Hotéis do Litoral Norte registram lotação máxima para o feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes

Torres é um dos destinos mais procurados no Litoral Norte. Duda Fortes / Agencia RBS

A poucos dias do feriado de Páscoa, que será emendado com o de Tiradentes, o setor de turismo do Rio Grande do Sul tem expectativa de movimentação intensa em algumas regiões do Estado.

No Litoral Norte, os hotéis estão 100% lotados, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte. Os destinos mais procurados são Torres e Capão da Canoa.

Conforme a presidente do Sindicato, Ivone Ferraz, os hotéis também já estão com lotação máxima para o feriado do Dia do Trabalho. No total, a região contabiliza 22 mil leitos.

Já na Serra, os hotéis chegam a 93% de lotação, ainda com vagas para estadia em alguns estabelecimentos. Conforme o Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha, a maior procura é por Gramado, seguido por Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. A região tem 32 mil leitos no total.

Procurada pela reportagem do Pioneiro, a executiva da entidade, Lisa Gottschalk, afirmou que essa deve ser a melhor Páscoa dos últimos 10 anos para o setor. A maioria dos visitantes no feriado prolongado é dos estados de São Paulo e Santa Catarina, além dos próprios turistas gaúchos.

Na Região Sul, a movimentação em Pelotas é esperada especificamente na noite de sábado (19) para domingo (20), que marca a volta dos uruguaios da sua semana de Páscoa, já que o país vizinho não tem feriado na segunda-feira (21).

A rede hoteleira registra uma lotação de 75% para o sábado, com expectativa de aumento para 90%, segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pelotas.