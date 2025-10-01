Natureza, aventura pirata ou parque de diversões: confira 11 lugares para fazer um bate e volta no Dia das Crianças

Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, é uma das dicas para curtir o Dia das Crianças. Florybal / Divulgação

O Dia das Crianças de 2025 cai justamente em um domingo, dia perfeito para curtir com a família. O 12 de Outubro ainda pode se estender a um feriadão antecipado por conta do Dia do Professor, já que algumas escolas adiantaram a folga do dia 15 para o dia 13 (segunda-feira).

O Rio Grande do Sul proporciona inúmeras atrações para quem busca aproveitar a data com filhos, netos, sobrinhos e afilhados.

Zero Hora conversou com a criadora de conteúdo gaúcha Greici Behenck, responsável pela página no Instagram Passeios pro Final de Semana, e com o guia de turismo Micael Sirena, proprietário da Mica Viagens, e listou diferentes espaços para visitar na modalidade bate e volta, saindo da Região Metropolitana ou da Serra. Além disso, reuniu opções para quem estará no Litoral Norte no período. Confira:

Encontre o seu destino:

Região Metropolitana

Ecoland Hotel

Criançada pode usufruir de contato com a natureza, além de quadras e piscinas. Miro de Souza / Agencia RBS

A cerca de 90 quilômetros do Centro da Capital, em Igrejinha, o Ecoland Hotel é um complexo de 172 hectares que oferece atividades em contato com a natureza, como caminhadas, trilhas, passeios a cavalo e pescaria, além de quadras de vôlei e futebol e piscinas. Todas as atrações podem ser aproveitadas tanto por quem se hospedar no local como para quem optar pela diária, que custa R$ 150 para pessoas a partir dos 11 anos nos sábados, domingos e feriados. Crianças de seis a 10 anos pagam R$ 75; e crianças de até cinco anos são isentas.

Localização: Rua Alfredo Brusius, 2121 - Igrejinha

Rua Alfredo Brusius, 2121 - Igrejinha Horário de funcionamento: aberto todos os dias, das 9h às 18h

aberto todos os dias, das 9h às 18h Preço das diárias: R$ 150 a partir dos 11 anos aos sábados, domingos e feriados; R$ 75 para crianças entre seis e 10 anos; isento para crianças de até cinco anos

Restaurante da Janeti

Partir para um almoço especial e ainda poder se divertir à tarde pode ser uma boa pedida para o Dia das Crianças. A 25 minutos de Porto Alegre, o Restaurante da Janeti, em Glorinha, é opção para a família inteira: os adultos podem curtir a natureza enquanto as crianças aproveitam brincadeiras em mesas de jogos ou pela imensa área verde.

A orientação é reservar uma mesa pelo WhatsApp (51) 99148-5160.

Localização: Av. Quatro de Maio, 3260 - Glorinha

Funcionamento: sexta-feira, das 12h às 14h30min; sábado, domingo e feriados, das 11h às 16h. Entrada gratuita

Aventura Pirata

Para curtir a Capital, a dica é a experiência temática no Aventura Pirata: um passeio de barco pirata no Guaíba. Durante uma hora, as crianças podem vivenciar caça ao tesouro e shows, navegando pelas Ilhas do Delta ou aproveitando o por do sol na zona sul da cidade.

Localização: 1º Embarque pelo Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050 – Centro Histórico) e 2º Embarque pelos Fundos da Usina do Gasômetro (Av. Presidente Goulart, 551 – Centro Histórico).

1º Embarque pelo Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050 – Centro Histórico) e 2º Embarque pelos Fundos da Usina do Gasômetro (Av. Presidente Goulart, 551 – Centro Histórico). Horários: sábado, domingos e feriados, às 11h e às 15h; sábados, domingos e feriados, às 16h30. Consulte o site para verificar os passeios por horário

sábado, domingos e feriados, às 11h e às 15h; sábados, domingos e feriados, às 16h30. para verificar os passeios por horário Preço do ingresso: a partir de R$ 40

Serra

Parque Terra Mágica Florybal

Parque Terra Mágica Florybal foi classificado como uma das atrações favoritas dos turistas pelo TripAdvisor. Parque Terra Mágica Florybal. / Divulgação

O Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, é um passeio na natureza em meio a personagens fantásticos, como feiticeiros, dinossauros e outros. Além dos brinquedos do local, há praças de alimentação, loja de chocolates, teatros infantis, a Casa do Mago, passeio no Dino Móvel e trilhas por caminhos e histórias do mundo.

Localização: Rodovia RS-466, 1630 - Jardim dos Pinheiros II, Canela

Rodovia RS-466, 1630 - Jardim dos Pinheiros II, Canela Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h45min às 17h

de segunda a domingo, das 9h45min às 17h Preço do ingresso: a partir de R$ 69,90

NBA Park Gramado

NBA Park Gramado oferece experiência imersiva no universo da principal liga de basquete dos Estados Unidos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um dos parques temáticos favoritos das crianças (e dos adultos) em Gramado é o NBA Park Gramado, que apresenta uma experiência imersiva no universo da NBA, a principal liga de basquete profissional dos Estados Unidos. São mais de 15 atrações, incluindo restaurante temático, museu, espaço gamer e quadra para curtir o dia inteiro.

