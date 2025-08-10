Viajar de trem não é só sobre chegar ao destino. Muitas vezes, é o caminho, e a paisagem pela janela, que tornam a experiência memorável.
No Brasil, ainda que o transporte ferroviário de passageiros seja bastante restrito, alguns trechos seguem em operação com foco no turismo, e muitos deles surpreendem pela beleza.
Entre os destaques estão viagens em meio à Serra do Mar, roteiros por regiões vinícolas e locomotivas históricas em diversos pontos do país.
Os preços variam de R$ 35 a mais de R$ 500 em classes mais caras, e há opções para todos os gostos.
Confira a seguir 10 roteiros ferroviários para conhecer pelo país:
1. Trem da Serra do Mar Paranaense (PR)
Considerada uma das viagens de trem mais bonitas do mundo, a ferrovia entre Curitiba e Morretes cruza a Serra do Mar, passando por pontes, túneis e paisagens da Mata Atlântica.
São 110 quilômetros em cerca de quatro horas de passeio, com vagões em diferentes categorias e guias contando histórias da região.
- De Curitiba a Morretes
- Quando: saídas nas sextas e finais de semana
- Valor: a partir de R$ 199
- Onde comprar: neste link
2. Maria Fumaça – Trem do Vinho (RS)
O clássico passeio de Maria Fumaça na Serra Gaúcha percorre 23 quilômetros entre vinhedos, com paradas para apresentações típicas e degustação de vinhos e espumantes.
O roteiro inclui também visita a vinícola e almoço.
- De Bento Gonçalves a Carlos Barbosa
- Quando: quartas, sextas e finais de semana
- Valor: a partir de R$ 246
- Onde comprar: neste link
3. Ferrovia Vitória-Minas (ES/MG)
É o único trem de passageiros em operação diária no Brasil. O trajeto completo leva cerca de 13 horas e percorre mais de 600 quilômetros, margeando o Rio Doce.
O serviço tem vagões com lanchonete, ar-condicionado e até espaço para cadeirantes.
- De Vitória (ES) a Belo Horizonte (MG)
- Quando: todos os dias, às 7h
- Valor: a partir de R$ 35, com variação por classe e local de ida e chegada
- Onde comprar: neste link
4. Trem do Pampa (RS)
O roteiro mistura planícies, vinho e fronteira com o Uruguai. O trem sai de Sant’Ana do Livramento e chega à Vinícola Almadén, onde há degustação, visita guiada e museu.
- De Sant’Ana do Livramento até Vinícola Almadén
- Quando: sextas e finais de semana
- Valor: até R$ 159 por adulto
- Onde comprar: neste link
5. Trem das Águas (MG)
Puxado por uma locomotiva a vapor, o trem percorre 20 quilômetros entre as cidades mineiras de São Lourenço e Soledade de Minas, num trajeto de duas horas com belas vistas do interior do Estado.
- De São Lourenço a Soledade de Minas
- Quando: finais de semana
- Valor: a partir de R$ 99
- Onde comprar: neste link
6. Trem da República (SP)
O passeio turístico percorre as cidades paulistas de Itu e Salto. A duração é de uma hora e pode incluir almoço, café da manhã, visita guiada e até tour pelo Parque Maeda, com saídas regulares da região de Jundiaí.
- De Itu a Salto
- Quando: sextas e finais de semana
- Valor: a partir de R$ 45
- Onde comprar: neste link
7. Trem do Corcovado (RJ)
O tradicional passeio leva turistas até o topo do Corcovado em um trem elétrico que cruza o Parque Nacional da Tijuca. O trajeto dura 20 minutos e inclui entrada para o Cristo Redentor.
- Do Cosme Velho ao Cristo Redentor
- Quando: diariamente
- Valor: a partir de R$ 128 para adulto
- Onde comprar: neste link
8. Maria Fumaça de Campinas (SP)
Com 45 quilômetros de extensão, o passeio percorre antigas ferrovias paulistas do século XIX entre Campinas e Jaguariúna, com vistas de fazendas de café, pontes e áreas de preservação. Guias contam a história do ciclo do grão.
- De Campinas a Jaguariúna
- Quando: finais de semana
- Valor: A partir de R$ 89
- Onde comprar: neste link
9. Trem de Tiradentes (MG)
Em 45 minutos, o trem atravessa 12 km da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, construída em 1881. O passeio percorre fazendas, sítios e a Serra de São José.
- De Tiradentes a São João del Rei
- Quando: sextas, sábados, domingos e feriados
- Valor: A partir de R$ 86
- Onde comprar: neste link
10. Trem da Serra da Mantiqueira (MG)
A locomotiva parte da estação histórica de Passa Quatro, no sul de Minas, e sobe a Serra da Mantiqueira até 1.085 metros de altitude, passando por paisagens montanhosas e cenários de novelas e séries.
A viagem dura cerca de duas horas e 30 minutos e inclui paradas com feira de artesanato e mirantes.
- De Passa Quatro a Coronel Fulgêncio
- Quando: finais de semana
- Valor: A partir de R$ 99
- Onde comprar: neste link