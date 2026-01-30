Verão

Do outro lado do mundo
Da Coreia do Sul a Arroio do Sal: coreano desbrava litoral gaúcho com trailer e se surpreende com chocolatão

Engenheiro aposentado Pan Ho Lee viaja o mundo há dois anos e está subindo a costa brasileira até chegar à Manaus

Guilherme Milman

