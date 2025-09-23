Diversão sem idade: Disney World é um convite para explorar mundo encantado

Com castelos encantados, personagens que marcaram gerações e uma logística que exige mais planejamento do que se imagina, a Disney World, em Orlando, continua sendo um dos destinos mais procurados por brasileiros nos Estados Unidos.
Por trás da fantasia, há um roteiro que começa muito antes do embarque — e que pode fazer toda a diferença entre férias dos sonhos e dor de cabeça internacional.
Para aproveitar ao máximo a imersão, evitar problemas e garantir que imprevistos sejam resolvidos de forma ágil e segura, a recomendação é dar início às preparações para a viagem com, no mínimo, seis meses de antecedência.
E um dos primeiros itens a entrar na lista de planejamento, segundo Aline Leite, proprietária da agência Gate Turismo, de São Leopoldo, é o seguro-saúde. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendável.
— É indicado uma cobertura de, no mínimo, R$ 60 mil. Os valores variam de acordo com a duração da viagem. É algo essencial por lá — orienta.
Também é preciso pensar na logística de deslocamento. As rotas mais comuns até Orlando passam por voos com conexão em aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que custam, em média, R$ 2,9 mil.
Para quem quer mais aventura, é possível voar de Porto Alegre para Miami (em torno de R$ 2,5 mil, dependendo da época) e, lá, alugar um carro (entre R$ 150 e R$ 400 a diária).
— Orlando é muito mais do que parques. A cidade oferece lojas, bons restaurantes e também é possível curtir algumas praias — destaca Aline.
Além do mar e de um clima agradável no verão, há atrações para quem gosta de vida noturna. Os bares “pé na areia”, como o famoso Palm Pavilion Beachside Grill & Bar, e centros de compras a céu aberto, como o Pelican Walk Plaza, são ótimas pedidas para relaxar antes de mais um dia de aventuras pelos parques.
Aline, inclusive, orienta que se inclua sempre um momento mais tranquilo no roteiro.
— O dia nos parques é movimentado e cansativo. É preciso de um respiro para garantir disposição — sugere a agente de viagens.
O maior custo dessa viagem, de acordo com Aline, são os ingressos. Dependendo da quantidade de parques que o viajante queira conhecer, adquirir combos sai mais em conta do que comprar entradas individuais.
A experiência em Orlando vai além dos parques. Há hospedagem para todos os bolsos, desde hotéis com diárias em torno de R$ 900 até casas em condomínios fechados que permitem acomodar grupos maiores por algo entre R$ 800 e R$ 1,6 mil por dia.
Zero Hora listou os parques mais imperdíveis da Walt Disney World Resort e, de bônus, as atrações mais emocionantes de outros parques localizados em Orlando.
Magic Kingdom
A marca registrada do parque é o Castelo da Cinderela, localizado no final da Main Street, a principal rua do local. Independentemente da idade, avistar a imponente construção faz transbordar a emoção e a “atmosfera Disney”.
— É um parque obrigatório por causa de toda a memória afetiva e por sempre apresentar novas atrações. Isso atrai tanto o visitante que está estreando nos parques quanto os que já fazem desse roteiro uma rotina das férias — explica a CEO da Original Way Turismo, Jaiana de Bortoli, que recomenda as atrações clássicas, como o show de fogos noturno que ilumina o castelo.
Preço dos ingressos: de R$ 630 a mais de R$ 1 mil*
Epcot Center
Dividido em duas partes, o parque é dedicado à inovação, com atrações tecnológicas como a nova montanha-russa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.
Também há o espaço World Showcase, um tour por 11 países em que é possível experimentar comidas e bebidas típicas de cada lugar.
— É um passeio que agrada todas as idades e nos faz mergulhar em diferentes culturas — lembra João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV/RS).
Uma verdadeira volta ao mundo em um só dia!
Preço dos ingressos: de R$ 577 a R$ 1 mil*
Animal Kingdom
Grandioso é uma boa palavra para definir esse que é o maior parque do complexo Disney e se dedica inteiramente à exaltar a natureza. Numa mistura de zoológico e atrações que são um chamado para a aventura, os visitantes terão contato com animais e poderão se impressionar com a área dedicada à franquia Avatar. Se nas telonas o universo de Pandora já impressiona, imagine ao vivo!
Preço dos ingressos: de R$ 577 a R$ 1 mil*
Atrações fora da Disney
Universal Studios Florida
Os apaixonados por cinema vão encontrar neste parque um prato cheio. Para os mais saudosistas, há um espaço dedicado ao clássico E.T. — O Extraterrestre, filme de Steven Spielberg, com passeio na bicicleta voadora e um emocionante encontro com o protagonista.
Já a geração que cresceu assistindo à saga Harry Potter pode realizar o sonho de passear pelo Beco Diagonal ou pelo castelo de Hogwarts.
Preço dos ingressos: de R$ 583 a R$ 954*
SeaWorld Orlando
Orcas e golfinhos são animais encantadores por natureza e nesse parque eles ganham todos os holofotes. Os shows com animais marinhos encantam crianças e adultos e contam com informações sobre as espécies que atuam no local.
Quem quiser algo mais radical, há montanhas-russas de alta velocidade. O destaque fica para Mako, uma das mais altas, rápidas e longas de toda a cidade de Orlando, que tem seu nome inspirado no maior tubarão do oceano. Seu diferencial é oferecer a sensação de flutuação no ar.
Preço dos ingressos: de R$ 366 a R$ 636*
*Os preços variam de acordo com a data escolhida e a cotação do dólar
Pacote para a Disney/Universal
Cotação para o período de 23 de fevereiro a 2 de março de 2026 (para dois adultos)
O que inclui:
- Passagens aéreas voando Copa Airlines de Porto Alegre para Orlando com bagagem despachada
- Sete noites de hospedagem em um hotel econômico em Orlando (em apartamento duplo)
- Sete dias de aluguel de carro categoria intermediária
- Ingresso para dois dias de Disney (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios ou Animal Kingdom e dois dias de Universal (um dia Universal e Island park-to-park + um dia Epic Universe)
Investimento
- A partir de R$ 14.534 por pessoa, em até 10x
Contato
- Original Way Turismo
- Whatsapp: (51) 3072-6316
- E-mail: contato@originalway.com.br
- Site: originalway.com.br
Pacote Orlando
Cotação para o período de 15 a 25 de maio de 2026 (dois adultos e duas crianças, entre 8 e 14 anos)
O que inclui:
- Passagens aéreas de Porto Alegre para Orlando (valor sem bagagem despachada)
- 10 noites de hospedagem em hotel em Lake Buena Vista
Investimento
- R$ 33.112,20 (valor total para 4 pessoas), em até 10x
Contato
- Gate 23 Turismo – São Leopoldo
- Whatsapp: (51) 99131-8090
- E-mail: alinegate23turismo@gmail.com
- Instagram: @Gate23turismo
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!