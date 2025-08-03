De Porto Alegre aos Andes: o "funeral" do carro que marcou a história de uma família

Carro escolhido para a viagem guarda histórias da família. Sérgio Stangler / Arquivo Pessoal

Viajante nato, no caminho para chegar à marca de 100 países conhecidos, um gaúcho se aventurou de forma diferente no ano passado. A meta era se despedir de um antigo carro da família, um Twingo de 1994, com duas portas e quatro lugares, cruzando a Cordilheira dos Andes.

Sem saber se o carro iria "aguentar o tranco", o médico Sérgio Stangler, 54 anos, partiu de Porto Alegre em 5 de junho de 2024. Junto dele, a esposa, Cindy Palominos Muñoz, 59 anos, e o filho, o estudante Hugo Vieira Stangler, 20, toparam o desafio.

Entre ida e volta, segundo Sérgio, foram cerca de 6,5 mil quilômetros rodados e R$ 7,5 mil gastos com a viagem. A chegada à capital gaúcha ocorreu na noite de 12 de junho.

Um carro da família

O médico conta que o pai dele comprou o Twingo "muitos anos atrás", tornando esse o veículo em que filhos e netos aprenderam a dirigir. Quando Hugo estava com 17 anos, Sérgio comprou o carro do pai para que o filho pudesse praticar.

— Tem toda essa conexão afetiva. O Twingo está na família há gerações. Depois que o Hugo tirou a carteira, eu dei um outro carro (para ele) e o Twingo estava lá na garagem, parado. Aí eu disse: "Antes de aposentar ele definitivamente, já que não vai ter neto tão cedo, eu podia fazer uma aventura com ele, aí podia me despedir do Twingo". E aí foi isso. Fizemos — destaca.

Convite e preparo

A ideia da viagem com o Twingo já vinha aparecendo na mente de Sérgio. Houve espaço para pôr o plano em ação após a família ter trabalho e estudos pausados devido à enchente no Estado.

— Ele (Sérgio) tinha ido me visitar e, no meio do almoço, virou para mim e falou: "Estou com esse plano de fazer uma viagem de Twingo, ver até onde a gente vai, buscando ir até San Pedro, tu topa?". Eu fiquei meio receoso porque foi meio de supetão, mas falei que ia pensar. Um dia depois, eu falei que sim — lembra o filho, Hugo.

Sérgio diz que a esposa, parceira, também se engajou na aventura. Os dois já conheciam os Andes, assim como Hugo, a diferença agora era o quarto integrante da viagem: o carro.

O médico foi atrás das documentações e equipamentos necessários, ajustes mecânicos para ligar o veículo e adesivo para colar na lateral do veículo. Na escrita: "Cruzando los Andes en un Twingo".

"Não tinha um plano B"

Antes de sair do Estado, a família passou por Iraí, no norte gaúcho, onde moram os pais de Sérgio.

— Eles nos convidaram para almoçar quando fomos lá. E a mãe perguntou: "E se der algum problema no carro, qual é o plano B?". Eu não tinha um plano B. Então eu acho que isso foi o grande desafio da história, ter saído sem um plano B — ressalta Sérgio.

Se desse algum problema, o que sabia é que eles abandonariam o carro e, depois, veriam como resolver o resgate.

Sérgio, a esposa e o filho entraram na Argentina por Bernardo de Irigoyen, passaram por Posadas, El Quebrachal, pela estrada Cuesta de Lipán, pelo vale Quebrada de Humahuaca e pelo deserto de Salinas Grandes.

Para entrar no Chile, cruzaram o Paso de Jama e rumaram a San Pedro de Atacama. Entre os passeios, estiveram no Valle de la Luna.

Na hora de voltar para casa, entraram no Rio Grande do Sul por Uruguaiana e, depois, chegaram a Porto Alegre.

Veja vídeos de drone gravados pela família

Perrengue na estrada

No caminho de volta ao Estado, um barulho de metal raspando no chão ligou o sinal de alerta dos três. O resultado: o cano do escapamento havia soltado. Após passarem por mais de uma oficina, um mecânico arrancou todo o escapamento e a surdina, dizendo não ter salvação. A consequência: uma viagem barulhenta de retorno.

O susto, porém, parece não ter comprometido a alegria de cumprir a missão.

— Quando cruzamos a fronteira (entre Chile e Argentina), quando voltamos, os guardinhas da fronteira conheceram o carro. Ficaram maravilhados: "Nossa, o carro está voltando". E eles tiravam foto com o carro, foi sensacional — conta Sérgio.

Para ele, a região de Piedras Rojas foi o ponto alto da viagem. Para o filho, a subida na região de Humahuaca, com a paisagem, as paradas que fizeram, as conversas e a música de trilho sonora marcaram na memória.

Hoje, o Twingo está de volta na garagem.

— Eu já enterrei o Twingo sentimentalmente, mas ele está lá comigo — diz Sérgio.

Como afirma Hugo, o carro guarda histórias e faz com que a família tenha receio de se desfazer.

Viajante nato

Para além de aposentar o Twingo durante a viagem no ano passado, Sérgio diz que tinha uma missão: passar para o filho o ensinamento de que é possível viajar sem grande planejamento e com baixo orçamento.

A lição parece ter funcionado, já que Hugo, recentemente, passeou sozinho por Buenos Aires, na Argentina, e já tem sonhos futuros.

De dica para quem quer viajar de carro, o jovem sugere:

— Não ir pensando só no destino final. Aproveita o momento, a conversa, as paradas. Muitas vezes, os imprevistos podem ser até a melhor parte da viagem.

Hugo lembra que, ainda antes de completar um ano, o pai já viajava com ele.

Sérgio já encheu dois passaportes e está iniciando o terceiro, em um período sabático. Junto à esposa, em junho deste ano, saiu de Porto Alegre, foi para Cuba, Panamá e, até o último contato com a reportagem, estava na Tailândia. Vietnã, Japão e China devem entrar na rota.

Longe de dar preferência a pontos turísticos, ele explica que, ao chegar nos lugares, tem como objetivo inicial conhecer alguém que os convide para uma janta.