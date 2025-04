Videiras da Nova Aliança, em Santana do Livramento. Stéfano Santagada / Agencia RBS

Não espere encontrar apenas aquele cenário típico do Pampa, imortalizado em inúmeras obras literárias e cantado em prosa e verso em diferentes músicas do tradicionalismo gaúcho. Em meio à imensidão verde de coxilhas, pastos e criações de gado, espalham-se também parreirais e vinícolas que têm impulsionado a economia e virado opção de turismo na Campanha.

Hoje, a região é a segunda maior produtora de vinhos do país, sendo responsável por mais de 30% dos vinhos finos feitos no Brasil. São cerca de 11 milhões de quilos de uva produzidos anualmente, com destaque para as variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Tannat, Merlot e Riesling Itálico, conforme dados da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, que reúne 19 vinícolas.

— Essa região começou a ser estudada no final da década de 1960 e, desde então, foi validada como uma das melhores do mundo para o cultivo de videiras — diz Heleno Facchin, CEO da Nova Aliança, uma das vinícolas que integram a associação.

E, para além dos ganhos econômicos, essa produção vitivinícola tem movimentado também a cadeia turística, tornando-se uma opção imperdível para quem visita municípios como Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento.

Em meio a uma paisagem única, os visitantes encontram opções que incluem passeio de trem, experiências sensoriais, gastronomia de qualidade, muita tradição, história, e, claro, degustação dos melhores vinhos produzidos na região, próximo à fronteira com o Uruguai.

Vinho, música e belas paisagens a bordo

Inaugurado em 2024, o Trem do Pampa é um dos destaques e símbolo deste novo momento do turismo na região. Com cerca de uma hora e 20 minutos de duração, o passeio percorre os 20 quilômetros que separam a histórica estação central de Santana do Livramento e a estação Palomas, no distrito de mesmo nome.

A bordo, os passageiros acompanham apresentações musicais de artistas gaúchos e uruguaios, enquanto degustam vinhos e sucos de uva produzidos na Campanha.

O trem é composto por dois vagões, batizados de Cabernet e Tannat – em homenagem a duas das variedades cultivadas na área. A capacidade total é de cem passageiros, e o veículo – um moderno VLT (veículo leve sobre trilhos) produzido pela Marcopolo, de Caxias do Sul – conta com vista panorâmica, por onde é possível contemplar parreirais, construções históricas e o Cerro de Palomas, um dos principais cartões-postais do município.

Além da viagem de trem, o valor inclui uma visita à Vinícola Almadén. No local, entre outros atrativos, é possível visitar o museu interativo que conta a história da empresa, degustar alguns rótulos e admirar os extensos parreirais a partir de um deck com vista panorâmica.

No final do passeio, a dica é aproveitar o primeiro free shop de vinhos do Brasil, que vende produtos da Miolo Wine Group com descontos que podem chegar a 30%.

Serviço: a compra do ingresso para o Trem do Pampa pode ser feita pelo site, por telefone (55 3965-0088) ou na estação central de Santana do Livramento (Rua Ten. Aníbal Benévolo, 198). O valor é de R$ 159.

A Miolo mantém ainda, na região, a Vinícola Seival, em Candiota. A propriedade – com 200 hectares de vinhedos – não tem foco no enoturismo, mas disponibiliza visitação por meio de agendamento.

O charme das estâncias da Campanha

Propriedades menores, mas ainda assim repletas de encantos, também são opção na região. Criada em 1790 e desde então sob o comando da mesma família, a Estância Paraizo (assim mesmo, com Z, respeitando a grafia da época), no interior de Bagé, é uma delas.

O local oferece três tipos de experiências, como cesta de piquenique, degustação guiada e o chamado Tour Cova de Toro. O destaque fica por conta do cenário: construções históricas – como uma capela centenária e um galpão açoriano de pedra – em meio a uma extensa área de Pampa, combinando promoção da cultura gaúcha e preservação ambiental.

— O nosso negócio é a preservação do bioma Pampa. Aqui não é o Pampa que está se adaptando ao vinhedo, mas o vinhedo que se adapta ao Pampa — explica Victoria Zara Mercio, da 10ª geração à frente da estância.

Serviço: as experiências custam de R$ 75 a R$ 190. Mais informações e reservas podem ser feitas por meio do site.

Vistas e vivências singulares

A paisagem também é protagonista na Cordilheira de Sant’Ana, cujos vinhedos ficam aos pés do Cerro de Palomas e a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento. Não deixe de aproveitar o pôr do sol curtindo o visual singular do local.

A vinícola disponibiliza diferentes vivências aos visitantes, como piquenique ao ar livre e degustação dirigida acompanhada de tábua de frios ou escondidinho de charque. Há ainda uma loja onde podem ser adquiridos vinhos e produtos artesanais produzidos na região. E o melhor: não há necessidade de agendamento – recomendado apenas para grupos com mais de 10 pessoas.

Proprietária da Cordilheira de Sant’Ana, Rosana Wagner é também presidente da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha. Ela conta que 2024 foi um ano “dificílimo” para as vinícolas da região e, consequentemente, para o turismo da Campanha. Mas demonstra otimismo em relação ao número de visitantes e ao que está sendo produzido por lá.

— Esta safra já está se mostrando diferente. É uma safra superior em termos de qualidade — afirma.

Serviço: o atendimento aos turistas é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h, e em fins de semana e feriados, das 9h às 18h. Se o grupo quiser degustar uma tábua de frios ou almoçar, é preciso agendar. Mais informações e valores no site.

Já na zona rural de Dom Pedrito, a Guatambu Estância do Vinho oferece, entre outras atrações, um "dia épico" para os visitantes. A atividade, realizada mensalmente, tem como destaque um almoço com o melhor da culinária campeira, tendo como carro-chefe parrilla de bife de ancho e assado de tira (com carne da estância da família, que atua no agronegócio desde a década de 1950), tudo harmonizado com cinco rótulos da vinícola.

A Guatambu — que começou a implantar os vinhedos em 2003 — oferece ainda visitação com degustação de vinhos, cursos e piquenique nos jardins.

Serviço: as experiências custam de R$ 160 a R$ 500. Mais informações e reservas podem ser feitas por meio do site.

Seja em propriedades grandes ou pequenas, visitar a Campanha surpreende e encanta. Além das belas paisagens, das vinícolas e de uma infinidade de atividades, é possível conhecer um povo hospitaleiro e, acima de tudo, orgulhoso das tradições e da história dessa região que tanto ajudou a formar a identidade do gaúcho.