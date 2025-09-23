Hopi Hari e Beto Carrero: as novidades e quanto custa a diversão nos parques brasileiros

Beto Carrero promete não deixar faltar emoção. BrunoMartinsImagens / stock.adobe.com

É (quase) sempre assim: quando uma atração está perto e sempre disponível, as pessoas tendem a deixar para depois. Com os parques de diversão não é diferente. Por isso é bom lembrar de opções que ficam mais perto do que a icônica Disney e também fazem a alegria do público.

O Beto Carrero World já é muito conhecido pelos gaúchos, que a cada retorno costumam ser brindados com novidades. Uma das mais recentes atrações é o NERF Mania — primeira área temática do mundo com foco na marca de brinquedos especializada em arminhas de espuma.

— O destaque é o brinquedo Spin Blast, para toda a família. Mas também vale destacar o novo show de encerramento, No Ritmo de Trolls, com uma surpreendente queima de fogos — completa a agente de viagens Ingrid Poersch, que leva visitantes ao parque há mais de 30 anos.

Com tanta experiência, ela garante que o ideal é contar com dois dias para aproveitar tudo o que o Beto Carrero oferece.

A região conta com uma grande oferta de hospedagens, para todos os gostos.

Na cidade de Penha, onde fica o parque, há uma série de pousadas e hotéis com perfil familiar, focados na proximidade com a atração. Já em Balneário Camboriú, a cerca de 35 quilômetros dali, existem opções para públicos mais exigentes e grupos que buscam os atrativos de um lugar mais agitado. Para quem não dispõe de muito tempo, Ingrid indica o que não pode faltar.

— Sem dúvida nenhuma, a FireWhip, a maior montanha-russa invertida do Brasil, e os shows Madagascar e Hot Wheels — garante a agente de viagens.

O passaporte para um dia custa R$ 350, e para dois dias, R$ 550 — o sistema de vendas, no próprio site, tem uma classificação de preços que ajuda o turista a identificar, por cor, as melhores oportunidades.

Também é possível garantir, antecipadamente, a compra de refeições, estacionamento e até mesmo entrada vip para evitar filas e garantir bons lugares em alguns shows.

Fale com a equipe:

Instagram: @betocarrero

Site: betocarrero.com.br

WhatsApp: (47) 3261-2222

Tradição no interior de São Paulo

Hopi Hari fica em Vinhedo (SP) e tem mais de 40 atrações. PauloHenrique / stock.adobe.com

Se o Beto Carrero é mais presente no imaginário sulino, para os lados do estado de São Paulo a criançada costuma ter momentos de diversão no Hopi Hari, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista. Aliás, não só os pequenos: o parque segue a tendência de ter atrações para todas as idades.

Quem gosta de adrenalina conta com o Ekatomb, plataforma que gira suspensa por hastes e, simultaneamente, também em torno do próprio eixo, verticalmente, em 360º. Já para curtir em família tem a Vurang, uma montanha-russa no escuro.

Os mais novos, aí sim, podem se divertir em atrações como o Aribabobbi, um barco que gira e faz um movimento de pêndulo, suavemente. O acesso é feito por meio de um corredor temático, com pegada de marinheiro.

— O Hopi Hari é cheio de atrações únicas. A Montezum é a maior montanha-russa de madeira da América Latina. Já a Katapul é a única montanha-russa de lançamento do Brasil. Fora isso, tem o Rio Bravo, um rio de corredeiras superdivertido, e o Katakumb, que é o maior labirinto de terror do país — enumera o social media da agência Loja de Turismo, Heverton Saenger, que costuma levar grupos para o parque.

Segundo ele, é possível aproveitar bastante no primeiro dia, mas se a ideia for conhecer todas as mais de 40 atrações, o ideal é ficar mais um. Para se hospedar, há opções bem próximas, como nas cidades de Vinhedo, onde fica o parque, mas também em Campinas (a 20 quilômetros) e Jundiaí (a 25 quilômetros). Ir direto da Capital também é uma opção.

Os passaportes podem ser comprados no site oficial do parque. Para outubro, os valores variam entre R$ 153,89 e R$ 175,89, dependendo do dia escolhido.

Fale com a equipe:

Instagram: @hopihari

Site: hopihari.com.br (com atendimento via chat)

Telefone: (11) 4210-4000