas noites de lua cheia.

Arquitetura histórica

Inaugurado em 1958, o Hotel das Cataratas tem fachada rosa e arquitetura inspirada no estilo colonial português. A construção se destaca no meio da mata e já hospedou personalidades como o rei Charles III e a princesa Diana.

Em 2007, o edifício passou por uma ampla reforma, quando o grupo Belmond assumiu a gestão. Foram investidos cerca de R$ 60 milhões para modernizar as 176 acomodações, os restaurantes, o spa, os jardins e as áreas comuns. O tom rosa da fachada é um charme à parte — e, segundo a administração, faz parte da história do espaço.

Os quartos são decorados com móveis de madeira certificada, tecidos artesanais e quadros que retratam paisagens brasileiras. Nos banheiros, o mármore branco e os azulejos exclusivos reforçam o estilo português do local. A proposta é trazer a natureza para dentro do hotel, com cores, aromas e texturas que fazem os hóspedes se sentirem imersos na Mata Atlântica.

A decoração do espaço é marcada por cores intensas e obras das artistas Ludmila Demonte e Romilda Patez. As acomodações variam de quartos com 15 metros quadrados até suítes amplas, com até três ambientes, sala de jantar e vista direta para as Cataratas. A Suíte das Cataratas, a mais luxuosa, tem 64 metros quadrados, sala de estar e jantar e adega particular.

Gastronomia

Todos os restaurantes e bares do hotel são abertos a visitantes, e moradores de Foz do Iguaçu têm descontos no cardápio. Um dos restaurantes é o Y, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, premiado com duas estrelas Michelin pelo restaurante Evvai, de São Paulo. O menu usa ingredientes típicos, como mandioca, açaí e cupuaçu, em versões contemporâneas, servidas em menus degustação ou à la carte.

Já o restaurante Ipê, localizado à beira da piscina, oferece pratos típicos brasileiros, buffet internacional, feijoada aos sábados, churrasco gaúcho e opções vegetarianas.

O espaço também conta com um terraço com vista para as quedas d’água e o bar Tarobá.

Experiências exclusivas

Entre as opções para os hóspedes, estão piqueniques e coquetéis com vista para as Cataratas, com valores entre R$ 450 e R$ 1,1 mil. Também há trilhas com terapia japonesa, meditação e passeios acompanhados por monitores que medem os íons liberados pela floresta — segundo o hotel, quanto mais próximo da natureza, maior a sensação de bem-estar.

Durante as noites de lua cheia, é possível observar o arco-íris lunar, fenômeno raro formado pela luz da lua refletida na névoa das quedas. Para quem busca mais aventura, há os passeios de helicóptero sobre o parque, com preços que vão de R$ 610, por um voo de 10 minutos, a R$ 10,2 mil, por 35 minutos.

Sustentabilidade e preservação

Além do luxo e das experiências exclusivas, o hotel também se destaca pelo investimento em sustentabilidade. O grupo Belmond já destinou cerca de R$ 9 milhões ao Parque Nacional do Iguaçu — parte do valor voltada ao apoio do Projeto Onças do Iguaçu, que atua na conservação da onça-pintada na região.

Toda a energia usada no local vem de fontes renováveis. O hotel realiza mutirões anuais que retiram cerca de 1,5 tonelada de lixo da floresta e mantém coleta seletiva em todas as áreas. Outras ações incluem reciclagem de óleo e resíduos, parceria com cooperativas locais e uma horta orgânica própria que abastece os restaurantes.

O hotel ainda conta com sistema de tratamento de esgoto próprio e devolve a água tratada conforme as normas ambientais.