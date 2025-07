Monte Belo do Sul une cultura, tradição e lazer na Serra. Anahís Vargas / Agencia RBS

A chegada do inverno é um convite para apreciar um bom vinho, comer uma boa comida, aproveitar o friozinho e ainda conhecer novas paisagens. Tais atrativos fazem com que a serra gaúcha seja um dos destinos favoritos da estação.

Embora Gramado e Canela costumam ser as primeiras opções para muitos turistas, elas não são as únicas cidades serranas para aproveitar nesta época do ano. A reportagem de Zero Hora consultou guias de turismo locais e reuniu dicas de atrações em diferentes municípios para quem deseja explorar ainda mais esta região do Estado.

Veja cinco destinos diferentes na serra gaúcha

Distrito Otávio Rocha (Flores da Cunha)

Distrito de Otávio Rocha está localizado a cerca de 12 quilômetros do centro de Flores da Cunha. Maicon Damasceno / Agencia RBS

O distrito de Otávio Rocha, pertencente à cidade de Flores da Cunha, é um lugar ideal para quem deseja desfrutar de vinhos, chocolates, sabores coloniais e paisagens, sem o agito dos pontos mais badalados.

Partindo do centro de Flores da Cunha, são 12 quilômetros de asfalto até Otávio Rocha. A localidade, com ruas organizadas em nomes de uvas, conta com pouco mais de mil habitantes e com uma série de experiências para vivenciar de perto a cultura italiana.

Leia Mais Cidades da Serra colocam o RS entre os Estados mais acolhedores do Brasil; veja quais são elas

Fatima Ortiz, turismóloga e guia de turismo especializada na região de Flores da Cunha, compartilha quatro lugares interessantes para conhecer na pequena vila:

Doces Silber (Caminho dos Mirtilos) : empresa e agroindústria familiar de turismo ecológico. O turista pode conhecer plantações de mirtilos, fazer um passeio de carretão, piqueniques e trilhas

: empresa e agroindústria familiar de turismo ecológico. O turista pode conhecer plantações de mirtilos, fazer um passeio de carretão, piqueniques e trilhas Slaviero Uvas : é uma propriedade produtora de uvas e vinhos. É possível visitar parreirais, conhecer os diversos tipos da fruta e degustar os produtos coloniais

: é uma propriedade produtora de uvas e vinhos. É possível visitar parreirais, conhecer os diversos tipos da fruta e degustar os produtos coloniais Túnel da Uva: localiza-se em frente à Igreja Matriz São Marcos, na rua Uva Itália. O túnel é coberto por aproximadamente 100 mudas de videiras, apresenta cerca de 5,6 metros de altura e 80 metros de extensão

localiza-se em frente à Igreja Matriz São Marcos, na rua Uva Itália. O túnel é coberto por aproximadamente 100 mudas de videiras, apresenta cerca de 5,6 metros de altura e 80 metros de extensão Casarão dos Veronese: é considerado um dos principais símbolos da imigração italiana na cidade. Há salas de exposições, espaços multiuso, oficinas gastronômica e objetos que contam a história da chegada dos imigrantes

Casarão dos Veronese é considerado um dos principais símbolos da imigração italiana em Flores da Cunha. Gabriel Lain / Divulgação

Flores da Cunha

Paradouro do Suco oferece degustação de suco e harmonização, passeios de caminhão e áreas de lazer. Porthus Junior / Agencia RBS

Falando em Flores da Cunha, a cidade localizada a cerca de 140 km de distância de Porto Alegre oferece uma gama de atrações. Ela é considerada a maior produtora de uvas e vinhos do Brasil, pois apresenta uma série de vindimas e vinícolas, além de belas estradas, trilhas, cascatas e mirantes.

Colônia Muraro: faz parte do roteiro colonial Compassos da Mérica Mérica, na zona rural da cidade. Oferece trilhas, gastronomia e passeios de carretão

faz parte do roteiro colonial Compassos da Mérica Mérica, na zona rural da cidade. Oferece trilhas, gastronomia e passeios de carretão Caminhos do Alfredo: rota turística é composta por 11 empreendimentos que prezam pelo lazer e pela cultura local (entre eles, está o Paradouro do Suco)

rota turística é composta por 11 empreendimentos que prezam pelo lazer e pela cultura local (entre eles, está o Paradouro do Suco) Mirante Gelain e Cascata Bordin: localizado no Travessão Alfredo Chaves, o Mirante Gelain possui uma plataforma em que é possível apreciar a paisagem do vale do Rio das Antas e da Cascata Bordin. Também há trilhas que levam na base da cascata e ponto de escalada

A turismóloga Fatima Ortiz reforça que o turismo tem crescido cada vez mais na região. Ela ainda enfatiza: um final de semana para visitar é pouco.

