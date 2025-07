"Surreal": casal viaja de Porto Alegre a Bariloche em Peugeot

Viagem ocorreu em julho do ano passado. Débora Jacobus / Arquivo Pessoal

Um casal gaúcho decidiu pôr o pé na estrada e ir ver neve em Bariloche, na Argentina. Como? De carro, um Peugeot 308, motor 1.6, de 2013, com uma quilometragem beirando os 160 mil. A viagem ocorreu no ano passado, mas, mesmo em vídeos postados recentemente nas redes sociais, os comentários brincam com a fama da marca francesa em apresentar problemas mecânicos.

Longe disso, porém, para Débora Jacobus, 29 anos, e Gabriel de Oliveira, 25. O carro foi um parceiro que chegou até mesmo a servir de hospedagem em uma noite na estrada.

— Eu fiz uma geral, troquei pneus antes de sair, os itens de manutenção essenciais. E aí fomos tranquilos, sem nenhum imprevisto — comenta Gabriel, que é vendedor de autopeças.

Gabriel e Débora, que é nutricionista, contam que percorreram cerca de 9 mil quilômetros entre ida e volta. A saída ocorreu em 2 de julho de 2024, no período de férias.

De gasolina, o casal contabiliza ter gastado ao todo R$ 2.040 à época — o que consideraram um bom valor na comparação com preços de passagens de avião.

Conhecer a neve

Os dois saíram de Alvorada, onde moram, foram a Canoas e a Cachoeirinha para dar um "até logo" para familiares e partiram de Porto Alegre no início da tarde de 2 de julho (veja o mapa abaixo).

Eles passaram a noite em Uruguaiana em uma locação via Airbnb. Já no dia seguinte, cruzaram a fronteira, indo até Buenos Aires, onde ficaram algumas horas.

Depois, seguiram até Santa Rosa (Argentina), onde se hospedaram em um hotel após chegar de madrugada.

No dia 4, alcançaram a cidade de Neuquén (Argentina). Lá, passearam e dormiram no próprio carro, estacionado em um posto de gasolina — as hospedagens estavam caras, contam.

Em 5 de julho, partiram para Bariloche, chegando pela tarde. Na região, os passeios incluíram, por exemplo, conhecer o Centro Cívico, ir à Catedral de Bariloche, praticar ski e aproveitar a paisagem no Teleférico Cerro Otto.

No dia 10, a dupla iniciou a volta para casa. Débora e Gabriel saíram cedo, foram até a cidade de Neuquén e dormiram em um hotel em uma localidade próxima, General Roca. Na sequência da viagem, ficaram em uma pousada em Gualeguaychú, ainda na Argentina.

No dia 11, atravessaram a fronteira com o Uruguai e rumaram até Rivera. Depois, o destino foi Butiá, na região carbonífera do Rio Grande do Sul, onde eles têm familiares. E, por fim, retornaram para Alvorada, no dia 12 de julho de 2024.

Primeira viagem

Casal diz que a aventura ocorrida há quase um ano "valeu muito". Débora Jacobus / Arquivo Pessoal

Essa foi a primeira viagem do casal ao Exterior, mas Bariloche não foi a escolha inicial. A ideia era ir de carro até o Chile, mas, após pesquisas, Débora e Gabriel compraram passagens de avião para Bariloche.

A enchente de 2024, porém, fez os planos mudarem, com a companhia aérea cancelando a viagem. A solução, então, foi ir de carro. Quase um ano depois, eles contam que a aventura "valeu muito".

— Não tem explicação o que é olhar, contemplar com os próprios olhos, porque é uma beleza, é surreal. Você está caminhando na rua e você olha no horizonte a montanha com neve — lembra Débora.

O custo total da viagem do casal para Bariloche ficou em torno de R$ 11 mil.

Em 2025, ela e o marido fizeram algo parecido: foram a Punta del Este, Montevidéu e Punta Ballena, no Uruguai, um trajeto de cerca de 2 mil quilômetros, também de carro — mas, desta vez, não com o Peugeot.