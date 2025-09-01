Viagem

A bordo de um 4x4
Notícia

Casal de arquitetos europeus faz tour pela América do Sul e se encanta pelo RS: "Foram muito acolhedores"

Viagem começou há três anos, quando Agathe Belot e Mathieu Jaumain decidiram rodar o continente africano; agora, estão percorrendo a região sul-americana

Isadora Garcia

Trends

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS