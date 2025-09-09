Quatro paradouros essenciais para quem passeia pelo RS

Todo viajante experiente sabe que estudar o roteiro é fundamental para evitar imprevistos quando se põe o pé na estrada. Saber onde comer, abastecer e pernoitar ao longo do caminho garante uma viagem mais tranquila, segura e livre de contratempos.
Para isso, Zero Hora listou dicas para ajudar a chegar ao destino final com mais conforto e tranquilidade.
Nesta reportagem, o leitor é conduzido em uma expedição por diferentes pontos do Rio Grande do Sul, com variadas atrações gastronômicas, culturais e históricas.
Paradouro Cristal
Quem viaja da Região Metropolitana rumo ao sul do Estado e precisa fazer aquela pausa para alimentação tem como opção certa o Paradouro Cristal. Localizado no município homônimo, às margens da BR-116, o complexo oferece restaurante com buffet, café e lanches.
O refúgio conta também com um hotel onde os viajantes podem relaxar e revigorar as energias antes de seguir em frente.
- Onde: Rua do Turismo, 2.059, Longaray — Cristal
- Funcionamento: 24h, sete dias por semana
- Contato paradouro: (51) 3678-1113
- Contato hotel: (51) 99588-1378
- Site: paradourocristal.com.br
Casa do Mel
Para quem trafega pela BR-386 no sentido Capital-Interior rumo aos vales do Taquari e Rio Pardo, uma parada é indispensável: a Casa do Mel. Fundado há mais de 40 anos, o paradouro aconchegante com decoração amarela e preta, oferece refeições, lanches e o famoso café colonial.
Além disso, o viajante que precisar pernoitar pode se instalar nas cabanas da Colméia da Casa do Mel, que comportam até quatro pessoas com diárias individuais por R$ 89.
- Onde: BR-386, km 385 – Centro, Tabaí
- Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e sábados, das 7h às 18h
- Contato: (51) 3654-9162
- Site: casadomelrs.com.br
Mercado Central de Pelotas
Agora, para quem tem uma folga no cronograma e não dispensa um docinho, a dica é fazer uma pausa no Mercado Central de Pelotas e desfrutar dos deliciosos quitutes da Imperatriz Doces Finos.
Com quase 30 anos em atividade, a doceria oferece mais de 80 variedades de produtos.
- Onde: Praça Sete de Julho, 179, lojas 39 e 40 – Centro, Pelotas
- Funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 9h às 19h
- Contato: (53) 3028-0352
- Site: imperatrizdocesfinos.com.br
Executivos Hotel
Quem viaja pelo norte do RS tem como opção o Executivos Hotel, que fica em Cruz Alta. Com mais 1,1 mil avaliações no Google, o hotel tem nota 4,7 em uma escala que vai de 0 a 5.
O local oferece suítes, espaços para eventos, academia e até ponto de recarga para veículos elétricos.
- Onde: BR-377, km 106 (entroncamento com a BR-158), Brum II, Cruz Alta
- Funcionamento: 24h, sete dias por semana
- Contato: (55) 9810-45001
- Site: executivoshotel.com.br