Visto americano: EUA adiam mudança em regra sobre entrevistas

Departamento de Estado decidiu postergar a medida “até que sejam definidos os detalhes operacionais”. Taiga / stock.adobe.com

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que foi adiado o início da nova regra que exigiria entrevista presencial para determinados solicitantes de visto americano. A alteração deveria entrar em vigor em 2 de setembro, mas ainda não há previsão de quando será implementada, segundo informações do portal g1.

Conforme a embaixada, o Departamento de Estado — órgão responsável pela política externa do país — decidiu postergar a medida “até que sejam definidos os detalhes operacionais”.

Até agora, menores de 14 anos e maiores de 79 anos são dispensados da entrevista presencial. A partir da mudança, todos nessas faixas etárias deverão comparecer, salvo em exceções específicas (veja mais abaixo).

Assim, enquanto a mudança não começa a valer, continuam dispensados da entrevista presencial os solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 anos que pedem vistos, como o de turismo.

A regra, anunciada em 25 de julho no site oficial do Departamento de Estado, seria válida para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros.

Exceções previstas mesmo com a mudança

Caso a alteração venha a ser implementada, algumas categorias de solicitantes continuarão isentas da entrevista, entre elas:

Vistos diplomáticos ou oficiais

Candidatos aos vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1 — geralmente relacionados a organismos internacionais e militares

Além disso, também estão dispensadas pessoas que vão renovar um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo/negócios de curta duração), desde que:

o visto ainda esteja válido ou tenha expirado há menos de 12 meses

ou tenha o solicitante tivesse pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido

o pedido seja feito no país de nacionalidade ou residência

ou residência nunca tenha havido recusa de visto , a menos que a negativa tenha sido revertida ou dispensada

, a menos que a negativa tenha sido revertida ou dispensada não exista inelegibilidade aparente ou potencial (casos não detalhados pelo governo dos EUA).

Importante: mesmo nesses casos, o consulado pode convocar para entrevista, se considerar necessário.

Leia Mais Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação