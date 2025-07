Viagem fora do óbvio: veja atrações diferentes para explorar em Gramado, Canela e Bento Gonçalves

O tour Pé da Cascata é uma trilha que leva próximo à base da Cascata do Caracol. Brocker Turismo / Divulgação

Gramado, Canela e Bento Gonçalves são destinos tradicionais e cheios de atrações imperdíveis na serra gaúcha. Ao pensar nessas cidades, é quase automático associá-las a chocolate, vinhos e belas paisagens.

Mas, para além dos pontos mais conhecidos — como o Lago Negro, o Mundo a Vapor e o Vale dos Vinhedos —, há também atrações menos óbvias, que surpreendem até mesmo os visitantes mais assíduos.

A reportagem de Zero Hora conversou guias de turismo especializados da região e preparou uma lista de atrações diferentes para explorar nestas localidades. Confira!

Gramado

Casa Seganfredo

A Casa Seganfredo é uma pequena vinícola familiar, localizada na zona rural da cidade. Rafael Cavalli / Divulgação

Quando se fala em produção de vinhos na serra gaúcha, talvez Gramado não seja a primeira opção a surgir na cabeça. Contudo, a cidade também apresenta vinícolas com produtos de destaque.

O guia de turismo Rodrigo Rocha, responsável pela Agência Curta Serra Gaúcha, cita como exemplo a Casa Seganfredo, uma pequena vinícola familiar, localizada na área rural da cidade.

O visitante pode realizar um tour guiado por parte da propriedade, que contém cerca de 16 hectares, sendo cinco dedicados à plantação de uvas. Além disso, pode degustar vinhos e espumantes produzidos no local.

Localização: Linha Belvedere, 600, Estrada Serra Grande

Linha Belvedere, 600, Estrada Serra Grande Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h às 17h Experiência tem duração de 80 minutos e é realizada às 9h, 11h, 13h e 15h, diariamente, com agendamento prévio pelo telefone (54) 99677-2255 ou pelo e-mail atendimento@casaseganfredo.com.br

de segunda a domingo, das 9h às 17h Experiência tem duração de 80 minutos e é realizada às 9h, 11h, 13h e 15h, diariamente, com agendamento prévio pelo telefone (54) 99677-2255 ou pelo e-mail atendimento@casaseganfredo.com.br Preço da visitação: a partir de R$ 110 por pessoa

Vila da Mônica

Vila da Mônica foi inaugurada em 2022 em Gramado. Vila da Mônica Gramado / Divulgação

É um dos passeios ideais para fazer em família, como destaca o guia de turismo Rodrigo Rocha. Inaugurado em 2022, o parque apresenta mais de 20 atrações do universo da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa.

Entre as opções, estão o Carrossel do Chico Bento, a Casa da Magali, a Casa do Cebolinha, a Dinolândia, entre outros. São 11 mil m², sendo 5 mil m² destinados exclusivamente às atividades do complexo.

Localização: Rua Germano Boff, 611, Carazal

Rua Germano Boff, 611, Carazal Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h45min às 17h

de segunda a domingo, das 9h45min às 17h Preço do ingresso: a partir de R$ 129. Crianças menores de 2 anos e 11 meses não pagam ingresso

A Mina de Gramado

Trata-se de um museu de minerais e fósseis, réplica de uma mina de ametista do Rio Grande do Sul. O local apresenta um caminho de mais de 80 metros por baixo da terra com mais de mil exemplares de ametistas, quartzo, selenitas, calcitas e muito mais.

Localização: Rua Germano Boff, 501, Carazal

Rua Germano Boff, 501, Carazal Horário de atendimento: de quinta a terça-feira, das 8h30min às 16h30min

de quinta a terça-feira, das 8h30min às 16h30min Preço do ingresso: R$ 60

Turismo rural em Gramado

Gramado oferece diferentes atrações de agroturismo. Brocker Turismo / Divulgação

O turismo rural é uma alternativa para explorar em Gramado, com diversos passeios que expõem as belezas e a tranquilidade da vida no Interior. Carlise Bianchi, diretora de Operações do Grupo Brocker, destaca que uma das possibilidades é realizar uma visita guiada junto a uma agência de turismo, que passa por diferentes áreas da cidade.

Ela cita, como exemplo, o tour pela Linha Ávila, localidade da zona rural do município. A saída do grupo acontece da Praça das Etnias, passa pela propriedade da Família Wagner, produtora de geleias, pela Cantina do Nonno Giovanni, e termina no Sítio Tradição, espaço tradicionalista da cultura gaúcha.

Tour encerra com uma refeição com churrasco de costelão na vara. Brocker Turismo / Divulgação

Canela

Tour Pé da Cascata do Caracol

Visitante pode realizar uma trilha leve em direção à base da Cascata do Caracol. Brocker Turismo / Divulgação

A Cascata do Caracol é um dos pontos turísticos favoritos da cidade. Isso é indiscutível. Uma atração que muitas pessoas não conhecem é o tour pelo Pé da Cascata, uma forma de ver a queda d'água de um outro ângulo. De acordo com Carlise Bianchi, trata-se de uma trilha feita dentro de uma propriedade privada, ao lado do Parque Estadual do Caracol, que leva até a base da cascata.

O passeio começa em um caminhão. Em seguida, o visitante desce do automóvel e percorre a pé um caminho de vegetação com espécies nativas de mata atlântica, acompanhado por um guia de turismo, até o "pé" da cascata.

Essa é uma atração exclusiva da empresa Brocker Turismo e o contato pode ser feito pelo WhatsApp: (54) 3282-5400.

Horário de atendimento: saídas de quinta a terça-feira, em diferentes horários

saídas de quinta a terça-feira, em diferentes horários Preço do ingresso: a partir de R$ 187,98. As entradas também podem ser adquiridas pelo site da empresa.

Aerozuum

Montanha-russa Aerozuum foi inaugurada em 2025. Parque Bondinhos Canela / Divulgação

O Parque Bondinhos Canela também é um ponto de visita clássico. No entanto, Rodrigo Rocha lembra que, recentemente, o parque inaugurou uma nova atração: o Aerozuum.

Com 457 metros de trajeto e altura de 30 metros, é uma montanha-russa de trilho superior com cadeiras suspensas, projetada para levar os visitantes a um passeio que combina aventura e beleza natural, já que oferece uma vista da Cascata do Caracol.

Localização: Rua Constante Félix Orsolin, 699, Caracol

Rua Constante Félix Orsolin, 699, Caracol Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h às 17h

de segunda a domingo, das 9h às 17h Preço do ingresso: visitante pode comprar ingresso avulso para o Aerozuum a partir de R$ 80

Castelinho Caracol

Castelinho Caracol é uma das primeiras casas da região. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Apresentado como uma das primeiras residências da cidade, a casa abriga, atualmente, um museu e uma casa de chá, mantidos pelos descendentes dos antigos moradores.

O guia de turismo Rodrigo Rocha destaca o apfelstrudel servido no local, com uma receita tradicional de família.

Localização: Estrada do Caracol Km 03, s/nº

Estrada do Caracol Km 03, s/nº Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h30min às 13h e das 14h20min às 17h40min

de segunda a domingo, das 9h30min às 13h e das 14h20min às 17h40min Preço do ingresso: a partir de R$ 20 para adultos

Bento Gonçalves

Ônibus temático Trentino

Ônibus temático no estilo Maria Fumaça percorre o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Trentino Turismo / Divulgação

A guia de turismo Joelma Carvalho, proprietária da JOTURBG Transporte e Turismo, especializada em Bento Gonçalves, cita um passeio que se assemelha à clássica Maria Fumaça: o ônibus temático Trentino.

O veículo percorre ao longo de cerca de seis horas o Vale dos Vinhedos, passando por vinícolas da região, como Miolo e Casa Valduga, e casas de especiarias. O trajeto é finalizado com um típico almoço italiano.

A viagem ocorre regularmente aos sábados e domingos, com início por volta das 9h30min e finalização às 15h30min. Para participar, o visitante deve agendar com antecedência com a Trentino Turismo, empresa responsável pela operação, por meio do Instagram ou pelo WhatsApp (54) 99297-3804.

Preço do ingresso: a partir de R$ 289 por adulto

Parque de Aventuras Gasper

Bungee jump é uma das atrações radicais oferecidas no Parque de Aventuras Gasper Eulália. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma alternativa diferente na capital do vinho é o Parque de Aventuras Gasper, que une turismo de aventura e a contemplação de paisagens naturais. Há dois complexos em Bento Gonçalves: o Parque Eulália (de aventuras radicais) e o Parque Vale dos Vinhedos (de aventuras para toda a família).

O Parque de Aventura Gasper Eulália oferece uma série de experiências desafiadoras, como bungee jump, pêndulo no paredão, arvorismo, rapel, quadriciclo e tirolesa.

Localização: Linha Eulália Alta, s/n°

Linha Eulália Alta, s/n° Horário de atendimento: quarta a domingo, das 9h às 18h

quarta a domingo, das 9h às 18h Preço do ingresso: a entrada custa R$ 10. As atrações são pagas individualmente

O Vale dos Vinhedos está mais ao sul da cidade, com foco em opções para todas as idades. Além das atividades de aventura, como quadriciclo e tirolesa, o local também oferece espaço de lazer.

Localização: junto ao Hotel Villa Michelon, RS-444, km 18,9

junto ao Hotel Villa Michelon, RS-444, km 18,9 Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h às 17h30min

de segunda a domingo, das 9h às 17h30min Preço do ingresso: não há cobrança de entrada, apenas os valores das atividades individuais

Parque Casa na Árvore

No roteiro do Caminho de Pedra, a guia de turismo Joelma Carvalho aponta que um lugar interessante de conhecer junto com a criançada é o Parque Casa na Árvore, um espaço de recreação e lazer.

Trata-se de um parque lúdico para todas as idades. Entre os destaques estão, uma casa na árvore, uma mini trilha na natureza, além de balanços e escorregadores gigantes.

Localização: Estrada Joaquim Cantelli, São Pedro

Estrada Joaquim Cantelli, São Pedro Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 9h às 18h

de segunda a domingo, das 9h às 18h Preço do ingresso: taxa de entrada para adultos é de R$ 60 e para crianças de quatro a 12 anos de R$ 50

Casa do Tomate

Também no Caminho de Pedra, este espaço é caracterizado pelo uso de pedras basálticas, inspirado na arquitetura italiana. A Casa, construída nos anos 2000, apresenta uma divulgação histórica e uma homenagem aos imigrantes italianos que cultivavam tomates para o consumo familiar no século 19.

O visitante tem acesso ao processo desde o cultivo dos tomates até a transformação em produtos. Além disso, podem fazer uma refeição em uma cantina italiana e um mini tour para conhecer a casa e objetos antigos.

Localização: Linha Santo Antônio Estrada Barracão, 687

Linha Santo Antônio Estrada Barracão, 687 Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 8h30min às 17h30min

de segunda a domingo, das 8h30min às 17h30min Preço do ingresso: valor do tour R$ 10 por pessoa

