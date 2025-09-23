Compras, parques, atrações, onde comer: as dicas de Andressa Xavier para quem vai à Disney

Andressa, Antônia e Diori junto ao Castelo da Cinderela, uma das principais atrações da Disney. Arquivo Pessoal / Andressa Xavier

Cada viajante tem seu próprio ritmo e curiosidades, por isso é bom começar dizendo que cada destino é único para aquele grupo. No caso da Flórida, fizemos uma viagem familiar. Toda família mesmo. Foram 19 pessoas, entre elas um grupinho de sete crianças de diferentes idades que curtiu muito. A Disney, acreditem, é para crianças de zero a cem anos.

Começamos a jornada com base em Fort Lauderdale e retornamos por Orlando. Aí já vem a primeira dica. Na hora de procurar passagem, há mais opções além de Orlando. Os aeroportos próximos atendem bem os voos brasileiros. Vale pesquisar para encaixar o destino no bolso e no tempo. Chegar em um lugar e voltar por outro pode economizar boas horas de estrada nos Estados Unidos.

O principal conselho para quem quer viajar é focar. A região tem mil opções e a gente fica maluco mesmo, querendo fazer tudo. Tem praias paradisíacas, outlets, parques da Disney, Universal, exposições, centrinhos, cidades fofas que parecem ter saído de um filme... Ufa! Foca no teu roteiro, porque as distrações são muitas.

Outra tentação é encaixar parques em dias seguidos. Se o seu tempo em Orlando permitir, intercale com dias de passeios mais tranquilos. Um dia de parque, outro para dormir até mais tarde e conhecer algum lugar sem pressa. Esse conselho não vale somente para quem viaja com crianças. Os adultos também ficam acabados depois de um dia intenso de parques. Ah! Não use tênis recém comprados para não moer os pés.

Se vai ao parque, avalie contratar uma assessoria que te ajude com o fura-filas. Te juro que esse é um investimento que sai barato e te faz render o dia.

Dicas rápidas

Disney Springs: entrada gratuita, mas não se engane! Tem muita tentação para gastar lá. Estacionamento também de graça

Estacionamentos: sempre tire foto da localização porque costumam ser enormes. Seja em shopping ou parque, não confie na memória

Comida nos parques: a maioria é fast food, mas tem locais com refeição completa, inclusive com personagens. Esses precisam ser reservados com bastante antecedência. Se quer economizar, uma bela opção é levar alguns sanduíches prontos ou bolachas em uma sacola térmica e complementar com algo dos parques se quiser uma batata frita, por exemplo

Onde comer: Olive Garden é uma delícia e tem várias unidades espalhadas. Além do prato principal vem salada ou sopa. Preço justo

Água da torneira: nos restaurantes pode-se optar por água mineral ou da torneira, sendo essa de graça

Gorjeta: é de bom tom incluir a gorjeta ao final da conta. Não pagar é entendido como um insulto

Chocolate: Ghirardelli é imperdível! Em Disney Springs tem o sundae, que é maravilhoso

Compras: produtos da Disney podem ser encontrados na Primark com preço bem mais amigável do que nos parques. Walmart é outra ótima opção. Nos parques tem muito mais opções, mas também com preço mais alto

Walmart: é mais que mercado. Tem maquiagem, lembrancinha, brinquedos

App da Disney: essencial baixar para se localizar nos parques e ficar sabendo os horários de atrações, shows e paradas. É ótimo para escapar de filas nas lanchonetes. Pode pedir pelo app e buscaro pedido quando o código aparecer no balcão

Carro: precisa de carro para andar na Flórida. Tudo é longe, então se prepare para o trânsito. Ou alugue um carro em uma boa locadora, ou contrate alguém que te leve pra lá e pra cá

Compras: mesmo que ache que não, vocês farão compras. Pesquise bem sobre o outlet que melhor se encaixe ao roteiro do grupo. Claro que as grandes lojas também são imperdíveis, com destaque para a Ross, que reúne itens de várias marcas e um preço bem em conta

Serviços que já usei

carro com motorista que fala português: @limomarcfl

Agência para marcar atrações nos parques: @orlando.online