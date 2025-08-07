Conheça os parques do RS que estão entre as atrações preferidas dos turistas em 2025 

Alpen Park, em Canela, conquistou uma posição no ranking de "melhor dos melhores" do TripAdvisor. Dani Villar / Divulgação

Diferentes locais do Rio Grande do Sul foram reconhecidos pelo site de viagens TripAdvisor como algumas das experiências favoritas de viajantes de todo o mundo. Entre os destinos, destacam-se parques da serra gaúcha.

Anualmente, a plataforma constrói um ranking global e concede selos de excelência aos estabelecimentos e atrações com base nas avaliações positivas dos usuários. Os prêmios do TripAdvisor se dividem em dois níveis:

Travellers' Choice Best of the Best — o melhor dos melhores: é visto como o prêmio de maior honraria, porque leva em consideração a qualidade e a quantidade de avaliações dos visitantes. Os vencedores deste certificado estão entre os 1% melhores classificados do Tripadvisor

Em 2025, destinos gaúchos foram contemplados com as duas distinções. Confira:

Classificados como "melhor dos melhores"

Parque Terra Mágica Florybal

Parque Terra Mágica Florybal conquistou a 13ª posição como um dos parques de diversão preferidos dos usuários do TripAdvisor. Parque Terra Mágica Florybal. / Divulgação

O Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, foi considerado o 13º entre o "melhor dos melhores" parques de diversão do mundo. A atração desbancou o Magic Kingdom e o Disney's Hollywood Studios, ambos no complexo da Disney, na Flórida, nos Estados Unidos.

Inaugurado em 2011, o Terra Mágica Florybal conta com mais de 40 atrações, entre cenários e brinquedos em meio à natureza, com a participação de personagens fantásticos, como feiticeiros e dinossauros.

Alpen Park

Alpen Park está localizado a cerca de 11 km de Gramado. Renato Fensterseifer / Divulgação

Ainda em Canela, outro destaque foi o Alpen Park, que conquistou a 22ª posição entre os melhores parques de diversão. Fundado em 2003, o local ficou conhecido pelas atrações que combinam aventura e diversão para todas as idades, como o trenó de montanha, as montanhas-russas, as tirolesas e o primeiro cinema 4D do Brasil.

Lago Negro

O lago artificial foi criado em 1953 pelo engenheiro químico e paisagista Leopoldo Rosenfeldt. Camila Hermes / Agencia RBS

Entre as atrações mais bem avaliadas da América do Sul, o Lago Negro, em Gramado, conquistou o sexto lugar. Levando em consideração apenas o território do Brasil, garantiu a quinta posição.

Contornado por árvores, hortênsias e azaleias, o Lago Negro é um lago artificial criado em 1953. Ele ficou conhecido como um dos pontos turísticos mais queridos de quem visita a cidade, por conta do contato com a natureza e das atividades ao ar livre, que inclui os pedalinhos em formatos de gansos e caravelas.

Trilha do Rio do Boi

Trilha do Rio Boi está localizada no Parque Nacional de Aparados da Serra. Marco Favero / Agencia RBS

Também está presente na lista, na oitava posição, a Trilha do Rio Boi, localizada no Parque Nacional de Aparados da Serra, na parte inferior do Cânion Itaimbezinho.

A trilha está localizada na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, percorrendo o leito do rio que corta a garganta do cânion, entre paredões de até 720 metros de altura. Com aproximadamente 8 quilômetros (ida e volta), o trajeto de oito quilômetros inclui travessias pela água, trechos com pedras escorregadias e caminhada por terrenos irregulares.

Ganhadores do certificado "Travellers’ Choice Awards"

Acquamotion

Sede do Acquamotion conta com três andares e uma estrutura com sete piscinas. Rafael Schneider / Acquamotion/Divulgação

O parque aquático coberto e temático Aqcuamotion, localizado em Gramado, conquistou o selo "Travellers’ Choice Awards 2025", por conta das positivas avaliações que teve ao longo do último ano.

Em um terreno de 49 mil m², com sede de três andares, a estrutura oferece sete piscinas, sendo uma delas com ondas, águas termais naturalmente aquecidas e toboáguas.

Snowland

Snowland foi inaugurado em outubro de 2013 em Gramado. Anderson Fetter / Agencia RBS

O Snowland, em Gramado, foi o primeiro parque de neve indoor do país, inaugurado em outubro de 2013. O local também foi reconhecido com a certificação de excelência "Travellers’ Choice Awards 2025" por conta das avaliações dos visitantes.

Com uma área de 16 mil m², sendo 8 mil m² dedicados a neve, o Snowland conta com pista de patinação no gelo e com a primeira montanha nevada do Brasil, que é utilizada para a prática de esportes, como snowboard e esqui.

Mini Mundo

Mini Mundo conta com réplicas de diferentes locais do mundo em miniatura. Fernando Gomes / Agencia RBS

Outro destino de Gramado citado foi o Mini Mundo, um parque ao ar livre, formado por uma cidade em miniatura. A atração possibilita que as pessoas caminhem por réplicas fiéis de cenários, ruas, ambientes e prédios de diferentes partes do mundo, com um tamanho cerca de 24 vezes menor que o original.

Le Jardin Parque de Lavanda

São mais de 200 espécies de flores presentes no jardim do parque, Le Jardin Parque de Lavanda / Divulgação

O Le Jardin Parque de Lavanda também conquistou o prêmio do TripAdvisor. Situado em Gramado, dentro de uma área de quatro hectares, o parque conta com um grande jardim a céu aberto com espécies inéditas de lavanda e flores da estação. Oferece também uma vista panorâmica da Serra, um bistrô e loja de aromas.