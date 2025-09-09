Quatro paradouros essenciais para quem passeia pelo RS

Mercado Central de Pelotas mais de 80 variedades de produtos. Leandro Staudt / Agência RBS

Todo viajante experiente sabe que estudar o roteiro é fundamental para evitar imprevistos quando se põe o pé na estrada. Saber onde comer, abastecer e pernoitar ao longo do caminho garante uma viagem mais tranquila, segura e livre de contratempos.

Para isso, Zero Hora listou dicas para ajudar a chegar ao destino final com mais conforto e tranquilidade.

Nesta reportagem, o leitor é conduzido em uma expedição por diferentes pontos do Rio Grande do Sul, com variadas atrações gastronômicas, culturais e históricas.

Paradouro Cristal

Quem viaja da Região Metropolitana rumo ao sul do Estado e precisa fazer aquela pausa para alimentação tem como opção certa o Paradouro Cristal. Localizado no município homônimo, às margens da BR-116, o complexo oferece restaurante com buffet, café e lanches.

O refúgio conta também com um hotel onde os viajantes podem relaxar e revigorar as energias antes de seguir em frente.

Onde: Rua do Turismo, 2.059, Longaray — Cristal

Rua do Turismo, 2.059, Longaray — Cristal Funcionamento: 24h, sete dias por semana

24h, sete dias por semana Contato paradouro: (51) 3678-1113

(51) 3678-1113 Contato hotel: (51) 99588-1378

(51) 99588-1378 Site: paradourocristal.com.br

Casa do Mel

Para quem trafega pela BR-386 no sentido Capital-Interior rumo aos vales do Taquari e Rio Pardo, uma parada é indispensável: a Casa do Mel. Fundado há mais de 40 anos, o paradouro aconchegante com decoração amarela e preta, oferece refeições, lanches e o famoso café colonial.

Além disso, o viajante que precisar pernoitar pode se instalar nas cabanas da Colméia da Casa do Mel, que comportam até quatro pessoas com diárias individuais por R$ 89.

Onde: BR-386, km 385 – Centro, Tabaí

BR-386, km 385 – Centro, Tabaí Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e sábados, das 7h às 18h

de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e sábados, das 7h às 18h Contato: (51) 3654-9162

(51) 3654-9162 Site: casadomelrs.com.br

Mercado Central de Pelotas

Parada é essencial para quem quer desfrutar de um delicioso doce. Anahís Vargas / Agência RBS

Agora, para quem tem uma folga no cronograma e não dispensa um docinho, a dica é fazer uma pausa no Mercado Central de Pelotas e desfrutar dos deliciosos quitutes da Imperatriz Doces Finos.

Com quase 30 anos em atividade, a doceria oferece mais de 80 variedades de produtos.

Onde: Praça Sete de Julho, 179, lojas 39 e 40 – Centro, Pelotas

Funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 9h às 19h

Contato: (53) 3028-0352

Site: imperatrizdocesfinos.com.br

Executivos Hotel

Quem viaja pelo norte do RS tem como opção o Executivos Hotel, que fica em Cruz Alta. Com mais 1,1 mil avaliações no Google, o hotel tem nota 4,7 em uma escala que vai de 0 a 5.

O local oferece suítes, espaços para eventos, academia e até ponto de recarga para veículos elétricos.