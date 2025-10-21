Viagem

Direto ao Plenário
Notícia

Câmara aprova urgência para projeto que proíbe cobrança de bagagem de mão em voos

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que é preciso evitar o "abuso" das companhias áreas 

Agência Câmara

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS