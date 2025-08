Caminhos da Neve: como está a rota turística que vai ligar Santa Catarina a Gramado

A aguardada rota turística Caminhos da Neve, que vai ligar Florianópolis a Gramado, está cada vez mais perto de se tornar realidade. O trajeto, que atravessa algumas das cidades mais procuradas por quem busca frio e até neve no Brasil, já teve boa parte das obras concluídas em Santa Catarina.

Contudo, ainda enfrenta desafios no trecho gaúcho, onde a pavimentação segue indefinida. Segundo o governo catarinense, apenas 10,4 quilômetros restam para finalizar o asfalto no lado de São Joaquim, último município do percurso em Santa Catarina. As informações são do ND Mais.

Do total de aproximadamente 468 quilômetros entre as duas capitais turísticas, o roteiro corta 12 cidades catarinenses e 10 gaúchas, passando por paisagens típicas da Serra e conectando destinos conhecidos por atrações de inverno.

A lei que criou o roteiro Caminhos da Neve foi sancionada em 2018, pelo então governador Ivo Sartori (PMDB).

Obras avançam em SC, mas RS segue sem prazo

Apesar do avanço catarinense, ainda faltam 40 quilômetros de asfalto do lado gaúcho, onde o andamento depende de definições sobre a gestão da rodovia. No fim de junho, uma audiência pública debateu a possibilidade de federalização do trecho no RS, medida que pode acelerar a liberação de recursos para a obra.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmou que o primeiro passo é o governo estadual manifestar oficialmente interesse em transferir a estrada para administração federal.

Já o Rio Grande do Sul confirmou que já iniciou o processo, enviando estudos de viabilidade e documentação ao DNIT e ao Ministério dos Transportes. A expectativa, porém, é que o trâmite para federalização e posterior repasse de verbas ainda leve algum tempo.

Veja as cidades que integram ou estão no entorno do Caminhos da Neve

Caminhos da Neve vai ligar Gramado a Florianópolis. Rafael Cavalli / Prefeitura de Gramado

Ao final da obra, o Caminhos da Neve vai oferecer uma rota cênica e pavimentada entre Florianópolis e Gramado, passando por localidades tradicionais do turismo de inverno.

Em Santa Catarina:

Anitápolis

Alfredo Wagner

Bocaina do Sul

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Lages

Painel

Rancho Queimado

Rio Rufino

São Joaquim

Urubici

Urupema

No Rio Grande do Sul: