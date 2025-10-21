Deserto, neve, vinho e muita história: por que pegar a estrada rumo a Uruguai, Argentina e Chile

A arquiteta e produtora de conteúdo Francine Agnoletto acumula experiência em viagens de carro e motor home. Francine Agnoletto / Arquivo pessoal

A sensação de liberdade é um dos principais motivos que levam os viajantes a optar por pegar o veículo e encarar a estrada sem muita preocupação.

Mais do que chegar ao destino, a ideia é desfrutar do caminho. Parece clichê, mas é exatamente isso que se faz ao partir rumo ao Uruguai, à Argentina ou ao Chile.

Dos três, o Uruguai talvez seja o lugar mais parecido com o Rio Grande do Sul — ainda assim, lembre-se sempre que você está fora do seu país. Os destinos mais procurados são o litoral, a capital Montevidéu e a histórica Colônia do Sacramento.

As frias águas do mar não espantam turistas em busca de recantos naturais praticamente intocados, como Cabo Polonio ou Punta del Diablo.

Mas também há glamour, cassinos e badalação, como em Punta del Este, onde fica o icônico Monumento ao Afogado, também conhecido como "Las Manos" ou "Los Dedos". A obra, feita pelo artista Mario Irarrázabal, em 1982, lembra os visitantes sobre os perigos do mar.

Mas Punta del Este vai além da praia. Nos últimos anos, muitas vinícolas também fincaram bandeira na região e oferecem passeios e degustações.

— Se estamos com tempo e não sabemos para onde ir, pegamos o carro e vamos para o Uruguai — admite a arquiteta e produtora de conteúdos de viagem Francine Agnoletto, que viaja acompanhada do marido e do filho sempre que todos conseguem conciliar a agenda.

Obra "Las Manos" em Punta del Este lembra visitantes sobre os perigos do mar. Ada / stock.adobe.com

Ela conta que Colônia do Sacramento tem muitas atrações além do centro histórico, que já é um destino incrível. A sugestão, para quem vai com mais tempo, é explorar vinícolas e restaurantes afastados da cidade para um almoço ou degustação de azeite.

— Fugindo um pouquinho do óbvio, a região norte é pouco explorada turisticamente pelos gaúchos. Tacuarembó e Minas de Corrales contam com passeios ligados à história de mineração da região, museus, parques e paisagens deslumbrantes. E com preços bem melhores do que o Uruguai mais turístico — sugere.

Diferentes caminhos

Uma das formas mais procuradas pelos gaúchos para chegar à Argentina é justamente pelo Uruguai. Indo até Colônia do Sacramento e Montevidéu, é possível atravessar o Rio da Prata em uma espécie de catamarã, ou ferry boat.

Há a opção de embarcar o carro, mas, para idas rápidas até Buenos Aires, o mais indicado é evitar o trânsito da metrópole.

O bancário Aguinaldo Ferreira gosta de viajar de carro com a família ou sobre duas rodas, na companhia do Steppenwolf Motoclube. A definição do roteiro leva em consideração o ineditismo.

— Cada vez que vamos, procuramos passar por uma fronteira diferente do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. Sempre buscamos novas estradas, novos desafios, cidades e paisagens — explica.

O bancário Aguinaldo Ferreira gosta de passar a fronteira do RS sobre duas rodas. Aguinaldo Ferreira / Arquivo pessoal

O caminho direto à Argentina pode ser feito pela BR-290, até Uruguaiana, passando pela ponte até Paso de Los Libres, ou em São Borja, entrando pela cidade de San Tomé.

Esse percurso de Porto Alegre a Buenos Aires soma aproximadamente 1,3 mil km. Outras cidades que costeiam o Rio Uruguai contam com balsas para a travessia.

Já o Uruguai pode ser acessado por Chuí, Jaguarão, Santana do Livramento, Quaraí ou Barra do Quaraí, por ponte ou mesmo atravessando uma praça.

Distâncias a partir de Porto Alegre

Uruguai

Tacuarembó – 600 km

– 600 km Minas de Corrales – 600 km

– 600 km Punta del Este – 730 km

– 730 km Montevidéu – 800 km

– 800 km Colônia do Sacramento – 950 km

Destinos argentinos

Quem vai pelas estradas rodoviárias para a Argentina, acessa o país em regiões menos turísticas, mas que também guardam boas surpresas.

Mais ao norte, lugares como Posadas e Misiones atraem estradeiros. Esticando até Mendoza, onde a distância já fica maior, chega-se a algumas das vinícolas mais tradicionais do continente, com o reconhecido vinho do tipo malbec.

Ao sul, lugares como Ushuaia, El Calafate e Bariloche, na Patagônia, atraem aqueles que são mais aventureiros. Expedições de moto, motor home ou carros (de preferência caminhonetes off-road) fazem a cabeça de quem gosta de adrenalina e natureza.