Localização: Av. das Hortênsias - Gramado

Av. das Hortênsias - Gramado Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h45min às 17h

de segunda a domingo, das 9h45min às 17h Preço do ingresso: a partir de R$ 69,90

Vila da Mônica

Projeto tem 5 mil m² destinados exclusivamente às atividades da Vila da Mônica. Vila da Mônica Gramado / Divulgação

A Vila da Mônica, em Gramado, é um consenso entre as fontes consultadas por Zero Hora como uma ótima atração para curtir com a criançada. Também é uma boa opção para os dias de chuva. O parque lúdico apresenta mais de 20 atrações do universo da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa.

Entre as opções, estão o Carrossel do Chico Bento, a Casa da Magali, a Casa do Cebolinha e a Dinolândia. O espaço tem 5 mil m² destinados exclusivamente às atividades do complexo.

Localização: Rua Germano Boff, 611 - Gramado

Rua Germano Boff, 611 - Gramado Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h45min às 17h

de segunda a domingo, das 9h45min às 17h Preço do ingresso: a partir de R$ 179 no final de semana do Dia das Crianças. Menores de 2 anos e 11 meses não pagam ingresso

Space Adventure

Mais de 270 itens de missões da NASA compõem o Space Adventure. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Space Adventure é um parque temático e museu interativo licenciado pela NASA, inaugurado em 2023, na cidade de Canela. Ele reúne mais de 270 itens de missões espaciais, com a proposta de garantir uma experiência imersiva no universo da astronomia.

Localização: Av. Ernani Kroeff Fleck, 960 - Canela

Av. Ernani Kroeff Fleck, 960 - Canela Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 10h às 18h

de segunda a domingo, das 10h às 18h Preço do ingresso: a partir de R$ 59,90

Acquamotion Gramado

Acquamotion é considerado o único parque aquático temático, coberto e climatizado do país. Rafael Schneider / Acquamotion/Divulgação

O Acquamotion, em Gramado, oferece diversão para todas as idades, tanto em dias de chuva, calor ou frio. Este é o único parque aquático temático, coberto e climatizado do Brasil. Possui sete piscinas de águas termais, dispostas em quatro andares, toboáguas e piscina com ondas.

Localização: Rua Linha Carazal, 501 - Gramado

Rua Linha Carazal, 501 - Gramado Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h

de terça-feira a domingo, das 10h às 18h Preço dos ingressos: a partir de R$ 105

Casa da Ovelha

Crianças podem amamentar ovelhas na atração de Bento Gonçalves. Jonas Ramos / Agencia RBS

Para quem quiser desviar do destino usual de Gramado e Canela, uma dica é visitar a Casa da Ovelha, em Bento Gonçalves. Com atrações baseadas na rotina de uma fazenda, as crianças têm a possibilidade de amamentar, alimentar e interagir com as ovelhas.

A criadora de conteúdo Greici Behenck dá como dica aproveitar o espaço em contato com a natureza ou seguir pelos Caminhos de Pedra na cidade serrana para fazer piqueniques em família.

Localização: Rodovia Linha Palmeiro, 400 – Distrito de São Pedro, Bento Gonçalves

Rodovia Linha Palmeiro, 400 – Distrito de São Pedro, Bento Gonçalves Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo, das 9h15min às 17h. Para visitar, é necessário agendamento prévio . Consulte: casadaovelha.com.br

segunda-feira a domingo, das 9h15min às 17h. Para visitar, é necessário . Consulte: Preço dos ingressos: promocionais a partir de R$ 56. Crianças de zero a cinco anos são isentas

Litoral Norte

Acqua Lokos Parque Hotel

Acqua Lokos está aberto durante o ano inteiro. Divulgação / Divulgação

O tradicional Acqua Lokos, em Capão da Canoa, não é formado apenas por piscinas. O parque funciona durante todo o ano e, além das diversões aquáticas, oferece aventura e contato com a natureza com montanha-russa, arvorismo e passeio a cavalo. Há áreas cobertas e temáticas, com atrações que funcionam mesmo em dias frios ou chuvosos.

Localização: Estrada do Mar, Km 50, 2000 - Capão da Canoa

Estrada do Mar, Km 50, 2000 - Capão da Canoa Horário de funcionamento: temporada de inverno segue até 19 de outubro, com funcionamento aos sábados, domingos e principais feriados, das 10h às 17h. Na sequência, inicia a temporada de verão pocket e de verão. Consulte o site para mais informações

temporada de inverno segue até 19 de outubro, com funcionamento aos sábados, domingos e principais feriados, das 10h às 17h. Na sequência, inicia a temporada de verão pocket e de verão. para mais informações Preço dos ingressos: antecipados a partir de R$ 55

Morro dos Macacos

Crianças podem interagir com os macacos da região. Daniela Xu / Agencia RBS

O Morro dos Macacos fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, em Passo de Torres, mas ainda assim é um ótimo destino para quem está no Litoral Norte, especialmente em Torres. Localizado a cerca de 12 km da cidade e a 100 km de Tramandaí, o local é indicado para quem deseja contato com a natureza e os animais.

As crianças podem interagir e observar os macacos que vivem no morro. O passeio também proporciona trilhas, belas paisagens e vistas panorâmicas.

Localização: Estrada Geral, s/n - São Francisco, Passo de Torres - SC

Estrada Geral, s/n - São Francisco, Passo de Torres - SC Horário de funcionamento: de sexta a domingo, das 9h às 18h

de sexta a domingo, das 9h às 18h Preço dos ingressos: crianças entre quatro e 10 anos pagam R$ 10. A partir de 11 anos, R$ 20