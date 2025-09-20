Casal de dentistas fecha consultório, sai em viagem com motorhome e distribui escovas de dente pelo caminho

A vontade de conhecer o mundo para além das quatro paredes de um consultório fez um casal de dentistas gaúchos mudar a forma como vivia. Débora Meincke Simoneti e Severino João Simoneti, ambos com 38 anos, decidiram transformar uma van, batizada de Jorge, em um motorhome para viajar. A odontologia, porém, não foi deixada de lado. Pelo caminho, o casal distribui escovas e pastas de dente para comunidades carentes por onde passam.
Desde 8 julho de 2024 os dois estão na estrada. Até setembro, já foram ao menos 26 mil quilômetros rodados dentro e fora do Brasil.
A interação com as pessoas e a troca do "luxo de uma cidade" para "viver mais o simples" conquistaram os viajantes.
— Temos enxergado muito mais valor nas coisas. Temos sido muito mais felizes do que viver trabalhando, produzindo dinheiro e estando sempre em busca de alguma recompensa por tudo que sempre fazemos no dia a dia — frisa Débora.
— E se tem um motivo para termos saído, acho que é o excesso da vida urbana, de um trabalho repetitivo, das mesmas pessoas. Sabíamos que tinha um mundo afora nos esperando e aquilo ali estava nos pressionando, amargurando — completa Severino.
Essa é mais uma história da série de reportagens Tem Gaúcho na Estrada (acesse os links abaixo), que traz relatos de gaúchos que decidiram percorrer longas distâncias sobre rodas.
🚐 Quem é o Jorge?
Severino e Débora, ou Seve e Deh, como compartilham nas redes sociais, se conheceram no primeiro semestre da faculdade e estão há 20 anos juntos.
Antes da viagem, moravam em Pelotas, no sul do Estado, cidade natal de Débora. Severino é de Itatiba do Sul, no norte gaúcho. Em fevereiro de 2023, a família ganhou um novo integrante: uma van.
— Foi um momento muito importante na nossa vida em que nos olhamos, tomando o nosso chimarrão, e pensamos: "Vamos comprar uma van" — afirma Severino.
Em junho de 2024, o veículo estava pronto para cair na estrada, transformado em uma verdadeira casa sobre rodas.
— Trabalhávamos de segunda a sexta como dentista e, sábado e domingo, construíamos a nossa casa — conta o viajante.
Com orgulho, ele lembra que Débora passava noites estudando sobre elétrica e hidráulica. A experiência também surgiu durante a pandemia, quando o casal costumava assistir a vídeos de pessoas que moravam em motorhomes.
O veículo, então, foi "batizado": Jorge, nome dos cantores preferidos de Débora (da dupla sertaneja Jorge e Mateus) e de Severino (do cantor uruguaio Jorge Drexler). Para somar aos argumentos, o aniversário de Débora é no dia de São Jorge, em 23 de abril.
📅 Adaptando o dia a dia
O veículo conta com banheiro, sofá-cama, fogão com quatro bocas e forno, pia, armários e geladeira com freezer, totalizando sete metros quadrados. Para quem morava em uma casa de 65 metros quadrados, a mudança não passou batida.
— Tivemos que aprender a dividir todos os espaços. Inclusive, as pessoas falam muito pouco, mas até a parte do relacionamento ficou bastante complicada, porque, por mais que estivéssemos acostumados um com o outro, trocar uma rotina de dia a dia por 24 horas por dia juntos em um espaço reduzido, foi bastante impactante nas nossas vidas. E conversando com a galera que mora na estrada, todo mundo dizia: "Se sobreviver aos primeiros quatro meses, depois vai dar certo" — ressalta Débora, em tom bem-humorado.
