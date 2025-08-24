Viagem

Atravessaram as Américas
Notícia

Família transforma ônibus em casa e viaja do Brasil ao Alasca; veja como é o motorhome por dentro

Percurso começou em agosto de 2022 e já totaliza 78 mil quilômetros rodados

Isadora Garcia

Trends

