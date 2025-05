Veja os 30 países eleitos como "melhores destinos para viajar" em 2025

A Forbes Portugal divulgou uma lista com os 30 melhores destinos de viagem para 2025 . A revista montou o ranking com base em dados da Hellosafe, uma plataforma especializada em seguros de viagens.

O melhor destino internacional do ano , conforme a Forbes, é a Albânia . Localizado na Península dos Balcãs, perto de países como Montenegro, Grécia e Macedônia do Norte, o território é repleto de sítios arqueológicos e castelos .

No ranking, a Albânia somou 75,8 pontos. As melhores épocas para conhecer o país seriam em maio, no fim da primavera, ou em setembro, no início do outono.