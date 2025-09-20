Viagem

Após 14 anos
Notícia

Casal de dentistas fecha consultório, sai em viagem com motorhome e distribui escovas de dente pelo caminho

Percurso iniciou em Pelotas, em julho de 2024, e incluiu passagem por Uruguai, Argentina e Chile; agora, trajeto é feito dentro do Brasil

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS