O mar "chocolatão" voltou: água marrom e gelada frustra banhistas em Capão da Canoa; veja como está

Ele voltou: depois de um mês com a coloração mais cristalina, o mar em tom "chocolatão" voltou a tomar conta de Capão da Canoa, no Litoral Norte, nos últimos dias. Desde segunda-feira (26), veranistas estão encontrando a água mais fria e em tom amarronzado, características típicas da região, mas que ainda não tinham aparecido em 2026.

Na manhã desta quarta-feira (28), mesmo com calor e bandeira amarela (que indica boas condições do mar), quem aproveitava a praia se restringiu a ficar na faixa de areia.

A professora Josemary Pistoia veio de São Borja para aproveitar a beira-mar. Mas, desde domingo (28), o único banho possível é o de sol.

— Nossa expectativa era que o mar estivesse mais clarinho, daria para aproveitar mais a praia. Mas aqui na areia está tudo tranquilo, tem um sol agradável e um vento. Para curtir as férias, está legal.

Já a empresária Eliane Toyler, de Vale Verde, arriscou entrar no mar, mas apenas para molhar os pés.

— No final de ano, a gente passou a virada aqui. O mar estava incrível, a água azul esverdeada e quente, tipo Caribe. Agora está assim: chocolatão e a água bem escura. Quase não dá vontade de entrar — conta.

O "chocolatão" vai continuar?

O "chocolatão" é um fenômeno natural formado principalmente pela presença de microalgas, que são trazidas pela superfície da água por meio do vento. Quando isso ocorre, elas "se prendem" nas bolhas do mar, formando uma espuma de cor marrom.

Segundo o professor Haig They, do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a presença desses organismos está associada à mudança na direção do vento. Com a previsão de vento sul para os próximos dias, é possível que venha mais chocolatão pela frente.

— Já tivemos um aumento da intensidade do vento nesses últimos dias. O chocolatão está associado a essa instabilidade do tempo. Os ventos de quadrante sul são geralmente de maior intensidade. Se você tem um vento de outro quadrante que aumenta a turbulência, também pode trazer um chocolatão — explica.

Coloração não prejudica a saúde