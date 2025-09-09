Do café na Colômbia ao vinho na África do Sul: três roteiros que combinam paisagens e experiências autênticas  

Cidade de Cartagena, na Colômbia, oferece hotéis de alto padrão. Divulgação / Adobe Stock

O romance proibido dos jovens Gaivota e Sebastián, que arrancou suspiros dos fãs de telenovelas na década de 1990, ganhou uma nova versão, que chegou ao Brasil em maio de 2025. Além de dar vida nova à trama, o remake de Café com Aroma de Mulher também aqueceu o mercado de turismo da Colômbia.

Segundo Rita Vasconcelos, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS) e proprietária da RC Tour, o sucesso da novela, somado aos preços competitivos oferecidos para a região, impulsionou as buscas por viagens à Colômbia.

A fazenda onde a novela foi gravada é a Hacienda Venecia, que fica no chamado Eixo Cafeeiro (Eje Cafetero), uma região localizada no oeste colombiano, no centro de um triângulo formado pelas cidades de Bogotá, Medellín e Cali.

A propriedade, que passou a receber visitantes do mundo todo por causa da novela, oferece uma experiência completa, com hospedagem, workshops, tour guiado e, claro, muito café. A hospedagem pode custar de R$ 40 a R$ 650. Já o Tour do Café, de R$ 125 a R$ 200 por pessoa.

— O turista, hoje em dia, mudou muito. Ele não quer só contemplar a paisagem, ele quer viver uma nova experiência também — pontua a vice-presidente da Abav-RS.

Além do café, outro ponto que faz da Colômbia um destino cobiçado pelos turistas brasileiros é a facilidade de conexão, com voos da Avianca e Latam direto de São Paulo rumo a Bogotá e opções da Copa Airlines saindo de Porto Alegre via Panamá, o que reduz os custos da viagem.

Rita Vasconcelos explica que isso torna o país mais acessível em comparação com outras ilhas caribenhas. As rotas mais procuradas incluem Cartagena, Bogotá e San Andrés. Cartagena atrai pela riqueza histórica, arquitetura colonial e atmosfera cultural, além de passeios de barco para ilhas próximas com praias de águas cristalinas.

Bogotá oferece vida cultural vibrante, bons restaurantes e o renomado Museu do Ouro.

Já San Andrés é um polo para mergulho e resorts, embora estes sejam mais antigos e não tenham passado por grandes renovações ao longo dos anos. Muitos turistas optam por hospedagem simples, como hotéis com café da manhã, para aproveitar mais atividades externas e beach clubs.

Os preços das passagens giram em torno de R$ 4 mil (ida e volta), e a hospedagem varia entre R$ 900 e R$ 2 mil por diária, dependendo da categoria e da localização. Cartagena oferece desde hotéis Sofitel de alto padrão no centro histórico até opções mais acessíveis em regiões de praia próximas.

Leia Mais Terceira companhia aérea começa a oferecer voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires; conheça as operações e preços

Desbravando o sul da Itália

Região da Sicília, na Itália, atrai turistas que buscam praias, cultura e história fora do circuito tradicional. Divulgação / Adobe Stock

Quando se pensa em Itália, logo vêm à mente os roteiros tradicionais que incluem Roma, Florença e Veneza. Mas, hoje, os turistas brasileiros querem fugir do óbvio e, cada vez mais, buscam destinos alternativos, sobretudo aqueles que já percorreram as rotas históricas do Velho Mundo e querem fugir da badalação dos grandes centros. Para esse público, o sul da Itália é uma ótima pedida, especialmente nos meses de verão (junho a setembro).

Nesse contexto, destinos como Sardenha, Sicília e Puglia ganham destaque, atraindo turistas que buscam praias, cultura e história fora do circuito tradicional. Situada no “calcanhar” da Itália, a Puglia (Apúlia em português), comporta algumas das mais belas praias do país, tanto urbanas quanto selvagens.

Além das suas famosas cidades medievais muradas à beira-mar e das casinhas com paredes brancas do Valle d’Itria, a região também é conhecida pela riqueza gastronômica e pelos passeios de barco pelo Mar Jônio. A capital, Bari, é conhecida como a “Florença do Sul”.

Separada do continente pelo Estreito de Messina, a Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo e oferece, além de praias paradisíacas, uma série de roteiros culturais, como a visita ao teatro grego de Taormina, que tem ingressos na plataforma GetYourGuide a partir de 22 euros (cerca de R$ 140) por pessoa.

Com a exibição de episódios gravados na Sicília, a segunda temporada da série da HBO The White Lotus fez a região voltar ao radar dos viajantes nos últimos anos.

História, culinária e águas cristalinas compõem a receita que faz da Sardenha um verdadeiro paraíso natural e cultural no sul da Itália. Na capital, Cagliari, a visita ao centro histórico não pode deixar de contemplar o Castello di San Michele e o Mercado de San Benedetto.

Rita Vasconcelos alerta que, por ser alta temporada, os preços seguem elevados. As passagens aéreas do Brasil à Itália custam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. Já as hospedagens variam de R$ 1 mil a R$ 2,2 mil por dia nas regiões mais disputadas.

Safari e vinho na África do Sul

Cidade do Cabo, na África do Sul, impressiona pela geografia e beleza. Divulgação / Adobe Stock

Retomados após a pandemia, os roteiros para a África do Sul voltaram a ganhar força nos últimos anos. Rita Vasconcelos explica que, para além de paisagens cinematográficas, o país oferece boas opções gastronômicas e vida noturna pulsante. Ela compara a capital, Cidade do Cabo, ao Rio de Janeiro pela geografia e beleza.

A África do Sul é um dos 10 maiores produtores de vinho do mundo e, assim como na serra gaúcha, também há rotas montadas especialmente para degustar e conhecer as vinícolas do país.

Entre elas, estão a Klein Constantia, que fica na Cidade do Cabo, e a vinícola de La Motte, em Franschhoek. Há uma viagem panorâmica, feita sob trilhos, que percorre diversas quintas de vinho, com preços a partir de 35 euros (cerca de R$ 220).

Atendendo aos anseios dos aventureiros, a partir de Joanesburgo é possível partir para safáris no Parque Nacional de Pilanesberg e no famoso Parque Nacional Kruger, mas é preciso se deslocar por algumas horas.

No GetYourGuide, uma excursão de três dias custa a partir de 595 euros (R$ 3.760 mil) por pessoa. Na Rota dos Jardins (Garden Route), se passa pela região costeira entre Mossel Bay e Port Elizabeth, conhecida pela exuberante vegetação, praias e diversos parques naturais, como o Tsitsikamma National Park.