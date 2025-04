Como é descer na mais alta montanha-russa aquática do mundo? Veja em vídeo

A montanha-russa aquática Surreal foi inaugurada em março. Mateus Bruxel / Agencia RBS

De frente para a Praia das Dunas e com vista panorâmica para todo o Beach Park, em Aquiraz (CE), começa o trajeto da mais nova atração do empreendimento. Considerada a mais alta do mundo, com 28 metros de altura e 340 metros de extensão, a montanha-russa aquática Surreal leva seus visitantes a percorrer o caminho a 42 km/h, impulsionados por jatos de água.

Zero Hora testou a Surreal um dia antes da abertura ao público, ocorrida em 21 de março. Enquanto o visitante espera a sua vez de escorregar, é impossível não se envolver pela atmosfera de “urruus!” e “aaahs!” que ecoa pelos tubos à medida que as pessoas deslizam pela estrutura.

O percurso, feito em boias duplas, busca celebrar o surfe ao associar a experiência a manobras em ondas.

— Mais rápido do que um tubo e mais radical do que um drop — define o surfista e garoto-propaganda da atração, Gabriel Medina.

Antes da largada, os instrutores adotam medidas de segurança, como conferir o peso da dupla nas boias. Após se acomodar no equipamento e segurar firme nas alças, sinal verde! Logo no começo, a maior queda: um "big drop", como dizem os surfistas, com 7 metros, em que parece inevitável vibrar com o frio na barriga ao despencar pelo trecho com aquela vista.

Uma corrente de água potente é acionada para manter a velocidade na subida que tem logo à frente, em direção a um duplo espiral. Na sequência, descida em velocidade de novo. São mais três quedas e subidas impulsionadas, com passagens por mais trechos em curvas que formam espirais e aceleram o percurso, associados ao “cutback”, manobra em que os surfistas ganham velocidade ao cortar a onda em curvas.

A parte interna dos espirais chama atenção pelos padrões em cores vivas e elementos luminosos, que, observados durante a passagem acelerada, agregam mais uma camada sensorial à experiência. O trajeto completo, do topo à última sacudida de um lado para o outro, deslizando quase na vertical pelas paredes do tubo, dura pouco mais de um minuto. A finalização ocorre desacelerando, em uma piscina rasa.

— O Surreal é a maior e mais emocionante atração já criada na história do Beach Park. Estamos entusiasmados com essa novidade imperdível, que certamente encantará tanto os visitantes que já fazem parte da nossa trajetória quanto aqueles que passarão a nos descobrir e nos prestigiar daqui em diante — destaca Murilo Pascoal, CEO do parque, que completa quatro décadas neste ano.

Beach Park

Localização: Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza (CE)

Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza (CE) Funcionamento : de quinta a terça-feira, das 11h às 17h (pode abrir todos os dias na alta temporada)

: de quinta a terça-feira, das 11h às 17h (pode abrir todos os dias na alta temporada) Ingressos: a partir de R$ 260 e podem ser adquiridos em ingresso.beachpark.com.br