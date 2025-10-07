Jalapão e Alter do Chão: destinos incríveis no norte do Brasil

Praia do Pesqueiro é parada obrigatória na Ilha de Marajó. Jair / adobe.stock.com

O repertório turístico do norte do Brasil vai muito além do passeio pelas capitais. Há uma série de lugares a desbravar, como a Ilha de Marajó, Santarém e Alter do Chão, todos no Pará, ou o Jalapão, no Tocantins. Roteiros imersos na natureza exuberante da região e que prometem encantar qualquer viajante.

A primeira escolha que fizemos foi por uma experiência de 10 dias, com apenas os dois primeiros em Belém. A parada seguinte, para onde se vai logo após o café da manhã, é Soure, na Ilha de Marajó.

A viagem, pela baía que leva o mesmo nome do destino, é feita por embarcação e leva cerca de quatro horas. Em boa parte do trajeto, o silêncio é rompido somente pelos sons da natureza.

Na chegada, o turista tem tempo livre para pequenas caminhadas no entorno da Pousada dos Guarás.

Com energia renovada, o quarto dia é dedicado à vila de pescadores na tranquila Praia do Pesqueiro. No quinto dia, é hora de retornar a Belém, direto ao aeroporto.

O destino final é Santarém, onde o viajante terá uma noite livre para curtir ou descansar no hotel Lodon.

No jantar, opte por uma alimentação leve, pois o dia seguinte será embarcado, entre águas verde-esmeralda do Rio Tapajós e argilosas do Rio Amazonas, rumo a Alter do Chão, onde se chega ao entardecer. A noite é livre.

O roteiro se encerra com três dias de hospedagem na pousada Mirante da Ilha. Na cidade, há floresta, lagoas, igarapés e canais, além do contato com as comunidades ribeirinhas. A praia mais conhecida é a da Ilha do Amor. Também vale a pena conhecer o Morro da Piraoca e o Lago Verde.

Há um dia livre para curtir Alter do Chão. Erich / adobe.stock.com

No dia seguinte, a viagem contempla um city tour panorâmico e o passeio pelo Mercadão 2000, com diversidade de produtos regionais. Outro mercado visitado é o do Peixe, na orla de Santarém.

A Catedral de Nossa Senhora da Conceição, o Centro Cultural João Fona – ou Museu de Santarém –, o Mirante da Orla e o Museu de Arte Sacra também estão na programação.

10 dias por Belém, Marajó, Santarém e Alter do Chão

Preço médio por pessoa: R$ 6,7 mil (apartamento duplo) e R$ 6,4 mil (triplo). É possível parcelar em até 8x

Valores incluem:

Hospedagem com café da manhã

Transfers em Belém, Marajó e Alter do Chão, mais um city tour em Belém

Navegação de três dias e duas noites entre Belém e Marajó

Passeio fluvial em Alter do Chão

Passagens aéreas não inclusas

Partiu Jalapão!

Um deserto de areias douradas, com dunas de até 30 metros de altura e águas cristalinas, flores e animais exóticos. É assim que o Jalapão se apresenta para quem chega até lá.

Distante 180 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins, a região compreende os municípios de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. Para lá, sugerimos um passeio de seis dias.

A viagem começa em Ponte Alta, mais precisamente na Lagoa do Japonês – após um pernoite em Palmas, no Hotel Girassol. É um lugar marcado pela água em tons de azul e formações rochosas.

Após almoço típico, é a vez de conhecer a Pedra Furada, enorme arenito esculpido pelo vento e pela chuva e de onde se tem uma bonita vista do entardecer. O pernoite é na pousada Águas do Jalapão.

Depois, o turista segue em direção a Mateiros para visitar o Cânion Sussuapara e a Prainha do Caju. A tarde será nas Dunas do Jalapão e no Morro do Saca Trapo, este com estrutura similar a uma pirâmide. Dessa vez, o pernoite é na pousada Cristal Dourada.

Em fervedouros como o Bela Vista, dá para ficar boiando em razão do fluxo contínuo de água pela pressão do fundo. Bernard Barroso / adobe.stock.com

Quem pesquisa sobre o destino, já deve ter visto fotos de pessoas boiando em uma espécie de lago.

São os fervedouros, com nascentes subterrâneas de água que brotam com pressão em locais de areias finas. Esse fluxo constante é a “magia de Jalapão”, que impede o corpo de afundar.

A primeira experiência é no Fervedouro Buritis, depois, é hora de conhecer a Cachoeira do Formiga, considerada uma das mais belas do lugar.

O dia se encerra no Fervedouro Buritizinho, com pernoite em São Félix, na pousada Bela Vista.

O quinto dia segue a programação de fervedouros, com visitas no Bela Vista e no Alecrim.

Após o almoço, o roteiro segue para o Parque Encantado e para a Serra da Catedral. O descanso é na pousada Café da Mata.

Para se despedir do Jalapão, no sexto dia, a viagem percorre o Distrito de Palmas, em Taquaruçu, com cachoeiras de águas frias e cristalinas.

Antes de iniciar a viagem de volta (que passa por Palmas, depois São Paulo ou Brasília e, enfim, Porto Alegre), o turista passa pelas cachoeiras do Ecológico – com almoço –, da Roncadeira e do Escorrega Macaco, esta com 50 metros de altura.

Seis dias no Jalapão

Preço médio por pessoa:

R$ 8,8 mil para uma pessoa, R$ 7,8 mil (quarto duplo) e R$ 7,7 mil (quarto triplo). Dá para parcelar em até 10x

Valores incluem:

Passagem aérea

Hospedagem com café da manhã

Alimentação (do café da manhã ao jantar, mas sem bebidas)

Transporte de Palmas para o Jalapão (ida e volta)

Ingresso para atrativos, transfers e seguro viagem

Pacotes

