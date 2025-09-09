Quatro roteiros alternativos mostram um Rio Grande do Sul surpreendente, que vai além da Serra e da Capital

Com mais de 281 mil quilômetros quadrados de território, o Rio Grande do Sul tem paisagens e histórias que ultrapassam os destinos tradicionais. Entre Pampa e Mata Atlântica, o Estado guarda uma diversidade natural e cultural moldada pelos povos que por aqui já passaram — uma herança que impulsiona rotas turísticas fora do lugar-comum.
Nos cinco primeiros meses de 2025, o RS recebeu mais de 1 milhão de turistas estrangeiros — cerca de 20% de todos os visitantes internacionais que chegaram ao Brasil no período, segundo dados da Embratur e da Polícia Federal.
Isso representa um salto de 94,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi o segundo Estado mais procurado, atrás apenas de São Paulo e à frente de destinos consolidados como o Rio de Janeiro.
O mês de janeiro registrou a maior entrada de turistas internacionais da história no Estado: 518.557 visitantes. Os dados são monitorados desde 1995.
Seja para quem é de fora do país, para brasileiros ou mesmo para os próprios gaúchos, Zero Hora separou quatro destinos turísticos que fogem dos roteiros tradicionais. É um convite para quem quer (re)descobrir o RS por caminhos menos óbvios, mas igualmente fascinantes.
Quatro jeitos de descobrir o RS
Do passeio ecológico ao enoturismo em uma gruta, destinos revelam regiões do Estado que ainda são pouco exploradas.
A jornada começa rumo ao Extremo Sul do Estado, com um roteiro que combina natureza, história e aventura. Em meio a aves silvestres, capivaras, botos, lobos e leões marinhos, o primeiro destino é Tavares, via BR-101. Pela manhã, a sugestão é explorar o Parque Nacional da Lagoa do Peixe — especialmente a Trilha do Talhamar, a Barra da Lagoa e o Farol de Mostardas.
À tarde, após o almoço em uma propriedade rural com pratos típicos da região, o passeio segue para a parte sul da lagoa, passando por terra firme por sítios arqueológicos de sambaquis e pelo Farol Capão da Marca. O pernoite ocorre no hotel Parque da Lagoa.
No segundo dia, o destino é São José do Norte. Ali, um passeio pelo canal da Barra permite o avistamento de lobos e leões marinhos no Refúgio de Vida Silvestre — e, com sorte, de botos na Lagoa dos Patos, a maior laguna do mundo. O almoço é à base de frutos do mar, seguido por uma visita à Torre de Atalaia. Em seguida, uma lancha leva os turistas até Rio Grande.
No terceiro e último dia, a programação inclui a Estação Ecológica do Taim, uma área de proteção ambiental com rica biodiversidade e trilhas que revelam paisagens marcadas por campos nativos e espelhos d’água.
O percurso contempla também a Lagoa Mirim, uma das maiores da América do Sul. Depois do almoço, o roteiro segue com visita à Ilha dos Marinheiros — a maior do Estado — e à Trilha do Rey, até o Recanto de Nossa Senhora de Lourdes.
Uma parada no galpão da Jeropiga permite degustar a bebida típica da região. Por fim, o visitante embarca rumo ao Eco Museu da Ilha da Pólvora, no estuário da laguna, com retorno de barco ao complexo do Museu Oceanográfico.
O que o pacote inclui
- Três dias, com média de 8h de atividades diárias
- Dia em Tavares com passeio 4x4
- Pernoite com café + almoço rural
- Avistamento de lobos, leões marinhos e botos
- Passeio na Barra (São José do Norte)
- Pernoite em Rio Grande com café
- Visita ao Taim + almoço
- Ilhas dos Marinheiros e da Pólvora
- Museu Oceanográfico
- Acompanhamento de guia ou condutores locais
Informações e reservas
- Milano Turismo & Consultoria
- Rua Dr. José Bento Correa, 545, sala 318 – Porto Alegre
- (51) 3386-7500 | (51) 99341-8797
- Valor médio: R$ 2.680 por pessoa
- Não recomendado para crianças de até dois anos
Experiências subterrâneas
Famosa pelas pedras que lhe dão nome, Ametista do Sul já é um dos destinos turísticos mais procurados do Estado. E é embaixo da terra que se escondem algumas das atrações mais inusitadas — e das mais variadas atividades.
Já pensou em degustar um vinho ou um suco dentro de uma mina? É a proposta da Adega Belvedere. O espaço é amplo, arejado e mantém temperatura constante de 17°C — ideal para a maturação das bebidas e confortável para os visitantes.
A adega integra um complexo turístico que oferece ainda restaurante, lojas de chocolate artesanal, piscina aquecida a 30°C e hospedagem — é possível escolher entre chalés temáticos e hotel, ambos fora das minas. Quem não estiver hospedado pode usar a piscina na modalidade day use, das 9h às 21h.
