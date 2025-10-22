Viagem

Mãos à obra
Notícia

Brasileiro promete construir mini motorhome com o menor custo possível e sonha com viagem pela Patagônia

Alison Nunes Calazans estima que, entre compra, reforma e transformação deve sair em torno de R$ 28 mil

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS