Valor do visto para os EUA vai quase dobrar; entenda a nova taxa e quando deve começar a ser cobrada

Taxa adicional Medida foi aprovada pelo governo dos Estados Unidos, mas taxa de aprovação do visto ainda não está em vigor. Taiga / stock.adobe.com

O custo para tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, em breve, ficará mais caro. Isso porque o Congresso norte-americano aprovou e o presidente Donald Trump sancionou um projeto de lei que prevê a cobrança de uma taxa adicional de, pelo menos, US$ 250 (o equivalente a R$ 1.390 na cotação atual) no processo do documento. Para turistas, por exemplo, o custo total entre pedido e emissão pode chegar a cerca de US$ 435, aproximadamente R$ 2.419.

A taxa de US$ 250 será recolhida apenas após a aprovação, tanto em casos de primeira solicitação quanto em renovações de vistos de não imigrantes. A modalidade inclui aqueles que viajam em caráter temporário, como para turismo, estudo e intercâmbio. Há, no entanto, possibilidades de reembolso (veja condições abaixo).

Chamada de Visa Integrity Fee ("taxa de integridade do visto", em tradução livre), a medida faz parte do projeto fiscal proposto por Trump, apelidado de One Big Beautiful Bill ("grande e belo projeto de lei").

Para entender a nova legislação, Zero Hora conversou com os especialistas em assessoria para retirada de vistos Thiago Michaelsen, sócio-proprietário da Sul Vistos, e Gianluca Ferro, proprietário da Viaggi Vistos. A reportagem também procurou o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, que afirmou que está aguardando mais informações sobre o assunto. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília não retornou o contato até a publicação desta matéria.

O que é a Visa Integrity Fee?

Atualmente, os interessados em emitir ou renovar um visto de não imigrante já têm que desembolsar uma taxa, com valores de acordo com o tipo. Esse pagamento é obrigatório, independentemente de o visitante ter a documentação aprovada ou reprovada.

Para turistas, por exemplo, o valor é de US$ 185 (o equivalente a cerca de R$ 1.029) para realizar a solicitação.

A Visa Integrity Fee é um pagamento adicional de, pelo menos, US$ 250 pelo solicitante após a aprovação do visto. Esse montante adicional ainda pode sofrer alterações, caso o Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos estabeleça uma nova quantia, por meio de regulamento.

Além da Visa Integrity Fee, outra tarifa definida na nova legislação estipula o valor de US$ 24 (cerca de R$ 133) para emissão do Formulário I-94, também chamado de Registro de Chegada/Partida, despachado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras no momento de chegada ao país. É considerado um documento necessário para autorizar a entrada, registrar a data de chegada e de saída e para estabelecer o limite do período de permanência.

Como fica para o solicitante na prática?

Após o pagamento padrão da taxa no envio do formulário de solicitação ou de renovação, o estrangeiro seguirá no processo do visto. Caso venha a ser aprovado e tenha o documento emitido, terá que pagar mais US$ 250.

Ou seja, considerando o caso de alguém que deseje a documentação para uma viagem a turismo, só nesse trâmite, os custos podem totalizar US$ 435 (cerca de R$ 2.419, considerando a cotação atual).

Além disso, a cada entrada no país, deverá pagar a taxa de US$ 24 (cerca de R$ 133) para emissão do Formulário I-94.

Quando a taxa entra em vigor?

A medida foi aprovada, mas ainda não está valendo no momento. O One Big Beautiful Bill, que estabelece a Visa Integrity Fee, diz que a taxa será implementada durante o próximo ano fiscal dos Estados Unidos (referente a 2026), que começa em outubro de 2025. Contudo, o documento não informa o dia exato.

De acordo com Gianluca Ferro, proprietário da Viaggi Vistos, a data ainda deverá ser divulgada pelo governo dos Estados Unidos, depois da formalização de um sistema de cobrança e da implementação.

Como o pagamento será feito?

Até o momento, a One Big Beautiful Bill não detalha como a cobrança será realizada, como o pagamento deverá ser feito, quais as condições ou se haverá a necessidade de algum tipo de solicitação. Essas informações devem ser divulgadas em breve.

A tarifa pode ser reembolsada?

Um dos apontamentos da lei é a possibilidade de reembolso do valor em determinadas condições:

Para estrangeiros que, mesmo tendo tido o visto emitido, não o utilizaram durante seu período de validade

Para aqueles que entraram nos Estados Unidos, cumpriram todas as condições estabelecidas no tipo de visto concedido (no caso, a modalidade de não imigrante) e deixaram o país em até cinco dias após o vencimento do prazo autorizado de permanência no formulário I-94. Esse formulário serve como prova de entrada legal nos EUA e registra o tempo permitido para a estadia no país

Para aqueles que obtiverem, dentro do prazo de validade do visto, a mudança de status para residente permanente legal

Não foram detalhadas situações fora dessas circunstâncias nem orientações de como esse procedimento deverá ser feito, qual o passo a passo e quais são os documentos necessários.

Quem tirar o visto antes da implementação pode ter que pagar a taxa?

Conforme Thiago Michaelsen, da Sul Vistos, como a cobrança da taxa ainda não está em vigor, vistos de não imigrantes aprovados e emitidos antes do início da cobrança não envolvem o desembolso dessa taxa adicional.

Contudo, segundo indica Gianluca Ferro, é possível que o solicitante entre com o pedido de visto antes da implementação da taxa e, diante das filas e das demandas consulares, venha a realizar a entrevista e ter a documentação aprovada apenas depois do início da cobrança. Nesses casos, pode vir a ser taxado, uma vez que a tarifa está vinculada ao processo de aprovação. Outras informações ainda são necessárias para garantir qual será a conduta.

Como tirar o visto de não imigrante

Quem deve solicitar

Vistos de não imigrantes são necessários para viagens temporárias aos Estados Unidos que incluam turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio.

Passo a passo

O solicitante deve solicitar o tipo de visto correto, baseado no propósito de sua viagem. O pedido pode ser feito tanto de modo individual quanto com auxílio de uma assessoria especializada.

1. Determine o tipo de visto

Acesse o site oficial da Embaixada dos EUA no Brasil e confirme qual tipo de visto precisa. Os mais comuns são:

B1: Negócios

Negócios B2: Turismo ou tratamento médico

Turismo ou tratamento médico B1/B2: Combinação dos dois

2. Preencha o formulário DS-160

Acesse o site do Centro de Solicitação Eletrônica Consular e preencha o formulário de aplicação, chamado de DS-160

e preencha o formulário de aplicação, chamado de DS-160 Ao final, salve e imprima a página de confirmação com o código de barras

3. Pague a taxa de solicitação

Crie um perfil no site de agendamento de vistos U.S. Visa Information Services e siga as instruções para efetuar o pagamento da taxa.

3. Agende a entrevista

Após a confirmação do pagamento, retorne ao site de agendamento de vistos

Utilize o número de identificação do recibo da taxa para agendar a entrevista no consulado ou embaixada mais próximo

Escolha a data e horário para entrevista

4. Compareça à entrevista

No dia da entrevista, leve passaporte válido, página de confirmação do formulário DS-160, comprovante de pagamento da taxa, foto recente conforme as especificações do consulado e documentos que comprovem vínculos com o Brasil (ex: cartas de emprego, extratos bancários, certidão de casamento).

5. Aguarde o processamento

Se aprovado, o passaporte com o visto será enviado para o endereço escolhido ou poderá ser retirado no consulado ou na embaixada.

*Produção: Carolina Dill