Novas regras para obter visto nos EUA começam a valer nesta quarta-feira; veja o que muda 

Com nova regra, menores de 14 anos e maiores de 79 anos precisarão realizar entrevista presencial. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A partir desta quarta-feira (1º), entram em vigor novas regras para quem deseja obter o visto de não imigração dos Estados Unidos, como o de turismo (B-2). As alterações tornam o processo mais restritivo e, em breve, também podem deixá-lo mais caro.

A ampliação do grupo submetido a entrevistas obrigatórias e a análise de redes sociais estão entre as principais medidas que passam a vigorar e podem impactar tanto o tempo de espera quanto o número de negativas por parte das autoridades americanas.

A seguir, veja o que muda e tire suas dúvidas sobre o novo regramento para o visto de entrada nos EUA.

Entrevistas obrigatórias

Anteriormente, menores de 14 anos e maiores de 79 anos eram dispensados da entrevista presencial. A partir da mudança, todos nessas faixas etárias deverão comparecer, salvo em exceções específicas (veja mais abaixo).

— A grande maioria precisará passar por uma entrevista por um oficial consular. Exceto os que forem elegíveis para renovação de um visto de turismo e negócios (categorias B1 e B2) — explica Thiago Michaelsen, sócio-proprietário da assessoria Sul Vistos.

Hoje, o tempo médio para conseguir um agendamento de entrevista no consulado é de pouco mais de um mês. Após a entrevista, o solicitante geralmente já recebe resposta imediata sobre aprovação ou não do visto.

Com a obrigatoriedade de entrevistas para todos os perfis, incluindo crianças e idosos, a tendência é de que a fila aumente, prolongando o tempo de espera.

Quem ainda pode ser dispensado

Apesar da mudança, algumas categorias continuam tendo a possibilidade de solicitar o visto sem entrevista:

Vistos diplomáticos ou oficiais

Candidatos aos vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1 — geralmente relacionados a organismos internacionais e militares

Além disso, também estão dispensadas pessoas que vão renovar um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo/negócios de curta duração), desde que:

o visto ainda esteja válido ou tenha expirado há menos de 12 meses

ou tenha o solicitante tivesse pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido

o pedido seja feito no país de nacionalidade ou residência

ou residência nunca tenha havido recusa de visto , a menos que a negativa tenha sido revertida ou dispensada

, a menos que a negativa tenha sido revertida ou dispensada não exista inelegibilidade aparente ou potencial (casos não detalhados pelo governo dos EUA)

Importante: mesmo nesses casos, o consulado pode convocar para entrevista, se considerar necessário. Se o visto tiver expirado há mais de 12 meses, será necessário refazer o processo junto ao Consulado.

Perfil público em redes sociais

Estudantes e intercambistas que solicitarem vistos das categorias F (acadêmicos), M (não acadêmicos) e J (educacionais e culturais) enfrentarão outra exigência: a análise de suas redes sociais.

O que muda:

O formulário DS-160 agora pede os perfis utilizados nos últimos cinco anos

A orientação é tornar os perfis públicos até a conclusão do processo

até a conclusão do processo Contas privadas ou omissão de informações podem gerar atraso, recusa ou inelegibilidade futura

Postagens com apoio a organizações terroristas, ideologias antiamericanas ou antissemitas podem levar à recusa imediata

Segundo Michaelsen, o objetivo é reforçar a triagem.

— Eles vão avaliar posicionamentos políticos e informações nas redes sociais dos solicitantes, buscando o que consideram ir contra os princípios e a cultura americana — detalha.

Visto segue com o mesmo valor, por enquanto

Atualmente, a taxa de emissão do visto é de US$ 185 (R$ 983, na cotação atual). A criação da Visa Integrity Fee, aprovada em julho, prevê um adicional de US$ 250 (R$ 1.328), o que elevaria o valor total para US$ 435 (R$ 2.311).

A cobrança integra o pacote legislativo One Big Beautiful Bill (“uma grande e linda conta”, em tradução livre), sancionado pelo presidente Donald Trump.

No entanto, a nova taxa ainda não tem data para começar a valer, e, até lá, o valor permanece inalterado.

