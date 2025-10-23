Do Caribe à China: quais países dispensam visto de turistas brasileiros

Com o passaporte em mãos, os brasileiros têm acesso facilitado a dezenas de destinos ao redor do mundo. De ilhas paradisíacas no Caribe a centros urbanos na China, a isenção de visto para turistas tem crescido nos últimos anos.
Atualmente, mais de 130 países dispensam o documento de entrada ou uma autorização prévia. No Mercosul, por exemplo, Argentina e Uruguai permitem acesso apenas com a carteira de identidade.
Também não há exigência de visto em países europeus, embora a União Europeia preveja iniciar a implementação de uma autorização eletrônica de viagem (ETA) a partir de 2026.
Esse tipo registro, considerado menos burocrático, já é solicitado por nações como a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Nova Zelândia.
Zero Hora organizou uma lista com os países e territórios que dispensam o visto para brasileiros e aqueles que, embora isentem da exigência consular, solicitam um cadastro eletrônico antes da viagem.
O levantamento considera informações da ferramenta Passport Index e de dados da empresa Henley & Partners, tendo em visto as regras em vigor no mês de outubro de 2025. O Ministério das Relações Exteriores não possui informações sobre esse panorama.
Tire suas dúvidas
Quais países e territórios que dispensam vistos dos brasileiros
- África do Sul
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Angola
- Anguila
- Antígua e Barbuda
- Antilhas Francesas
- Argentina
- Armênia
- Aruba
- Áustria
- Bahamas
- Barbados
- Bélgica
- Belize
- Bermuda
- Bielorrússia
- Bolívia
- Bonaire, Santo Eustáquio e Saba
- Bósnia e Herzegovina
- Botsuana
- Bulgária
- Catar
- Cazaquistão
- Chile
- China
- Chipre
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- Curaçao
- Dinamarca
- Dominica
- El Salvador
- Emirados Árabes Unidos
- Equador
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia
- Eswatini
- Fiji
- Filipinas
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Gibraltar
- Granada
- Grécia
- Groenlândia
- Guatemala
- Guiana
- Haiti
- Honduras
- Hong Kong
- Hungria
- Ilhas Cayman
- Ilhas Cook
- Ilhas Faroe
- Ilhas Malvinas
- Ilhas Turcas e Caicos
- Ilhas Virgens Britânicas
- Indonésia
- Irã
- Irlanda
- Islândia
- Itália
- Jamaica
- Japão
- Kiribati
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macau
- Macedônia do Norte
- Maiote
- Malásia
- Malta
- Marrocos
- Maurícia
- Micronésia
- Moldávia
- Mônaco
- Mongólia
- Montenegro
- Montserrat
- Namíbia
- Nicarágua
- Noruega
- Nova Caledônia
- Países Baixos
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Polinésia Francesa
- Polônia
- Portugal
- Quirguistão
- República Dominicana
- República Tcheca
- Reunião
- Romênia
- Rússia
- San Marino
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- São Tomé e Príncipe
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Sérvia
- Singapura
- St. Maarten
- Suécia
- Suiça
- Suriname
- Tadjiquistão
- Tailândia
- Território Palestino
- Trinidad e Tobago
- Tunísia
- Turquia
- Ucrânia
- Uruguai
- Uzbequistão
- Vanuatu
- Vaticano
- Venezuela
- Zâmbia
- Zimbábue
Quais nações solicitam autorização de viagem para cidadãos de países isentos de visto
- Cabo Verde
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Israel
- Nova Zelândia
- Quênia
- Reino Unido
- São Cristóvão e Névis
- Sri Lanka
O que é importante estar atento
Cada país pode impor as próprias exigências para receber um estrangeiro. Tradicionalmente, a isenção é válida para turismo, trânsito ou negócios não remunerados.
Ou seja, serve para estadias curtas, que costumam ficar limitadas a 30, 60 ou 90 dias. Caso o brasileiro for estudar, trabalhar ou fazer intercâmbio, pode ser necessário um visto específico.
Além disso, mesmo sem exigência de visto, a nação ou território pode exigir:
- Passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrada
- Autorização Eletrônica de Viagem
- Comprovação de vacinação
- Passagem de volta
- Comprovante de hospedagem
- Seguro viagem
- Comprovação de recursos financeiros
Por isso, é importante buscar fontes oficiais do país de destino, como as representações consulares, para confirmar as regras em vigor no período da viagem.
Qual a diferença entre visto, e-Visa, visto na chegada e eTAS
Entender a diferença entre os tipos de permissão de entrada é essencial para evitar contratempos e garantir uma viagem tranquila.
Visto tradicional
O visto regular é um documento físico colado ao passaporte, que permite ao viajante, a depender da modalidade, ficar na região por um período determinado.
O processo envolve justificar perante órgãos de controle migratório (consulados e embaixadas) os motivos e objetivos da permanência, com uma documentação extensa, que inclui, por exemplo, comprovante de renda, informações de emprego, entre outros. Muitas vezes, requer entrevistas.
- Exemplo: brasileiros precisam de visto para entrar no México, inclusive para conexões. Desde agosto de 2022, o país exige o visto físico em passaportes comuns
Visto eletrônico (e-Visa):
Já o visto eletrônico, conhecido como e-Visa, é um tipo de visto oficial emitido digitalmente, que autoriza a entrada de um estrangeiro no país para fins específicos.
Geralmente, é utilizado para viagens de turismo, negócios ou trânsito, com prazos de permanência limitados.
O processo costuma ser mais rápido e simples que o do visto tradicional, já que não há necessidade de comparecer a um consulado ou embaixada.
- Exige envio de documentos, pagamento de taxa e aprovação prévia pelas autoridades migratórias
- Exemplo: a Índia oferece o e-Visa, ou visto eletrônico, que pode ser solicitado pelos brasileiros de forma online, sem necessidade de ir a embaixadas ou consulados
Visto na chegada (Visto on arrival)
O visto na chegada é uma autorização de entrada que o viajante obtém diretamente no aeroporto ou ponto de fronteira ao chegar ao país de destino.
Não exige solicitação prévia, mas pode requerer o preenchimento de formulários, apresentação de documentos como passagens e comprovantes de hospedagem, além do pagamento de uma taxa.
- Exemplo: brasileiros que chegam a Maldivas podem obter o visto diretamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Malé
Autorização eletrônica de viagem
Há nações que solicitam uma autorização eletrônica de viagem, um documento eletrônico que permite que cidadãos de países isentos de visto entrem e permaneçam por um período determinado para viagens de curta duração.
- Não é considerado um visto, mas sim um cadastro obrigatório
- A solicitação pode ser feita online, sem grandes burocracias, documentos adicionais ou visitas a consulados
- Exemplo: os brasileiros não precisam de visto de turismo ou negócios de curta duração na Coreia do Sul, mas precisam obter a autorização eletrônica de viagem (K-ETA) antes de embarcar