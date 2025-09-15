Visto americano: entenda as regras atuais, mudanças adiadas e o que esperar

Hoje, o custo da solicitação é de US$ 185 (R$ 986, na cotação atual). Taiga / stock.adobe.com

A obtenção do visto americano, etapa obrigatória para brasileiros que desejam viajar aos Estados Unidos, voltou a ser tema de dúvidas após um novo anúncio de mudanças. O governo norte-americano havia definido que, a partir de 2 de setembro, todos os solicitantes — incluindo menores de 14 anos e maiores de 79 anos, que hoje são dispensados da entrevista presencial — precisariam comparecer pessoalmente em consulados ou na embaixada.

A medida, no entanto, foi adiada sem prazo definido pelo Departamento de Estado dos EUA. De acordo com comunicado da Embaixada americana no Brasil, os detalhes operacionais ainda não foram fechados, e, por enquanto, as regras atuais seguem valendo.

Na prática, isso significa que, até segunda ordem, menores de 14 anos e maiores de 79 anos continuam dispensados da entrevista presencial, podendo concluir a solicitação apenas com envio de documentação e formulários.

Como funciona o visto de turismo hoje

O visto mais comum entre brasileiros que viajam para os Estados Unidos é o B1/B2, válido tanto para turismo e férias quanto para negócios e tratamento médico. O custo da solicitação é de US$ 185 (R$ 986, na cotação atual).

No entanto, um novo componente financeiro pode pesar no bolso do viajante: em julho de 2025, o governo americano aprovou a chamada Visa Integrity Fee, uma taxa extra de US$ 250 (R$ 1.331). Quando entrar em vigor — o que ainda não tem data prevista — o valor total do visto de turismo pode chegar a US$ 435 (R$ 2.317).

Ou seja: além da indefinição sobre entrevistas, o custo do processo também deve aumentar em breve.

Passo a passo da solicitação

O processo para tirar o visto exige atenção e organização. O primeiro passo é preencher online o formulário DS-160, que gera um código de barras e precisa ser apresentado no atendimento. Cada membro da família deve preencher seu próprio formulário.

Na sequência, o solicitante deve pagar a taxa consular (conhecida como taxa MRV) e acessar o sistema de agendamento de vistos. Nesse momento, é possível escolher como receber o passaporte depois da análise: via Correios ou retirada no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV).

Para quem está na faixa etária entre 14 e 79 anos e solicita o visto pela primeira vez normalmente são necessários dois atendimentos:

um no CASV , para coleta de foto e impressões digitais;

, para coleta de foto e impressões digitais; outro no consulado ou na embaixada, para a entrevista presencial.

Há exceção em algumas cidades: nos consulados de Porto Alegre e Recife, a biometria e a entrevista ocorrem no mesmo dia, em um único agendamento.

Antes da entrevista, é fundamental reunir os documentos (lista completa pode ser conferida neste link): além do passaporte válido e da página de confirmação do DS-160, podem ser solicitados comprovantes de renda, vínculos de trabalho ou estudo e evidências de que o solicitante pretende retornar ao Brasil após a viagem.

Isenção de entrevista

Além de crianças e idosos — regra que será revista —, há outras situações em que a entrevista pode ser dispensada. Isso vale, por exemplo, para quem já possui um visto válido ou cujo visto expirou nos últimos 12 meses.

Há também exceções para bolsistas de programas educacionais e culturais patrocinados pelo governo americano, como o Fulbright, que podem solicitar o visto sem pagar a taxa de aplicação.

O próprio sistema de agendamento indica, por meio de perguntas, se o solicitante se enquadra nas regras de isenção. Ainda assim, a decisão final cabe sempre ao oficial consular.

Emergências: como pedir prioridade

Em casos de urgência, como tratamento médico, doença grave ou morte de um parente próximo nos Estados Unidos, é possível pedir um agendamento emergencial. Para isso, o solicitante deve, primeiro, marcar uma entrevista regular na próxima data disponível. Depois, no sistema, clicar na opção “Solicitar Emergência” e seguir as instruções. O pedido será analisado e aceito a critério do consulado.

O que acontece após a entrevista

Se aprovado, o visto é colado no passaporte, que pode ser retirado no CASV ou enviado pelos Correios. O prazo de devolução varia, mas é recomendável não comprar passagens antes da emissão do documento.

Em alguns casos, o oficial consular pode pedir informações adicionais — situação que gera uma recusa temporária, conhecida como Seção 221(g). Nesses casos, o solicitante recebe instruções para complementar os documentos antes de uma decisão final.

Regras de segurança nos consulados

Quem comparece a uma entrevista precisa se atentar às normas de segurança. Celulares, smartwatches, laptops, tablets e outros eletrônicos não são permitidos, assim como bebidas e bolsas grandes. A embaixada e os consulados não oferecem guarda-volumes, e orientam os solicitantes a evitar levar tais itens.

Recusas e inelegibilidades

Há situações que tornam o solicitante inelegível para o visto, como tráfico de drogas, permanência irregular anterior nos EUA ou uso de documentos falsos.

A recusa mais comum é baseada na Seção 214(b) da Lei de Imigração e Nacionalidade, quando o oficial entende que o solicitante não conseguiu demonstrar vínculos suficientes com o Brasil. Essa decisão não pode ser contestada, mas é possível tentar novamente, apresentando novas evidências.

Esse é o melhor momento para pedir o visto americano?

Apesar da indefinição sobre quando a nova regra a respeito das entrevistas presenciais entrará em vigor, especialistas orientam que os solicitantes não deixem para a última hora. As filas para entrevistas podem ser longas, e a aprovação da nova taxa, a Visa Integrity Fee, pode encarecer o processo.

Enquanto isso, valem as orientações práticas: preencher corretamente o DS-160, iniciar o processo com antecedência, organizar os documentos que comprovem vínculos no Brasil e planejar custos extras, como deslocamento até os consulados — localizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.