Informações e reservas:
- contato@belvederemina.com.br | Instagram: @belvederemina
- (55) 99937-6882
Museu de Minerais Gigantes
Para quem quiser saber mais sobre a extração das pedras, o Museu de Minerais Gigantes faz demonstração de perfuração de rocha e de explosões ao vivo. Guias explicam sobre a formação das rochas e o trabalho dos garimpeiros.
Em galerias subterrâneas, o visitante vê peças com cerca de oito toneladas e quatro metros de extensão, além da ametista mais rara já encontrada.
Informações e reservas:
- contato@belvederemina.com.br | Instagram: @belvederemina |
- (55) 99937-6882
- Valor: R$ 30
Passeio de buggy
Quem prefere evitar caminhadas pode optar pelo passeio de buggy, que percorre o centro de Ametista do Sul, trechos de mata e cerca de 1,2 quilômetro dentro de um antigo garimpo. Há experiência de energização com cristais.
- Informações e reservas:
- Instagram: @ametistabuggytur |
- (55) 99900-8873
- Valor: R$ 250 por passeio para até três pessoas
Para bebemorar no Vale do Taquari
Viajar e degustar cervejas artesanais no mesmo passeio é a proposta do Ônibus Cervejeiro, que percorre municípios do Vale do Taquari unindo turismo, cultura e a bebida mais popular do país.
O roteiro oferece duas opções. No tour Aprendiz Cervejeiro, o visitante conhece três cervejarias (Salva Craft Bier, Dorf Bier e Guillis Bier Garten) com duas degustações em cada parada. O passeio ocorre aos sábados à tarde, custa R$ 119 por pessoa e inclui um canecão de lembrança.
Já o tour Mestre Cervejeiro oferece uma experiência mais completa: inclui hospedagem no Hotel Baviera, em Teutônia, jantar harmonizado com culinária alemã, parrilla e até a produção da própria cerveja (brassagem), que depois é enviada à casa do participante. O pacote custa R$ 499 por pessoa e está disponível para grupos com no mínimo 10 pessoas, com início no sábado à tarde e encerramento às 16h de domingo.
Spoiler: a iniciativa deve chegar a Porto Alegre em outubro. O veículo será temático, com elementos da Capital, e visitará as cervejarias da cidade.
Cachaça em Estrela
Já em Estrela, os Berwanger produzem cachaça desde 1950 em uma propriedade que pertence à família há mais de um século. A casa centenária, do estilo enxaimel autêntico, foi construída em 1898 por Mathias Henrique Berwanger, avô do atual sócio-proprietário, Inácio.
A família iniciou a produção de licores em 2002 e, desde 2018, ampliou a linha de produção, incluindo cachaças envelhecidas.
Informações
Ônibus Cervejeiro
- Instagram: @onibuscervejeiro | (51) 99546-7303
- Valores dos pacotes:
- R$ 119 (Aprendiz Cervejeiro) ou
- R$ 499 (Mestre Cervejeiro)
Alambique Berwanger
- Para agendar visitas:
- (51) 99699-6803
- Valor: R$ 5 a visita guiada
- Horário: todos os dias, das 7h30min às 18h30min
- Onde: na Estrada Municipal Boa Vista, 545 — Linha São José — Estrela
Rota das Terras Encantadas
No norte do Estado, os municípios de Victor Graeff, Tapera, Cruz Alta e Quinze de Novembro integram o roteiro Voltando ao Passado, na Rota das Terras Encantadas. A proposta é resgatar as raízes alemãs e italianas por meio de experiências que unem cultura, memória e sabores típicos.
Em Victor Graeff, conhecida pela Festa da Cuca com Linguiça, a principal atração é a Praça Tancredo de Almeida Neves, apelidada de “a mais bela do RS”, com mais de 200 esculturas de ciprestes podadas à mão. Ali também está a Casa do Artesão, onde o visitante pode provar a clássica combinação de cuca com linguiça. O local abre todos os dias, das 14h às 18h.
Em Tapera, a propriedade da família Crestani funciona como um museu a céu aberto da cultura italiana. A arquitetura original, os móveis e utensílios dos imigrantes do século 19 ajudam a contar essa história — acompanhada de almoço colonial e música típica.
Em Selbach, o Recanto do Mel oferece café colonial com produtos caseiros da culinária alemã. Já o Mini Mundo Encantado apresenta, por meio de réplicas detalhadas, a trajetória dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul.
Para os apaixonados por literatura, Cruz Alta abriga a Casa Museu Érico Veríssimo, com acervo completo, objetos pessoais e fotografias do escritor. Na praça central, uma estátua de bronze homenageia o autor.
O roteiro se encerra com descanso e vivências rurais em Quinze de Novembro. Na Casa Leopoldo, o visitante encontra hospitalidade, boa comida, passeios a cavalo e experiências do cotidiano no campo.
Para agendar visitas
Família Crestani
- (54) 99994-9446
- Valor: conforme consumação
- Onde: Linha Etelvina — Estrela
Casa Leopoldo
- (54) 99139-5055
- Valor: conforme serviço
- Onde: Passo do Lagoão — Quinze de Novembro