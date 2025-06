RS está entre os Estados mais acolhedores do Brasil; veja ranking

Nova Petrópolis foi eleita a cidade mais acolhedora do Rio Grande do Sul. Alexandre Fagundes/Wirestock Creators / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais acolhedores do Brasil. A avaliação consta em uma premiação da Booking.com, que publicou a 13ª edição do Traveller Review Awards, que elege os serviços de melhor hospitalidade do mundo. O ranking é feito a partir de avaliações de acomodações, atividades e transportes.

O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar, atrás apenas da vizinha Santa Catarina. Completam a lista os Estados de Alagoas, Espírito Santo e Bahia.

Em cada região, a Booking.com também listou as cidades mais acolhedoras. No RS, o destaque vai para os municípios de Nova Petrópolis, Gramado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul e Canela.

Estados mais acolhedores do Brasil

A Booking listou os cinco estados brasileiros com melhores notas de hospitalidade, a partir das avaliações dos usuários na plataforma.

Santa Catarina Rio Grande do Sul Alagoas Espírito Santo Bahia

Cidades mais acolhedoras do RS

São cinco municípios da Serra os mais acolhedores do Estado, segundo a publicação. Confira cada um deles e parte da descrição correspondente no booking.com:

Confira as cidades

Nova Petrópolis tem diversas casas e prédios no estilo arquitetônico alemão. diegograndi / stock.adobe.com

O texto da empresa destaca Nova Petrópolis pelos costumes alemães, e Gramado, pelos espetáculos como Natal Luz e fábricas de chocolate artesanal. Também aparecem Bento Gonçalves, com destaque para as vinícolas, Cambará do Sul, por conta dos cânions e Canela, pelos atrativos naturais.

Cambará recebe turistas pelos seus cânions, que divide com os municípios vizinhos. Flavio / stock.adobe.com

O que é o Traveller Review Awards

Lançado anualmente, o Traveller Review Awards da Booking.com escolhe quais cidades e estados merecem ganhar uma espécie de "selo da hospitalidade" pelo bom posicionamento.