Argentina exigirá seguro-viagem para brasileiros no país; entenda como solicitar o serviço

Regras migratórias podem impactar diretamente mais de 90 mil brasileiros que vivem na Argentina. Agência Telam / Divulgação / Divulgação

O governo de Javier Milei anunciou na quarta-feira (14) um pacote de medidas que endurece as regras migratórias na Argentina, o que pode impactar diretamente mais de 90 mil brasileiros que vivem no país.

Entre as mudanças, destacam-se a obrigatoriedade de pagamento por serviços públicos de saúde e ensino superior, além de regras mais rígidas para a entrada de estrangeiros e deportações aceleradas.

Uma das principais alterações é a exigência de que todos os turistas apresentem um seguro-saúde válido no momento da entrada no país.

Segundo o porta-voz do presidente, Manuel Adorni, a medida visa “garantir a sustentabilidade do sistema de saúde pública”, alegando que, somente em 2024, o atendimento médico a estrangeiros custou 114 bilhões de pesos — cerca de US$ 100 milhões.

A nova regulamentação entrará em vigor assim que o decreto for publicado no Diário Oficial da Argentina, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Tire suas dúvidas sobre o seguro-saúde

Para esclarecer os impactos práticos das novas exigências, o advogado Daniel Blanck, especialista em Direito Civil, respondeu às principais dúvidas sobre a contratação e apresentação de seguros de saúde internacionais.

Como contratar um seguro-saúde para viagens?

A contratação pode ser feita 100% online. O viajante informa dados como destino, datas da viagem, idade e e-mail. O sistema gera uma lista de apólices com diferentes coberturas. Após escolher o plano, o pagamento é feito via cartão ou Pix, e o certificado é enviado por e-mail.

No que prestar atenção ao escolher o seguro?

É essencial verificar se há cobertura médica e hospitalar para todo o período da estadia. Também é importante observar se inclui repatriação sanitária, cobertura para covid-19, e se o atendimento é 24h, preferencialmente em português.

Seguro-viagem e seguro-saúde são a mesma coisa?

Sim. Para entrada na Argentina, ambos são considerados equivalentes, desde que incluam cobertura expressa para atendimento médico e hospitalar. O termo técnico pode variar, mas o que importa é a comprovação de que o seguro cobre eventuais custos de saúde.

O que apresentar na imigração?

O certificado do seguro, impresso ou digital, contendo: nome do segurado, número da apólice, período de validade, valor da cobertura e serviços incluídos. O ideal é que o documento esteja em espanhol ou inglês e mencione cobertura hospitalar e ambulatorial.

Quais coberturas são mais importantes?

Cobertura mínima recomendada é de US$ 30 mil para despesas médicas e hospitalares. Além disso, é importante incluir repatriação, emergências odontológicas, cobertura para covid-19 e suporte em português ou espanhol.

Seguro de cartão de crédito é suficiente?

Nem sempre. Esses seguros precisam ser ativados e podem não atender aos requisitos exigidos. O risco é ser barrado na imigração. Já os seguros contratados diretamente costumam ser mais claros e adequados às exigências legais.

Onde contratar com segurança?

Sites como SegurosPromo e Real Seguro Viagem são confiáveis e comparam várias seguradoras. Daniel Blanck também recomenda empresas como Assist Card, Allianz Travel e Coris. Todas entregam certificados rapidamente, o que é essencial neste momento.

Como usar o seguro em caso de emergência?

O primeiro passo é ligar para a central 24h da seguradora, cujo número está no certificado. Ela indicará o hospital ou clínica adequada. Em emergências extremas, o atendimento pode ser feito diretamente, mas sempre guarde todos os comprovantes para solicitar reembolso.

Com as novas exigências prestes a entrar em vigor, turistas e residentes temporários devem se preparar com antecedência.

— É uma mudança relevante e quem não apresentar o seguro adequado pode ser impedido de entrar no país — finaliza Blanck.

Benefícios incluídos nos cartões de crédito

Visa (Platinum, Signature e Infinite)

Ao comprar passagens internacionais com seu cartão Visa elegível, você tem direito a seguro de emergência médica internacional, incluindo hospitalização, atendimento odontológico, cobertura para epidemias e pandemias, como covid-19.

Cobertura para cônjuge e filhos dependentes, mesmo viajando separadamente

Validade de até 60 dias (Infinite) ou 31 dias (Platinum e Signature)

É obrigatório emitir o Bilhete de Seguro com no mínimo 48h de antecedência

Benefício administrado pela AIG; não cobre viagens a Cuba, Síria, Irã, Coreia do Norte e Crimeia

Mastercard Black

Comprando suas passagens com o Mastercard Black, você garante cobertura médica internacional de até US$ 150 mil, além de outros 12 serviços, como:

Benefício diário em caso de internação, traslado médico, retorno em classe executiva

Hospedagem para pets, extensão de estadia, entre outros

Cobre covid-19 e doenças não emergenciais, desde que ocorram após o início da viagem

Sem desembolso de dinheiro, desde que acione a central da Mastercard antes do atendimento

Válido por até 60 dias consecutivos fora do Brasil. É obrigatório emitir o bilhete de seguro antes da viagem

Itaú

O seguro viagem do Itaú oferece cobertura completa para quem está no exterior, com serviços como:

Despesas médicas, hospitalares, odontológicas e farmacêuticas

Fisioterapia, remoção e repatriação médica

Passagem para acompanhante em caso de hospitalização

Indenização por morte acidental ou invalidez permanente

Assistência jurídica e cobertura de fiança (em planos internacionais)

Pode ser utilizado com pagamento direto ou por reembolso, conforme preferência do cliente

Nubank Ultravioleta

Clientes Ultravioleta que comprarem passagens internacionais pelo Nu Viagens têm direito a um seguro viagem gratuito para si e até cinco acompanhantes da mesma reserva.

O plano inclui:

Cobertura para esportes radicais

Proteção de bagagem e atraso de embarque

Despesas com pets e prorrogação de estadia

Atendimento médico virtual e rápido suporte em viagem

Allianz Travel

O plano da Allianz oferece:

Mais de 20 tipos de coberturas, incluindo assistência médica, odontológica e farmacêutica

Garantia de regresso ao país de origem por motivo de saúde ou emergência

Cobertura adaptada para atividades turísticas e esportes

Atendimento 24h, todos os dias, em português

Cobertura global, inclusive para destinos mais remotos

Seja qual for o seu cartão ou banco, é essencial emitir o bilhete de seguro antes da viagem e conferir os detalhes específicos de cada cobertura. Assim, você viaja com mais segurança, sem surpresas e com o suporte necessário em qualquer imprevisto.

* Produção: Leonardo Martins

É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!