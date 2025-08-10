Maria Fumaça, na Serra Gaúcha, percorre os municípios de Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. Giordani Turismo / Divulgação

Viajar de trem não é só sobre chegar ao destino. Muitas vezes, é o caminho, e a paisagem pela janela, que tornam a experiência memorável.

No Brasil, ainda que o transporte ferroviário de passageiros seja bastante restrito, alguns trechos seguem em operação com foco no turismo, e muitos deles surpreendem pela beleza.

Entre os destaques estão viagens em meio à Serra do Mar, roteiros por regiões vinícolas e locomotivas históricas em diversos pontos do país.

Os preços variam de R$ 35 a mais de R$ 500 em classes mais caras, e há opções para todos os gostos.

Confira a seguir 10 roteiros ferroviários para conhecer pelo país:

1. Trem da Serra do Mar Paranaense (PR)

Trem da Serra do Mar Paranaense vai de Curitiba a Morretes. Serra Verde Express / Reprodução

Considerada uma das viagens de trem mais bonitas do mundo, a ferrovia entre Curitiba e Morretes cruza a Serra do Mar, passando por pontes, túneis e paisagens da Mata Atlântica.

São 110 quilômetros em cerca de quatro horas de passeio, com vagões em diferentes categorias e guias contando histórias da região.

De Curitiba a Morretes

Quando: saídas nas sextas e finais de semana

saídas nas sextas e finais de semana Valor: a partir de R$ 199

a partir de R$ 199 Onde comprar: neste link

2. Maria Fumaça – Trem do Vinho (RS)

Maria Fumaça, na Serra, vai de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa. Maria Fumaça / Reprodução

O clássico passeio de Maria Fumaça na Serra Gaúcha percorre 23 quilômetros entre vinhedos, com paradas para apresentações típicas e degustação de vinhos e espumantes.

O roteiro inclui também visita a vinícola e almoço.

De Bento Gonçalves a Carlos Barbosa

Quando: quartas, sextas e finais de semana

quartas, sextas e finais de semana Valor: a partir de R$ 246

a partir de R$ 246 Onde comprar: neste link

3. Ferrovia Vitória-Minas (ES/MG)

Ferrovia Vitória-Minas, vai da capital do Espirito Santo até Belo Horizonte (MG). Vale / Reprodução

É o único trem de passageiros em operação diária no Brasil. O trajeto completo leva cerca de 13 horas e percorre mais de 600 quilômetros, margeando o Rio Doce.

O serviço tem vagões com lanchonete, ar-condicionado e até espaço para cadeirantes.

De Vitória (ES) a Belo Horizonte (MG)

Quando: todos os dias, às 7h

todos os dias, às 7h Valor: a partir de R$ 35, com variação por classe e local de ida e chegada

a partir de R$ 35, com variação por classe e local de ida e chegada Onde comprar: neste link

4. Trem do Pampa (RS)

Trem do Pampa parte de Sant’Ana do Livramento até a Vinícola Almadén. Trem do Pampa RS / Reprodução

O roteiro mistura planícies, vinho e fronteira com o Uruguai. O trem sai de Sant’Ana do Livramento e chega à Vinícola Almadén, onde há degustação, visita guiada e museu.

De Sant’Ana do Livramento até Vinícola Almadén

Quando: sextas e finais de semana

sextas e finais de semana Valor: até R$ 159 por adulto

até R$ 159 por adulto Onde comprar: neste link

5. Trem das Águas (MG)

O Trem das Águas, em Minas Gerais, vai de São Lourenço até Soledade de Minas. Trem das Águas ABPF / Reprodução

Puxado por uma locomotiva a vapor, o trem percorre 20 quilômetros entre as cidades mineiras de São Lourenço e Soledade de Minas, num trajeto de duas horas com belas vistas do interior do Estado.

De São Lourenço a Soledade de Minas

Quando: finais de semana

finais de semana Valor: a partir de R$ 99

a partir de R$ 99 Onde comprar: neste link

6. Trem da República (SP)

Trem da República, em São Paulo, vai de Itu até Salto. Trem da República / Reprodução

O passeio turístico percorre as cidades paulistas de Itu e Salto. A duração é de uma hora e pode incluir almoço, café da manhã, visita guiada e até tour pelo Parque Maeda, com saídas regulares da região de Jundiaí.

De Itu a Salto

Quando: sextas e finais de semana

sextas e finais de semana Valor: a partir de R$ 45

a partir de R$ 45 Onde comprar: neste link

7. Trem do Corcovado (RJ)

Trem do Corcovado leva turistas até o topo do ponto de turístico do Rio de Janeiro. Trem do Corcovado / Reprodução

O tradicional passeio leva turistas até o topo do Corcovado em um trem elétrico que cruza o Parque Nacional da Tijuca. O trajeto dura 20 minutos e inclui entrada para o Cristo Redentor.

Do Cosme Velho ao Cristo Redentor

Quando: diariamente

diariamente Valor: a partir de R$ 128 para adulto

a partir de R$ 128 para adulto Onde comprar: neste link

8. Maria Fumaça de Campinas (SP)

Maria Fumaça de Campinas percorre municípios do interior de São Paulo. ABPF / Reprodução

Com 45 quilômetros de extensão, o passeio percorre antigas ferrovias paulistas do século XIX entre Campinas e Jaguariúna, com vistas de fazendas de café, pontes e áreas de preservação. Guias contam a história do ciclo do grão.

De Campinas a Jaguariúna

Quando: finais de semana

finais de semana Valor: A partir de R$ 89

A partir de R$ 89 Onde comprar: neste link

9. Trem de Tiradentes (MG)

rem de Tiradentes passa por cidades mineiras. VL! Logistica / Reprodução

Em 45 minutos, o trem atravessa 12 km da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, construída em 1881. O passeio percorre fazendas, sítios e a Serra de São José.

De Tiradentes a São João del Rei

Quando: sextas, sábados, domingos e feriados

sextas, sábados, domingos e feriados Valor: A partir de R$ 86

A partir de R$ 86 Onde comprar: neste link

10. Trem da Serra da Mantiqueira (MG)

Trem da Serra da Mantiqueira vai de Passa Quatro até Coronel Fulgêncio, em Minas Gerais. ABPF / Reprodução

A locomotiva parte da estação histórica de Passa Quatro, no sul de Minas, e sobe a Serra da Mantiqueira até 1.085 metros de altitude, passando por paisagens montanhosas e cenários de novelas e séries.

A viagem dura cerca de duas horas e 30 minutos e inclui paradas com feira de artesanato e mirantes.