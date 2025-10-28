Câmara aprova gratuidade de mala despachada de 23 quilos em voos nacionais

Projeto da bagagem gratuita foi aprovado por 361 votos a 77. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Por 361 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) uma emenda ao projeto de lei das bagagens que retoma a gratuidade do despacho de uma bagagem de até 23 quilos em voos domésticos ou internacionais operados em território nacional.



O tema foi votado na forma de um destaque — quando se analisa somente determinado trecho de um projeto —, após a aprovação de texto-base que prevê a gratuidade do transporte de bagagens de mão de até 12 quilos em voos domésticos.

Os deputados ainda não finalizaram o debate sobre o PL e seguem discutindo outros destaques apresentados ao projeto.

A emenda aprovada pela Câmara foi assinada por líderes de partidos como PDT, PSDB, Psol, Republicanos, MDB e PL. Ela inclui no parecer do deputado Neto Carletto (Avante-BA) a seguinte previsão:

"Fica assegurado ao passageiro aéreo, em voos domésticos ou internacionais operados em território nacional, o direito de despachar, sem custo adicional, uma bagagem de até 23 (vinte e três) quilogramas, observadas as dimensões regulamentares".

