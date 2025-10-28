Viagem

Debate em Brasília
Notícia

Câmara aprova gratuidade de mala despachada de 23 quilos em voos nacionais

Tema foi votado na forma de destaque ao projeto que prevê a gratuidade do transporte de bagagens de mão de até 12 quilos 

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS