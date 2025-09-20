Casal de dentistas fecha consultório, sai em viagem com motorhome e distribui escovas de dente pelo caminho

Um dos lugares visitados por Débora e Severino foi a região do Pantanal. Débora Meincke Simoneti / Arquivo Pessoal

A vontade de conhecer o mundo para além das quatro paredes de um consultório fez um casal de dentistas gaúchos mudar a forma como vivia. Débora Meincke Simoneti e Severino João Simoneti, ambos com 38 anos, decidiram transformar uma van, batizada de Jorge, em um motorhome para viajar. A odontologia, porém, não foi deixada de lado. Pelo caminho, o casal distribui escovas e pastas de dente para comunidades carentes por onde passam.

Desde 8 julho de 2024 os dois estão na estrada. Até setembro, já foram ao menos 26 mil quilômetros rodados dentro e fora do Brasil.

A interação com as pessoas e a troca do "luxo de uma cidade" para "viver mais o simples" conquistaram os viajantes.

— Temos enxergado muito mais valor nas coisas. Temos sido muito mais felizes do que viver trabalhando, produzindo dinheiro e estando sempre em busca de alguma recompensa por tudo que sempre fazemos no dia a dia — frisa Débora.

— E se tem um motivo para termos saído, acho que é o excesso da vida urbana, de um trabalho repetitivo, das mesmas pessoas. Sabíamos que tinha um mundo afora nos esperando e aquilo ali estava nos pressionando, amargurando — completa Severino.

Essa é mais uma história da série de reportagens Tem Gaúcho na Estrada (acesse os links abaixo), que traz relatos de gaúchos que decidiram percorrer longas distâncias sobre rodas.

🚐 Quem é o Jorge?

Van, em fevereiro de 2023, antes da transformação. Débora Meincke Simoneti / Arquivo Pessoal

Severino e Débora, ou Seve e Deh, como compartilham nas redes sociais, se conheceram no primeiro semestre da faculdade e estão há 20 anos juntos.

Antes da viagem, moravam em Pelotas, no sul do Estado, cidade natal de Débora. Severino é de Itatiba do Sul, no norte gaúcho. Em fevereiro de 2023, a família ganhou um novo integrante: uma van.

— Foi um momento muito importante na nossa vida em que nos olhamos, tomando o nosso chimarrão, e pensamos: "Vamos comprar uma van" — afirma Severino.

Em junho de 2024, o veículo estava pronto para cair na estrada, transformado em uma verdadeira casa sobre rodas.

— Trabalhávamos de segunda a sexta como dentista e, sábado e domingo, construíamos a nossa casa — conta o viajante.

Com orgulho, ele lembra que Débora passava noites estudando sobre elétrica e hidráulica. A experiência também surgiu durante a pandemia, quando o casal costumava assistir a vídeos de pessoas que moravam em motorhomes.

O veículo, então, foi "batizado": Jorge, nome dos cantores preferidos de Débora (da dupla sertaneja Jorge e Mateus) e de Severino (do cantor uruguaio Jorge Drexler). Para somar aos argumentos, o aniversário de Débora é no dia de São Jorge, em 23 de abril.

📅 Adaptando o dia a dia

O veículo conta com banheiro, sofá-cama, fogão com quatro bocas e forno, pia, armários e geladeira com freezer, totalizando sete metros quadrados. Para quem morava em uma casa de 65 metros quadrados, a mudança não passou batida.

— Tivemos que aprender a dividir todos os espaços. Inclusive, as pessoas falam muito pouco, mas até a parte do relacionamento ficou bastante complicada, porque, por mais que estivéssemos acostumados um com o outro, trocar uma rotina de dia a dia por 24 horas por dia juntos em um espaço reduzido, foi bastante impactante nas nossas vidas. E conversando com a galera que mora na estrada, todo mundo dizia: "Se sobreviver aos primeiros quatro meses, depois vai dar certo" — ressalta Débora, em tom bem-humorado.

🌎Fora do Brasil

Os viajantes saíram de Pelotas em 8 de julho de 2024

em 8 de julho de 2024 Na primeira noite, dormiram em Punta del Diablo , no Uruguai — para ser um marco de já estar fora do Brasil e não ter mais volta, como destacam

, no — para ser um marco de já estar fora do Brasil e não ter mais volta, como destacam O primeiro mês de viagem foi comemorado em Carmelo , também no Uruguai, após terem percorrido a costa do país

, também no Uruguai, após terem percorrido a costa do país Em agosto de 2024, estavam em Buenos Aires , na Argentina

, na Depois, foram em busca de neve: conheceram as cidades argentinas de Villa La Angostura e Bariloche

e No Chile , percorreram a rodovia Carretera Austral por cerca de um mês

, percorreram a rodovia por cerca de um mês Voltando a terras argentinas, visitaram o Parque Perito Moreno e a região do Ushuaia

⛵ Passeio pelo norte do Brasil

O retorno ao Brasil foi pelo litoral argentino

Em março de 2025, Débora e Severino chegaram a Itatiba do Sul , no norte do Rio Grande do Sul

, no norte do Rio Grande do Sul A partir de então, o trajeto se desenvolveu em solo brasileiro: Paraná, Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas e Maranhão

O casal ficou longe de Jorge, o motorhome, por 20 dias quando estava conhecendo a Amazônia e os povos ribeirinhos. De barco, os viajantes foram de Belém a Santarém e, depois, de Santarém a Manaus.

Toda a viagem pode ser acompanhada pelo Instagram (@estamosindoviajar) e pelo YouTube (Seve & Deh - @estamosindoviajar).

🪥 As escovas de dente

Em 2023, durante uma viagem à Índia e ao Nepal, o casal deu escovas de dente de presente a crianças na região. O retorno positivo motivou Débora e Severino a tocarem a iniciativa no trajeto iniciado em 2024.

Até hoje, pelos cálculos dos dentistas viajantes, já foram doadas entre 300 e 400 escovas, normalmente junto a pastas de dente.

Severino explica que, quando notam que a cidade carece em questões estruturais, eles vão em busca de alguma escola, falam com a direção e propõem a entrega dos itens, junto a uma demonstração de como usá-los corretamente. Por vezes, conseguem eles próprios escovar os dentes dos pequenos.

O casal também aproveita para distribuir as escovas durante passeios.

— Estávamos agora em um barco de Belém para Manaus. E passávamos por ribeirinhos com crianças em barcos bem pequenos. Muita gente joga comida para esses ribeirinhos. A entrega da escova de dente para essas pessoas foi um dos mais tocantes pra nós — lembra Severino (veja vídeo abaixo).

Os viajantes buscam parcerias para seguir com o projeto pelo caminho.

💰 Organização financeira

Débora e Severino contam que o maior receio que tinham, antes de pôr o pé na estrada, era relacionado a largar o trabalho, no qual atuaram por 14 anos. Mas a vontade de fazer dar certo o novo estilo de vida era maior.

Por anos, economizaram dinheiro para viajar. E, com os rendimentos, conseguiram levar o sonho adiante.

Desde o início do percurso, os gastos são contados: o casal se dispõe a usar, em média, R$ 5 mil por mês, incluindo combustível, lavanderia, pedágio, contas fixas em Pelotas, alimentação e passeios. A partir disso, fazem a programação da viagem.

☀️❄️ Há planos de ir mais longe

Os viajantes ainda planejam ir à região do delta do Rio Parnaíba e percorrer o nordeste brasileiro, descendo até Minas Gerais ou Curitiba.

Enquanto Débora ama frio, Severino é fã do calor. Por isso, eles têm uma combinação: cada grau a mais de 30 é um grau abaixo de zero. Ou seja, depois da temporada de altas temperaturas, a dupla quer ir atrás de regiões frias para compensar. O próximo inverno, portanto, deve ser na Argentina. Após, os planos incluem ir a Peru, Equador e Venezuela, rumo ao Alasca.

De todo modo, a ideia é ficar na estrada, como Débora não hesita em responder:

— Por quanto tempo, não fazemos ideia. Mas queremos viajar muito ainda além dos oceanos.