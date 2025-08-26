Como a análise de redes sociais impacta na obtenção de vistos para estudar nos EUA; entenda

Governo dos Estados Unidos vem regulamentando uma série de novas regras para emissão de vistos para estrangeiros. Taiga / stock.adobe.com

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil relembrou, nesta semana, a mudança que prevê a análise de redes sociais como um dos critérios para avaliar solicitações de visto para estudos e intercâmbio. O assunto voltou à tona após o órgão compartilhar uma publicação em seus canais oficiais no último domingo (24).

Apesar de a medida estar sendo implementada desde junho, a diretriz anunciada pelo governo norte-americano ainda é cercada por dúvidas, principalmente por estudantes e suas famílias. Zero Hora conversou com Thiago Michaelsen, sócio-proprietário da assessoria Sul Vistos, para entender o que muda para quem deseja emitir a documentação.

Confira perguntas e respostas sobre a obtenção de visto para estudos e intercâmbio

O que mudou?

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) estabeleceu uma diretriz que amplia o processo de triagem e de verificação para concessão do documento. Além dos protocolos tradicionais, os agentes consulares devem realizar uma análise abrangente da presença online do brasileiro que solicita visto de entrada em solo norte-americano para estudos e intercâmbio.

Por conta disso, o governo está orientando que todos os imigrantes que desejam este tipo de documentação ajustem as configurações de privacidade de seus perfis na rede para o modo público. De acordo com o comunicado divulgado, o objetivo é averiguar as redes sociais do solicitante para identificar se ele pode representar uma ameaça à segurança nacional e aos interesses dos norte-americanos.

Como tornar a rede social pública?

Os requerentes devem ajustar as configurações de privacidade na própria rede social, onde a opção de tornar o perfil público ou privado estará disponível. As publicações devem estar visíveis para todos os usuários que entrarem na página.

Para quem a nova regra se aplica?

O monitoramento está sendo realizado durante o processo de solicitação de três tipos de visto de não imigrantes, conhecidos como F, M e J:

Categoria F: para estudantes que buscam frequentar instituições acadêmicas norte-americanas, como universidades e faculdades

para estudantes que buscam frequentar instituições acadêmicas norte-americanas, como universidades e faculdades Categoria M: para alunos que desejam estudar em um instituição não acadêmica nos Estados Unidos

para alunos que desejam estudar em um instituição não acadêmica nos Estados Unidos Categoria J: para intercambistas de programas educacionais e culturais aprovados pelos Estados Unidos, incluindo pesquisadores e professores

Quais redes sociais precisam estar públicas?

Há uma seção no Formulário DS-160 intitulada Social Media (Redes Sociais), que questiona sobre a presença online do estrangeiro. O Formulário DS-160 é um passo obrigatório para tirar o visto norte-americano. É por meio dele que o candidato oferece dados pessoais, histórico de viagens, ocupação profissional, propósito da viagem, para que as autoridades identifiquem o perfil e analisem se ele se enquadra para aprovação.

Na seção Social Media, o requerente deve listar os nomes de usuário ou perfis de todas as redes sociais que utilizou nos últimos cinco anos. A diretriz não esclarece quais plataformas serão examinadas, mas a orientação é tornar públicas todas em que está ou esteve presente no período.

Quando tornar o perfil público?

As informações presentes no Formulário DS-160 podem ser alteradas em até três dias úteis antes da entrevista com o agente consular, sem necessidade de reagendamento. Dessa forma, de acordo com Thiago Michaelsen, a recomendação é fazer o ajuste para tornar o perfil na rede social público até, pelo menos, este mesmo período e mantê-lo dessa forma durante o processo de aplicação.

O que ocorre se o solicitante do visto esquecer de tornar as redes sociais públicas?

Conforme o governo dos EUA, a omissão de informações sobre as redes sociais e a identificação de restrições de acesso aos perfis online podem levar ao atraso, à recusa do visto e à inelegibilidade para vistos futuros. A limitação da visibilidade pode ser interpretada como uma tentativa de evadir ou ocultar uma atividade.

Quais critérios podem levar à recusa do documento?

O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA estabelece que o estrangeiro deve estar em conformidade com as leis de imigração do país. O órgão alerta que os vistos serão negados em casos em que o requerente tenha "endossado, promovido, apoiado ou de outra forma defendido as opiniões de uma organização ou grupo terrorista, incluindo aqueles que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas, ou que promovam ideologias antissemitas".

O porta-voz Matthew Tragesser diz que "os benefícios da América não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA está comprometido em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o antiamericanismo e em apoiar a aplicação de medidas rigorosas de triagem e verificação na maior extensão possível". Contudo, não chegou a oferecer detalhes dos critérios que serão utilizados para determinar como será feita a avaliação.

A regra se aplica para quem já possui visto F, M ou J? Pode influenciar quem está em intercâmbio ou estudando no país?

A orientação de tornar o perfil público é indicada àqueles que estão em processo de obtenção do visto para estudos e intercâmbio, já que diz respeito aos trâmites de avaliação e concessão por parte dos consulados e das embaixadas.

Recentemente, o Departamento de Estado disse que "todos os portadores de visto dos EUA, o que pode incluir turistas de muitos países, estão sujeitos a uma verificação contínua", com foco em qualquer indício de que eles possam ser inelegíveis para obter ou manter a permissão para entrar ou permanecer nos Estados Unidos.

Caso constate "violações das regras de imigração", o visto será imediatamente revogado, e o cidadão estrangeiro pode ser deportado caso esteja em solo norte-americano — incluindo os que estejam fazendo turismo. No entanto, o órgão não informou quais critérios serão utilizados para essa decisão e não indicou se há necessidade do estrangeiro permanecer com o perfil público nas redes sociais após uma possível aprovação.

Quem está renovando o visto F, M ou J também precisa deixar o perfil público?

Sim. Quem está irá renovar o visto nas categorias F, M ou J também estará sujeito à análise de suas redes sociais. Ou seja, é orientado a mudar as configurações de seus perfis, caso estejam privados.

Há alguma outra mudança implicada na nova regra?