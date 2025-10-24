A praia de Santa Catarina que virou a favorita de quem busca mais qualidade de vida

Região fica a aproximadamente 15 quilômetros da capital Florianópolis. Prefeitura Florianópolis / Reprodução

A praia do Campeche, em Florianópolis, é um dos destinos favoritos para quem busca descansar, curtir as férias em família, trilhas e passeios de maneira tranquila. Contudo, o ritmo diferente da região também faz com que o local seja escolhido para moradia.

Situado no sul de Florianópolis, o Campeche fica a cerca de 470 quilômetros de Porto Alegre. Em frente à praia, considerada uma das mais bonitas da região, moradores e turistas também podem desfrutar da Ilha do Campeche, que pode ser visitada com o uso de embarcações.

A preservação é um dos fatores que contribui para que o local esteja entre os "queridinhos" para turismo e moradia, como destaca o subsecretário de turismo de Florianópolis, Renê Meneses.

— A região do sul da Ilha cresceu muito, mas cresceu de uma forma planejada, de uma forma organizada. A Ilha também é um dos nossos principais atrativos e a gente coloca na prateleira quando vende ou faz promoção turística — ressalta.

Ainda segundo Meneses, para dar conta do crescimento e da alta temporada, a Operação Verão mobiliza diferentes frentes para reforçar os serviços públicos, a segurança e os cuidados com o meio ambiente:

— Só entre dezembro e março, a expectativa é de mais de 2 milhões de pessoas passando pelo aeroporto de Florianópolis. É fundamental estar preparado e estruturado para receber esse público.

Mais qualidade de vida

Para Alexia Sousa de Lima, 29 anos, o Campeche deixou de ser apenas um destino turístico e virou casa. Natural de Porto Alegre, ela conta que se encantou pelo local ainda na adolescência, quando viajava com os amigos.

A possibilidade de morar ali cresceu com o modelo de teletrabalho, em que ela pode atuar de qualquer lugar. Alexia conta que a mudança trouxe benefícios.

— Por ter esse acesso fácil à praia, às trilhas e à segurança, fez muito sentido eu me mudar para lá. Foi uma ótima escolha em função da qualidade de vida — destaca.

A coordenadora de vendas, que viajava com frequência em função do trabalho, precisou se deslocar até Florianópolis durante a enchente, em função do fechamento do aeroporto Salgado Filho. Essa rotina fez com que ela estendesse alguns períodos da viagem e se apaixonasse pelo Campeche. Ela ressalta o diferencial nesse "novo" estilo de vida:

— Em qualquer horário do dia, tu vai te deparar com uma paisagem linda, com um lugar lindo e com as pessoas em um ritmo diferente, felizes de fato. Genuinamente satisfeitos e felizes de estarem ali.

Alexia ainda avalia que a preservação da região contribui para o ambiente ser mais favorável para se viver, e pondera que, apesar do aumento do movimento na região na temporada de verão, o compromisso segue o mesmo:

— Quem mora aqui é muito alinhado com esse cuidado, da praia, do bairro e da natureza como um todo.

De São Paulo para o Campeche

Há quatro anos, Ricardo Rodrigues Garé, 45 anos, trocou São Paulo pelo Sul da Ilha com o mesmo objetivo de Alexia: ter mais qualidade de vida.

— Eu já tinha esse sonho de vir para cá. Quando decidi mudar de vez, uma amiga que mora na ilha me ajudou a escolher o bairro. Passei um mês conhecendo as regiões e acabei me encantando pelo Campeche — conta.

A mudança para Florianópolis não afetou o trabalho. Ricardo já atuava com terapias integrativas para tutores de animais no formato online, modelo que começou durante a pandemia.

O veterinário morou por um ano e meio no Campeche e, hoje, vive no Alto Ribeirão, bairro vizinho, mas continua frequentando as praias da região. A decisão de mudar de bairro, segundo ele, foi pela praticidade.

— Hoje estou a cinco minutos do Campeche, continuo indo para lá uma ou duas vezes por semana. Gosto muito da área, das lagoas, rios, cachoeiras e da tranquilidade. É ótimo poder parar 15 minutinhos na praia em um dia mais estressante e já voltar para o trabalho — destaca.

"Se não cuidarmos, vira uma cidade mais do mesmo"

Para a médica Maisa Horta, 43 anos, a relação com a região vai além da paisagem. Praticante de triatlo, ela costuma correr e nadar na praia, e morou no bairro Campeche de 2000 a 2007, quando ainda havia pouca infraestrutura no local. Em 2021, ao retornar, encontrou um cenário bem diferente.

— Quando morei aqui pela primeira vez, o Campeche era um sítio, quase não tinha nada. Quando voltei era outro bairro, com muitos empreendimentos, muita especulação imobiliária — relata.

Mesmo com as mudanças, ela mantém um forte vínculo afetivo com o lugar. Ao mesmo tempo, se mostra preocupada com os rumos do desenvolvimento em função da poluição.

— Muitos de nós viemos para Florianópolis buscando qualidade de vida mas, se não cuidarmos, daqui a pouco vai se tornar uma cidade "mais do mesmo" — pondera.

Como médica, Maisa associa diretamente o bem-estar das pessoas ao ambiente:

— Eu tenho um lema de que a saúde começa no nosso entorno. Para pensar na saúde, a gente precisa pensar na preservação ambiental. Uma água de qualidade, um solo de qualidade, um ar de qualidade, tudo isso impacta a nossa saúde.

A fim de fomentar esse cuidado, ela costuma participar de ações voltadas à conscientização e sustentabilidade, como a limpeza de praias e a organização de palestras sobre o tema.

Distância de Porto Alegre para a Praia do Campeche

De carro : cerca de 470 quilômetros de distância. Tempo de viagem : aproximadamente 6 horas

: cerca de 470 quilômetros de distância. : aproximadamente 6 horas De ônibus : o deslocamento e feito até a rodoviária de Florianópolis. Depois, é necessário pegar um segundo transporte, que pode ser ônibus local, táxi ou aplicativo de transporte. Tempo de viagem : até a rodoviária, entre 6 e 8 horas de viagem. Da rodoviária ao Campeche, aproximadamente 30 minutos

: o deslocamento e feito até a rodoviária de Florianópolis. Depois, é necessário pegar um segundo transporte, que pode ser ônibus local, táxi ou aplicativo de transporte. : até a rodoviária, entre 6 e 8 horas de viagem. Da rodoviária ao Campeche, aproximadamente 30 minutos De avião: o deslocamento é feito pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis. Após o voo, é possível seguir de carro até o Campeche, que fica aproximadamente seis quilômetros de distância do aeroporto. Tempo de viagem: cerca de 1 hora