Mirante Gelain oferece uma vista privilegiada do Rio das Antas. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Monte Belo do Sul

Casarão antigo na praça principal conta com o restaurante Francesco Trattoria. Anahís Vargas / Agencia RBS

Situada no alto de uma colina, a 170 quilômetros de Porto Alegre, Monte Belo do Sul é uma cidade com cerca de 2,7 mil habitantes. O local mantém a história da imigração italiana e a simplicidade de um município interiorano. Também se destaca pela elaboração de vinhos, gastronomia e paisagens.

Mirante de Monte Belo do Sul: localizado no centro da cidade, oferece uma belíssima vista para o Vale dos Vinhedos e Bento Gonçalves

localizado no centro da cidade, oferece uma belíssima vista para o Vale dos Vinhedos e Bento Gonçalves Vinícola Monte Bello: uma das mais renomadas vinícolas do país, oferece uma experiência com degustações de vinhos, espumantes e pratos gastronômicos

uma das mais renomadas vinícolas do país, oferece uma experiência com degustações de vinhos, espumantes e pratos gastronômicos Famiglia Tasca: um empreendimento familiar que produz vinhos, sucos e geleias, além de ter um museu sobre a história da imigração. É possível aproveitar um piquenique ao ar livre em família e degustar produtos produzidos diretamente no local. Do alto de uma colina, o visitante também pode observar uma vista panorâmica do Vale Aurora

Praça central é o coração da cidade de Monte Belo do Sul. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Nova Pádua

Nova Pádua é um dos berços da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Conhecida como "pequeno paraíso italiano", Nova Pádua também carrega elementos da imigração, unindo cultura, natureza e tradição em um só destino. A mesa farta, sempre acompanhada de um bom vinho, é uma das marcas registradas do município, que fica a 166 quilômetros da capital.

Complexo Belvedere Sonda : tem como destaque o mirante em uma plataforma a 450 metros de altura acima do Rio das Antas. O espaço permite admirar parte do lago da barragem Castro Alves, a travessia da balsa manual que liga Nova Pádua a cidade vizinha, Nova Roma do Sul

: tem como destaque o mirante em uma plataforma a 450 metros de altura acima do Rio das Antas. O espaço permite admirar parte do lago da barragem Castro Alves, a travessia da balsa manual que liga Nova Pádua a cidade vizinha, Nova Roma do Sul Vinícola Caetano Vicentino : vinícola familiar se destaca pela produção manual e cuidadosa em seus seis hectares de vinhedos. Oferece um ambiente acolhedor e a experiência de saborear vinhos selecionados

: vinícola familiar se destaca pela produção manual e cuidadosa em seus seis hectares de vinhedos. Oferece um ambiente acolhedor e a experiência de saborear vinhos selecionados Adega Dom Camilo: é possível desfrutar de um piquenique em um espaço amplo em meio a natureza, com estrutura e conforto para família e amigos. Destaque para a paisagem junto ao pôr do sol e dos produtos comercializados no local

Adega Dom Camilo dispõe de espaço em meio a natureza para curtir em família ou entre amigos. Diego Tonet / Divulgação

Nova Petrópolis

Nova Petrópolis está a cerca de 100 km de Porto Alegre. Sabrina Schuster / Divulgação

Ao contrário das cidades anteriores, Nova Petrópolis se destaca pela história da imigração alemã. Essa característica pode ser vista na cultura, na gastronomia e na arquitetura local. A cerca de 100 quilômetros de distância de Porto Alegre, o município faz ligação entre a Região das Hortênsias, o Vale dos Sinos e a Região dos Vinhedos.

O guia de turismo Rodrigo Rocha, responsável pela agência de viagens Curta Serra Gaúcha, destaca três atrações para aproveitar por lá:

Cidade Zaandam : apesar da tradição alemã, um dos pontos curiosos de Nova Petrópolis é o espaço típico holandês Zaandam. Inspirado na tradição dos Países Baixos, o local busca fazer um tributo à charmosa cidade do Rio Zaan

: apesar da tradição alemã, um dos pontos curiosos de Nova Petrópolis é o espaço típico holandês Zaandam. Inspirado na tradição dos Países Baixos, o local busca fazer um tributo à charmosa cidade do Rio Zaan Casa do Morango : local de produção agrícola familiar de morangos semi-hidropônicos. O visitante pode aproveitar belas paisagens, colher frutas frescas e degustar produtos locais

: local de produção agrícola familiar de morangos semi-hidropônicos. O visitante pode aproveitar belas paisagens, colher frutas frescas e degustar produtos locais Parque Ninho das Águias: o espaço fica a 684 metros de altitude. Possui uma rampa de voo livre e uma vista panorâmica da região e do Vale do Caí

*Produção: Carolina Dill