Dois destinos da serra gaúcha disputam prêmio internacional de turismo 

Antônio Prado está entre as oito representantes brasileiras no prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo.

Colonização italiana

Fundada em 1886 como a última colônia oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Antônio Prado tem clima temperado e paisagem marcada por vales, rios, matas e áreas produtivas. Seu centro histórico abriga o mais autêntico conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), integradas a um rico patrimônio imaterial.