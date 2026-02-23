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"Tu consegue mesmo salvar?": guarda-vidas mulheres contam os desafios e a rotina na proteção de banhistas

Minoria entre os profissionais que atuam no litoral do RS, elas relatam comentários preconceituosos, mas destacam apoio da população

Isadora Garcia

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