🌎Fora do Brasil
- Os viajantes saíram de Pelotas em 8 de julho de 2024
- Na primeira noite, dormiram em Punta del Diablo, no Uruguai — para ser um marco de já estar fora do Brasil e não ter mais volta, como destacam
- O primeiro mês de viagem foi comemorado em Carmelo, também no Uruguai, após terem percorrido a costa do país
- Em agosto de 2024, estavam em Buenos Aires, na Argentina
- Depois, foram em busca de neve: conheceram as cidades argentinas de Villa La Angostura e Bariloche
- No Chile, percorreram a rodovia Carretera Austral por cerca de um mês
- Voltando a terras argentinas, visitaram o Parque Perito Moreno e a região do Ushuaia
⛵ Passeio pelo norte do Brasil
- O retorno ao Brasil foi pelo litoral argentino
- Em março de 2025, Débora e Severino chegaram a Itatiba do Sul, no norte do Rio Grande do Sul
- A partir de então, o trajeto se desenvolveu em solo brasileiro: Paraná, Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas e Maranhão
O casal ficou longe de Jorge, o motorhome, por 20 dias quando estava conhecendo a Amazônia e os povos ribeirinhos. De barco, os viajantes foram de Belém a Santarém e, depois, de Santarém a Manaus.
Toda a viagem pode ser acompanhada pelo Instagram (@estamosindoviajar) e pelo YouTube (Seve & Deh - @estamosindoviajar).
🪥 As escovas de dente
Em 2023, durante uma viagem à Índia e ao Nepal, o casal deu escovas de dente de presente a crianças na região. O retorno positivo motivou Débora e Severino a tocarem a iniciativa no trajeto iniciado em 2024.
Até hoje, pelos cálculos dos dentistas viajantes, já foram doadas entre 300 e 400 escovas, normalmente junto a pastas de dente.
Severino explica que, quando notam que a cidade carece em questões estruturais, eles vão em busca de alguma escola, falam com a direção e propõem a entrega dos itens, junto a uma demonstração de como usá-los corretamente. Por vezes, conseguem eles próprios escovar os dentes dos pequenos.
O casal também aproveita para distribuir as escovas durante passeios.
— Estávamos agora em um barco de Belém para Manaus. E passávamos por ribeirinhos com crianças em barcos bem pequenos. Muita gente joga comida para esses ribeirinhos. A entrega da escova de dente para essas pessoas foi um dos mais tocantes pra nós — lembra Severino (veja vídeo abaixo).
Os viajantes buscam parcerias para seguir com o projeto pelo caminho.
💰 Organização financeira
Débora e Severino contam que o maior receio que tinham, antes de pôr o pé na estrada, era relacionado a largar o trabalho, no qual atuaram por 14 anos. Mas a vontade de fazer dar certo o novo estilo de vida era maior.
Por anos, economizaram dinheiro para viajar. E, com os rendimentos, conseguiram levar o sonho adiante.
Desde o início do percurso, os gastos são contados: o casal se dispõe a usar, em média, R$ 5 mil por mês, incluindo combustível, lavanderia, pedágio, contas fixas em Pelotas, alimentação e passeios. A partir disso, fazem a programação da viagem.
☀️❄️ Há planos de ir mais longe
Os viajantes ainda planejam ir à região do delta do Rio Parnaíba e percorrer o nordeste brasileiro, descendo até Minas Gerais ou Curitiba.
Enquanto Débora ama frio, Severino é fã do calor. Por isso, eles têm uma combinação: cada grau a mais de 30 é um grau abaixo de zero. Ou seja, depois da temporada de altas temperaturas, a dupla quer ir atrás de regiões frias para compensar. O próximo inverno, portanto, deve ser na Argentina. Após, os planos incluem ir a Peru, Equador e Venezuela, rumo ao Alasca.
De todo modo, a ideia é ficar na estrada, como Débora não hesita em responder:
— Por quanto tempo, não fazemos ideia. Mas queremos viajar muito ainda além dos oceanos.
Você já fez uma viagem sobre rodas ou conhece alguém que encarou essa aventura? Compartilhe a história com isadora.garcia@zerohora.com.br