Em resumo

Mais entrevistas: crianças, idosos e até quem renova visto pode ser chamado com mais frequência

crianças, idosos e até quem renova visto pode ser chamado com mais frequência Maior custo: o valor do visto deve mais que dobrar com a nova taxa a entrar em vigor

o valor do visto deve mais que dobrar com a nova taxa a entrar em vigor Análise digital: estudantes e intercambistas terão a vida online investigada

estudantes e intercambistas terão a vida online investigada Mais demora: a resposta pode não sair imediatamente após a entrevista, pois os consulados podem exigir verificações adicionais

Impactos

Michaelsen avalia que a triagem mais rigorosa pode aumentar as negativas de visto para brasileiros, mas não de forma tão expressiva.

— Pode sim aumentar a negativa, porque são adicionadas novas etapas de avaliação. Mas não deve ser tão significativo como se espera. E é importante frisar: isso se aplica a todos os países, não só ao Brasil — afirma.

A principal recomendação do especialista é não deixar a solicitação para a última hora.

— A dica é se antecipar. O formulário é uma das etapas mais importantes. Responda da forma mais verdadeira possível e se prepare, de uma forma geral, para a entrevista — orienta.

Perguntas e respostas sobre as mudanças no visto americano

O que muda nas entrevistas para concessão de visto?

Até agora, crianças menores de 14 anos e idosos com mais de 79 anos podiam solicitar o visto sem entrevista, apenas enviando a documentação.

A partir de 1º de outubro, todos os solicitantes — inclusive esses grupos — terão que passar por entrevista presencial.

Por que essa mudança foi feita?

A justificativa oficial é aumentar a segurança e padronizar os procedimentos para todos os candidatos, reduzindo brechas que poderiam ser exploradas em casos de fraude ou uso indevido do visto.

Como isso pode afetar quem pretende viajar?

A exigência de entrevistas pode gerar mais filas e tempo de espera para agendamento, especialmente em períodos de alta procura.

Qual o tempo estimado para obtenção de um visto?

Atualmente, o prazo médio para conseguir um agendamento de entrevista no consulado é de pouco mais de um mês. Após a entrevista, o solicitante costuma sair já sabendo se o visto foi aprovado ou não.

Essas mudanças vão aumentar esse tempo?

Com a nova obrigatoriedade de entrevistas para todos os perfis, incluindo crianças e idosos, a tendência é que a fila aumente e o tempo de espera para a entrevista fique maior.

Quanto vai custar o visto agora?

Atualmente, a taxa de emissão do visto é de US$ 185 (R$ 983, na cotação atual). A criação da Visa Integrity Fee, aprovada em julho, prevê um adicional de US$ 250 (R$ 1.328), o que elevaria o valor total para US$ 435 (R$ 2.311).

No entanto, a nova taxa ainda não tem data para começar a valer, e, até lá, o valor permanece inalterado.

Essa taxa pode ser reembolsada?

Em alguns casos, sim, mas as situações específicas ainda dependem de regulamentação pelo governo americano.

Por que as redes sociais passaram a ser analisadas em alguns vistos?

Para estudantes e intercambistas, o processo incluirá a checagem das redes sociais como parte da avaliação de perfil. A ideia, segundo o governo dos Estados Unidos, é identificar potenciais riscos de segurança e verificar a coerência das informações prestadas.

O que isso significa na prática?

Solicitantes podem ser convidados a fornecer seus nomes de usuário. A análise busca indícios de fraude, inconsistências ou conteúdos que possam levantar suspeitas.

Essas mudanças valem apenas para brasileiros?

Não. As novas regras se aplicam a cidadãos de todos os países que precisam de visto de não imigração para entrar nos Estados Unidos.

Há risco de aumento no número de vistos negados?

É possível, já que as entrevistas e a análise de redes sociais tornam o processo mais rigoroso. Porém, ainda não há dados que confirmem esse impacto.

Que cuidados os solicitantes devem ter a partir de agora?

Organizar a documentação com antecedência

Se preparar para a entrevista, respondendo de forma clara e objetiva

Ter atenção com o conteúdo publicado em redes sociais, especialmente se solicitar visto de estudante ou intercâmbio

Acompanhar os canais oficiais do consulado para confirmar datas e regras sobre a nova taxa