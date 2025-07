Viagem de volta ao mundo em cruzeiro: saiba preço e por quais países o navio passa

Cruzeiro conta com piscina exclusiva para os passageiros. Costa Cruzeiros / Divulgação

Já imaginou passar mais de dois meses em alto mar e navegar por 14 países diferentes? Este é o roteiro do Costa Serena, cruzeiro que promete dar a volta ao mundo entre outubro e dezembro de 2026.

O Costa Serena vai navegar por três continentes: Ásia, Oceania e América do Sul (veja o roteiro completo abaixo). O embarque será em 18 de outubro de 2026, em Tóquio, no Japão. O destino final será Buenos Aires, na Argentina, com chegada prevista para 22 de dezembro.

O valor para uma pessoa dar a volta ao mundo a bordo do Costa Serena, com alimentação e 10 passeios (já selecionados) incluídos, é de R$ 81.035. Os 14 países pelos quais o navio vai passar são:

Japão: Tóquio

Taiwan: Keelung

China: Hong Kong

Filipinas: Baía de Subic, Boracay e Puerto Princesa Palawan

Indonésia: Benoa (Bali)

Austrália: Darwin, Cairns, Brisbane, Sydney

Nova Caledônia: Numéa e Lifou

Fiji: Suva

Tonga: Nuku'alofa

Ilhas Cook: Rarotonga

Polinésia Francesa: Papeete

Reino Unido: Ilhas Pitcairn (território na Oceania)

Chile: Ilha de Páscoa, San Antonio, Santiago, Chacabuco e Punta Arenas

Argentina: Ushuaia, Puerto Madryn e Buenos Aires

Itinerário de viagem do Costa Serena passa por 14 países diferentes. Costa Cruzeiros / Divulgação

Veja o interior do cruzeiro que dá a volta ao mundo





Outras opções de roteiros

Ao todo, serão 26 destinos diferentes. No entanto, há outras opções de embarque e desembarque fora do roteiro original que vai completar a volta ao mundo:

De Tóquio (Japão) a Santiago (Chile) | 52 dias | Custo para uma pessoa: a partir de R$ 62.397

De Tóquio a Sydney (Austrália) | 26 dias | Custo para uma pessoa: a partir de R$ 23.296

De Hong Kong (China) a Sydney | 21 dias | Custo para uma pessoa: a partir de R$ 28.351

Sobre o navio

Desenvolvido pela Costa Cruzeiros, empresa italiana que é líder no segmento, o Costa Serena vai passar por reforma nos próximos meses para ser preparado para a viagem de volta ao mundo.

O navio terá 557 cabines com varandas, 10 bares, oito piscinas e hidromassagens e oito restaurantes — três deles temáticos: Sushino at Costa, Pummind'Oro Pizzeria e The Salty Beach Street Food.

A embarcação também vai contar com deques panorâmicos inspirados em constelações, spa e área vip. Haverão áreas para lazer no deque, com piscinas e tobogãs e um espaço luxuoso para apresentações teatrais.

Como comprar