— A gente gosta muito de paisagens naturais, por isso meu sonho é ir de motor home até Ushuaia. Para quem tem tempo, eu diria para ir até o início da Patagônia, San Martin de Los Andes, Bariloche, a região dos lagos. Não vai até o final, mas já é maravilhoso. Tendo pelo menos uns 15 dias, daria para se aventurar — explica Francine.

Caminito, no bairro de La Boca, é uma das atrações sugeridas por Francine Agnoletto em Buenos Aires. Francine Agnoletto / Arquivo pessoal

A capital Buenos Aires, cosmopolita e com identidade única, é uma atração que fala por si. Para o consultor em viagens Rogério Milani, é um lugar para ir todo ano.

— Por mais que a gente ouça que está ruim, às vezes, ela está sempre bem para receber o brasileiro. Houve um momento em que o câmbio deu uma oscilada para cima, mas agora normalizou. Não está barato como era, agora é preço Brasil. Tem opções bem em conta. Se quer comer carne boa, é Uruguai e Argentina. É diferente — aponta.

O centro da cidade guarda palácios e prédios governamentais, cafés, bibliotecas e apresentações de tango, enquanto bairros mais afastados têm atrações como estádios icônicos do futebol sul-americano.

Na região de La Boca também há o Caminito, um ponto extremamente turístico, mas que demonstra um pedaço importante da história da cidade por meio da música e da gastronomia.

Distâncias a partir de Porto Alegre

Argentina

Misiones – 570 km

– 570 km Posadas – 700 km

– 700 km Buenos Aires – 1.300 km

– 1.300 km Mendoza – 2.000 km

– 2.000 km Bariloche – 2.700 km

– 2.700 km El Calafate – 3.900 km

– 3.900 km Ushuaia – 4.300 km

Caminhos para o Chile

Partir do Rio Grande do Sul com destino ao Chile é algo procurado mais por grupos de motociclistas. Aguinaldo já esteve lá duas vezes – e planeja a terceira.

Ele lembra de lugares como a Patagônia Chilena e San Pedro de Atacama. Foi no Atacama que o artista Mario Irarrázabal resolveu criar um ponto turístico também no país natal, produzindo a Mão do Deserto, em 1992 – 10 anos depois do monumento que fizera em Punta del Este.

— Importante ressaltar que, nessas viagens, além dos locais citados, passamos por diversas cidades menores e pontos turísticos, cada um com seu charme e beleza especial. A viagem, como um todo, é importante, não somente os destinos onde paramos – destaca.

Deserto do Atacama com as cordilheiras ao fundo. Rosane Tremea / Arquivo Pessoal

Já Francine conta que esteve em Santiago e arredores, incluindo o Valle Nevado. Novamente, o intuito da família foi escapar dos grandes centros e ir em busca de natureza. Foi o suficiente para traçar um novo projeto de viagem.

— Se não for no inverno, já olhamos para subir a estrada Caracoles, que liga Mendoza a Santiago. Dizem que é muito linda, minha irmã já fez. Por causa da neve, tem de ter um cuidado extra, mas é lindíssimo — pontua.

Saindo do Rio Grande do Sul, o caminho também pode ser feito por Uruguaiana. Entrando na Argentina, o viajante atravessa as províncias de Corrientes, Santa Fé, Córdoba, San Luís e Mendoza, até chegar ao Chile. Alcançar a capital chilena exige percorrer 2,3 mil km.

Em Santiago, Milani recomenda os parques, o centro histórico, o Mercado Público e, mais uma vez, vinícolas próximas para se fazer bate-volta.

Entre elas, a Concha y Toro é bem turística e de fácil acesso, mas há opções até mais interessantes, na opinião do consultor.

— Algumas vinícolas exigem que se pegue um transfer ou táxi, mas valem a pena. Em geral, come-se muito bem em Santiago, principalmente frutos do mar. A arquitetura e museus como o da ditadura chilena também fazem valer a visita — completa.

Seja qual for seu destino, trate de aproveitar a jornada. Pelos diferentes caminhos da América do Sul, lindas paisagens esperam pelos gaúchos.

Distâncias a partir de Porto Alegre

Chile

San Pedro de Atacama – 2.300 km

– 2.300 km Santiago – 2.300 km

Previna-se

Quem viaja por conta, em qualquer veículo, precisa estar preparado. No caso das motos, Aguinaldo conta que nunca passou por grandes sustos.

Em uma ocasião, teve um pequeno problema no próprio veículo, mas conseguiu continuar. Um dos colegas de motoclube teve menos sorte, até com pneu estourado.

— Mas nunca houve queda de integrantes do grupo nas viagens que fizemos — comemora.

Quem vai de motor home também precisa ficar atento. Até porque a logística envolve uma série de exigências diferentes dos veículos convencionais.

— O mais normal é parar em um camping, mas nós somos um tipo de viajante que gosta de ficar em lugares abertos, destinos bonitos, uma praia, ao lado de uma montanha. Preferimos fazer free camping, mas nos preocupamos com segurança, se o local não é proibido etc. — explica Francine.