O mar "chocolatão" voltou: água marrom e gelada frustra banhistas em Capão da Canoa; veja como está

Após início de verão que surpreendeu pela cor cristalina, tom tradicional reapareceu nesta semana

Guilherme Milman

Duda Fortes - Fotos

