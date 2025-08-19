Por que cidade na Grande Florianópolis virou opção para morar em Santa Catarina

Palhoça é um dos municípios que mais cresce em Santa Catarina. Jair / adobe.stock.com

Palhoça, município vizinho a São José e apenas 15 quilômetros distante da capital catarinense, vem ganhando destaque como alternativa para quem busca moradia na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Isso se deve porque a cidade combina belezas naturais e um custo de vida mais acessível que o da capital com crescimento econômico, fatores que atraem cada vez mais famílias, estudantes e profissionais para morar na região.

Segundo o IBGE, em 2024, a população chegou a 245,4 mil habitantes, um salto expressivo em relação aos 222 mil registrados no Censo de 2022.

O município liderou o crescimento populacional da Grande Florianópolis em apenas um ano. Além disso, exibe PIB per capita de R$ 45,9 mil e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,757, considerado alto (ranking varia de 0 a 1).

Por que morar em Palhoça virou tendência?

A proximidade com a capital é um atrativo. Para muitos, a cidade garante acesso ao mercado de trabalho de Florianópolis, mas sem os altos custos de aluguel.

Bairros planejados, infraestrutura em crescimento e o contato constante com a natureza explicam o movimento de quem decide se fixar na região.

Pedra Branca é um bairro planejado de Palhoça. Cidade Pedra Branca / Reprodução

Entre as áreas mais procuradas, Pedra Branca se destaca como um bairro planejado, onde funciona a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), atraindo estudantes e famílias. O Centro reúne comércio e serviços e garante praticidade no dia a dia. Já a Guarda do Embaú, famosa entre surfistas, recebe quem busca proximidade com o mar.

Outros bairros em crescimento, como o Pagani, têm fácil acesso à BR-101, enquanto o Aririú preserva um ambiente mais tranquilo e calmo.

Praias do litoral catarinense

Palhoça também se destaca como destino turístico. Inseridas no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, as praias reúnem cenários de preservação e diversidade.

A Praia do Sonho e a Ponta do Papagaio oferecem mar calmo, areia clara e são ponto de observação de baleias-francas entre julho e novembro.

Já a Pinheira mescla áreas de águas tranquilas e ondas fortes, com trilhas que levam ao Vale da Utopia e à Ponta das Andorinhas, famosa por suas piscinas naturais.

Por sua vez, a Guarda do Embaú, com mar verde-esmeralda e o Rio da Madre, figura entre as mais belas do país e é referência internacional em ecoturismo e surfe.

Da origem às palhoças à cidade em expansão

Fundada oficialmente em 1793, Palhoça nasceu a partir de construções simples de pau-a-pique cobertas de palha, que deram origem ao nome do município.

A colonização começou com portugueses e açorianos, seguida por alemães e italianos, que ajudaram a moldar a cultura local, segundo a Câmara Municipal do município.