Do Caribe à China: quais países dispensam visto de turistas brasileiros

Com o passaporte em mãos, os brasileiros têm acesso facilitado a dezenas de destinos ao redor do mundo. De ilhas paradisíacas no Caribe a centros urbanos na China, a isenção de visto para turistas tem crescido nos últimos anos.

Atualmente, mais de 130 países dispensam o documento de entrada ou uma autorização prévia. No Mercosul, por exemplo, Argentina e Uruguai permitem acesso apenas com a carteira de identidade.

Também não há exigência de visto em países europeus, embora a União Europeia preveja iniciar a implementação de uma autorização eletrônica de viagem (ETA) a partir de 2026.

Esse tipo registro, considerado menos burocrático, já é solicitado por nações como a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Nova Zelândia.

Zero Hora organizou uma lista com os países e territórios que dispensam o visto para brasileiros e aqueles que, embora isentem da exigência consular, solicitam um cadastro eletrônico antes da viagem.

O levantamento considera informações da ferramenta Passport Index e de dados da empresa Henley & Partners, tendo em visto as regras em vigor no mês de outubro de 2025. O Ministério das Relações Exteriores não possui informações sobre esse panorama.

Tire suas dúvidas

Quais países e territórios que dispensam vistos dos brasileiros

África do Sul

Albânia

Alemanha

Andorra

Angola

Anguila

Antígua e Barbuda

Antilhas Francesas

Argentina

Armênia

Aruba

Áustria

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belize

Bermuda

Bielorrússia

Bolívia

Bonaire, Santo Eustáquio e Saba

Bósnia e Herzegovina

Botsuana

Bulgária

Catar

Cazaquistão

Chile

China

Chipre

Colômbia

Costa Rica

Croácia

Curaçao

Dinamarca

Dominica

El Salvador

Emirados Árabes Unidos

Equador

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Eswatini

Fiji

Filipinas

Finlândia

França

Geórgia

Gibraltar

Granada

Grécia

Groenlândia

Guatemala

Guiana

Haiti

Honduras

Hong Kong

Hungria

Ilhas Cayman

Ilhas Cook

Ilhas Faroe

Ilhas Malvinas

Ilhas Turcas e Caicos

Ilhas Virgens Britânicas

Indonésia

Irã

Irlanda

Islândia

Itália

Jamaica

Japão

Kiribati

Kosovo

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macau

Macedônia do Norte

Maiote

Malásia

Malta

Marrocos

Maurícia

Micronésia

Moldávia

Mônaco

Mongólia

Montenegro

Montserrat

Namíbia

Nicarágua

Noruega

Nova Caledônia

Países Baixos

Panamá

Paraguai

Peru

Polinésia Francesa

Polônia

Portugal

Quirguistão

República Dominicana

República Tcheca

Reunião

Romênia

Rússia

San Marino

Santa Helena

Santa Lúcia

São Tomé e Príncipe

São Vicente e Granadinas

Senegal

Sérvia

Singapura

St. Maarten

Suécia

Suiça

Suriname

Tadjiquistão

Tailândia

Território Palestino

Trinidad e Tobago

Tunísia

Turquia

Ucrânia

Uruguai

Uzbequistão

Vanuatu

Vaticano

Venezuela

Zâmbia

Zimbábue

Quais nações solicitam autorização de viagem para cidadãos de países isentos de visto

Cabo Verde

Coreia do Sul

Costa do Marfim

Israel

Nova Zelândia

Quênia

Reino Unido

São Cristóvão e Névis

Sri Lanka

O que é importante estar atento

Cada país pode impor as próprias exigências para receber um estrangeiro. Tradicionalmente, a isenção é válida para turismo, trânsito ou negócios não remunerados.

Ou seja, serve para estadias curtas, que costumam ficar limitadas a 30, 60 ou 90 dias. Caso o brasileiro for estudar, trabalhar ou fazer intercâmbio, pode ser necessário um visto específico.

Além disso, mesmo sem exigência de visto, a nação ou território pode exigir:

Passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrada

a partir da data de entrada Autorização Eletrônica de Viagem

Comprovação de vacinação

Passagem de volta

Comprovante de hospedagem

Seguro viagem

Comprovação de recursos financeiros

Por isso, é importante buscar fontes oficiais do país de destino, como as representações consulares, para confirmar as regras em vigor no período da viagem.

Qual a diferença entre visto, e-Visa, visto na chegada e eTAS

Entender a diferença entre os tipos de permissão de entrada é essencial para evitar contratempos e garantir uma viagem tranquila.

Visto tradicional

O visto regular é um documento físico colado ao passaporte, que permite ao viajante, a depender da modalidade, ficar na região por um período determinado.

O processo envolve justificar perante órgãos de controle migratório (consulados e embaixadas) os motivos e objetivos da permanência, com uma documentação extensa, que inclui, por exemplo, comprovante de renda, informações de emprego, entre outros. Muitas vezes, requer entrevistas.

Exemplo: brasileiros precisam de visto para entrar no México, inclusive para conexões. Desde agosto de 2022, o país exige o visto físico em passaportes comuns

Visto eletrônico (e-Visa):

Já o visto eletrônico, conhecido como e-Visa, é um tipo de visto oficial emitido digitalmente, que autoriza a entrada de um estrangeiro no país para fins específicos.

Geralmente, é utilizado para viagens de turismo, negócios ou trânsito, com prazos de permanência limitados.

O processo costuma ser mais rápido e simples que o do visto tradicional, já que não há necessidade de comparecer a um consulado ou embaixada.

Exige envio de documentos, pagamento de taxa e aprovação prévia pelas autoridades migratórias

Exemplo: a Índia oferece o e-Visa, ou visto eletrônico, que pode ser solicitado pelos brasileiros de forma online, sem necessidade de ir a embaixadas ou consulados

Visto na chegada (Visto on arrival)

O visto na chegada é uma autorização de entrada que o viajante obtém diretamente no aeroporto ou ponto de fronteira ao chegar ao país de destino.

Não exige solicitação prévia, mas pode requerer o preenchimento de formulários, apresentação de documentos como passagens e comprovantes de hospedagem, além do pagamento de uma taxa.

Exemplo: brasileiros que chegam a Maldivas podem obter o visto diretamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Malé

Autorização eletrônica de viagem

Há nações que solicitam uma autorização eletrônica de viagem, um documento eletrônico que permite que cidadãos de países isentos de visto entrem e permaneçam por um período determinado para viagens de curta duração.