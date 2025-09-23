Diversão sem idade: Disney World é um convite para explorar mundo encantado

Por trás da fantasia, há um roteiro que começa muito antes do embarque. russell102 / stock.adobe.com

Com castelos encantados, personagens que marcaram gerações e uma logística que exige mais planejamento do que se imagina, a Disney World, em Orlando, continua sendo um dos destinos mais procurados por brasileiros nos Estados Unidos.

Por trás da fantasia, há um roteiro que começa muito antes do embarque — e que pode fazer toda a diferença entre férias dos sonhos e dor de cabeça internacional.

Para aproveitar ao máximo a imersão, evitar problemas e garantir que imprevistos sejam resolvidos de forma ágil e segura, a recomendação é dar início às preparações para a viagem com, no mínimo, seis meses de antecedência.

E um dos primeiros itens a entrar na lista de planejamento, segundo Aline Leite, proprietária da agência Gate Turismo, de São Leopoldo, é o seguro-saúde. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendável.

— É indicado uma cobertura de, no mínimo, R$ 60 mil. Os valores variam de acordo com a duração da viagem. É algo essencial por lá — orienta.

Também é preciso pensar na logística de deslocamento. As rotas mais comuns até Orlando passam por voos com conexão em aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que custam, em média, R$ 2,9 mil.

Para quem quer mais aventura, é possível voar de Porto Alegre para Miami (em torno de R$ 2,5 mil, dependendo da época) e, lá, alugar um carro (entre R$ 150 e R$ 400 a diária).

— Orlando é muito mais do que parques. A cidade oferece lojas, bons restaurantes e também é possível curtir algumas praias — destaca Aline.

Castelo da Cinderela é uma das principais atrações do complexo turístico localizado em Orlando, na Flórida. Shawn.ccf / stock.adobe.com

Além do mar e de um clima agradável no verão, há atrações para quem gosta de vida noturna. Os bares “pé na areia”, como o famoso Palm Pavilion Beachside Grill & Bar, e centros de compras a céu aberto, como o Pelican Walk Plaza, são ótimas pedidas para relaxar antes de mais um dia de aventuras pelos parques.

Aline, inclusive, orienta que se inclua sempre um momento mais tranquilo no roteiro.

— O dia nos parques é movimentado e cansativo. É preciso de um respiro para garantir disposição — sugere a agente de viagens.

O maior custo dessa viagem, de acordo com Aline, são os ingressos. Dependendo da quantidade de parques que o viajante queira conhecer, adquirir combos sai mais em conta do que comprar entradas individuais.

A experiência em Orlando vai além dos parques. Há hospedagem para todos os bolsos, desde hotéis com diárias em torno de R$ 900 até casas em condomínios fechados que permitem acomodar grupos maiores por algo entre R$ 800 e R$ 1,6 mil por dia.

Zero Hora listou os parques mais imperdíveis da Walt Disney World Resort e, de bônus, as atrações mais emocionantes de outros parques localizados em Orlando.

Magic Kingdom

Castelo da Cinderela faz transbordar a emoção e a “atmosfera Disney”. lucky-photo / stock.adobe.com

A marca registrada do parque é o Castelo da Cinderela, localizado no final da Main Street, a principal rua do local. Independentemente da idade, avistar a imponente construção faz transbordar a emoção e a “atmosfera Disney”.

— É um parque obrigatório por causa de toda a memória afetiva e por sempre apresentar novas atrações. Isso atrai tanto o visitante que está estreando nos parques quanto os que já fazem desse roteiro uma rotina das férias — explica a CEO da Original Way Turismo, Jaiana de Bortoli, que recomenda as atrações clássicas, como o show de fogos noturno que ilumina o castelo.

Preço dos ingressos: de R$ 630 a mais de R$ 1 mil*

Epcot Center

Vista noturna da esfera geodésica na entrada do Epcot Center. russell102 / stock.adobe.com

Dividido em duas partes, o parque é dedicado à inovação, com atrações tecnológicas como a nova montanha-russa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Também há o espaço World Showcase, um tour por 11 países em que é possível experimentar comidas e bebidas típicas de cada lugar.

— É um passeio que agrada todas as idades e nos faz mergulhar em diferentes culturas — lembra João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV/RS).

Uma verdadeira volta ao mundo em um só dia!

Preço dos ingressos: de R$ 577 a R$ 1 mil*

Animal Kingdom

Árvore da Vida no Animal Kingdom. Joni / stock.adobe.com

Grandioso é uma boa palavra para definir esse que é o maior parque do complexo Disney e se dedica inteiramente à exaltar a natureza. Numa mistura de zoológico e atrações que são um chamado para a aventura, os visitantes terão contato com animais e poderão se impressionar com a área dedicada à franquia Avatar. Se nas telonas o universo de Pandora já impressiona, imagine ao vivo!

Preço dos ingressos: de R$ 577 a R$ 1 mil*

Atrações fora da Disney

Universal Studios Florida

O icônico globo é ponto obrigatório para fotos antes de explorar os parques Universal Studios Florida e Islands of Adventure. Chris Chambers / stock.adobe.com

Os apaixonados por cinema vão encontrar neste parque um prato cheio. Para os mais saudosistas, há um espaço dedicado ao clássico E.T. — O Extraterrestre, filme de Steven Spielberg, com passeio na bicicleta voadora e um emocionante encontro com o protagonista.

Já a geração que cresceu assistindo à saga Harry Potter pode realizar o sonho de passear pelo Beco Diagonal ou pelo castelo de Hogwarts.

Preço dos ingressos: de R$ 583 a R$ 954*

SeaWorld Orlando

Orca é uma das principais atrações do complexo. Dmitro / stock.adobe.com

Orcas e golfinhos são animais encantadores por natureza e nesse parque eles ganham todos os holofotes. Os shows com animais marinhos encantam crianças e adultos e contam com informações sobre as espécies que atuam no local.

Quem quiser algo mais radical, há montanhas-russas de alta velocidade. O destaque fica para Mako, uma das mais altas, rápidas e longas de toda a cidade de Orlando, que tem seu nome inspirado no maior tubarão do oceano. Seu diferencial é oferecer a sensação de flutuação no ar.

Preço dos ingressos: de R$ 366 a R$ 636*

*Os preços variam de acordo com a data escolhida e a cotação do dólar

Pacote para a Disney/Universal

Cotação para o período de 23 de fevereiro a 2 de março de 2026 (para dois adultos)

O que inclui:

Passagens aéreas voando Copa Airlines de Porto Alegre para Orlando com bagagem despachada

Sete noites de hospedagem em um hotel econômico em Orlando (em apartamento duplo)

Sete dias de aluguel de carro categoria intermediária

Ingresso para dois dias de Disney (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios ou Animal Kingdom e dois dias de Universal (um dia Universal e Island park-to-park + um dia Epic Universe)

Investimento

A partir de R$ 14.534 por pessoa, em até 10x

Contato

Original Way Turismo

Whatsapp: (51) 3072-6316

E-mail: contato@originalway.com.br

Site: originalway.com.br

Pacote Orlando

Cotação para o período de 15 a 25 de maio de 2026 (dois adultos e duas crianças, entre 8 e 14 anos)

O que inclui:

Passagens aéreas de Porto Alegre para Orlando (valor sem bagagem despachada)

10 noites de hospedagem em hotel em Lake Buena Vista

Investimento

R$ 33.112,20 (valor total para 4 pessoas), em até 10x

Contato

Gate 23 Turismo – São Leopoldo

Whatsapp: (51) 99131-8090

E-mail: alinegate23turismo@gmail.com

Instagram: @Gate23turismo