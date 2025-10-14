Viagem

Fim da bagagem de mão? Entenda como funciona a nova tarifa de companhias aéreas brasileiras

GOL implementou nesta terça-feira (14) nova modalidade que permite apenas um item pessoal em voos internacionais selecionados. A novidade segue um modelo já adotado pela Latam

