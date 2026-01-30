Da Coreia do Sul a Arroio do Sal: coreano desbrava litoral gaúcho com trailer e se surpreende com chocolatão

No fim da manhã da última quarta-feira (29), o estacionamento da avenida Beira-Mar estava lotado. Entre os diversos veículos parados próximos à praia, um chamava mais a atenção: Uma van bege, com uma placa desconhecida. Não eram as já tradicionais placas pretas dos argentinos que passam o verão no litoral. Possuía letras diferentes, e a bandeira adesivada na frente do carro identificava a origem. Trata-se de um trailer sul-coreano em Capão da Canoa.

O trailer pertence à Pan Ho Lee, engenheiro aposentado de 64 anos que saiu do seu país há quase dois anos para conhecer diferentes locais do mundo. Já foram 45 países visitados em cinco continentes, e o Litoral Norte entrou na sua rota.

Pan Ho Lee, que prefere ser chamado de John (seu nome católico), conversou com à reportagem de GZH no estacionamento de um posto de gasolina em Arroio do Sal, às margens da Estrada do Mar, onde passou a noite. A entrevista foi feita em inglês.

Sua jornada começou há 22 meses, quando deixou a cidade de Busan, onde morava, e saiu de um porto na Coreia do Sul até Vladivostok, no extremo leste da Rússia. Foi o ponto de partida de um trajeto que passou por toda a Europa, parte da Ásia e África.

— Eu fui engenheiro marítimo, trabalhei em navios e estive em 25 países quando era jovem. Mas não conseguia viajar tempo suficiente, apenas ia para um local, depois ia para outro. Então decidi que, se eu tivesse tempo e dinheiro suficientes, iria viajar o mundo inteiro. Esse era meu sonho. Então quando finalmente me aposentei comecei a viajar pelo mundo. No início planejei apenas ir até um país europeu e voltar para a Coréia. Mas uma vez que comecei, pude descobrir mais lugares, mais interessantes e fui conhecendo mais e mais — conta.

Pan Ho Lee já visitou dezenas de países. Duda Fortes / Agencia RBS

Do Ushuaia à Manaus

Após cruzar boa parte do hemisfério norte, John resolveu ir até a América do Sul. Colocou seu trailer em um navio que saiu da Bélgica com destino ao Uruguai. Ele, claro, foi de avião. Nessa nova etapa, desbravou a cordilheira dos Andes, no Chile, conheceu Foz do Iguaçu, e desceu o continente até chegar ao Ushuaia, no extremo sul da Argentina.

Deixando o trailer lá, foi até a Antártida e, ao voltar para o solo argentino, iniciou sua nova aventura: viajar pela costa brasileira, passar o Carnaval no Rio de Janeiro, até chegar em Manaus, na Floresta Amazônica.

Com a ajuda de um conhecido brasileiro, montou um roteiro começando pelo Rio Grande do Sul. Cruzou o Estado, passou por Porto Alegre e, na quarta-feira (28), fez o que muitos gaúchos fazem: pegou a Freeway até o litoral.

— Na verdade, o que eu quero ver é o carnaval e a Amazônia. Mas eu gosto de cidades costeiras, e gosto de dirigir pela praia. Apenas ir dirigindo e olhando a paisagem. Por isso escolhi essa estrada — relata

Bife, salame e o estranho “mar marrom”

John parou em Capão e permaneceu algumas horas na praia. Foi quando deixou o trailer estacionado na avenida Beira-Mar. Comeu queijo com salame, e declarou sua paixão pela nossa especialidade: a carne bovina.

— O bife é excelente. Muito delicioso.

Mas, o que mais chamou a atenção do sul-coreano no seu curto período na praia gaúcha foi a cor do mar. Após conhecer monumentos europeus, as pirâmides do Egito e os pinguins na Antártida, John foi apresentado ao mar chocolatão.

— Geralmente nas praias a água é mais clara. Mas eu descobri que aqui a cor é mais escura, como um azul escuro, ou marrom escuro. Eu fiquei surpreso, pensei: “o que está acontecendo? É poluição?” Então pesquisei no google, na inteligência artificial e vi que é um fenômeno natural — conta, se divertindo.

Trailer equipado

John vive sozinho em seu trailer de médio porte. Nele, há tudo que é preciso para passar anos desbravando o mundo: cama, cozinha com fogão e jogo de panelas, ar-condicionado, televisão e até chuveiro com água aquecida. Sua experiência como mecânico, após deixar os navios, foi essencial para transformar a van em uma casa sobre rodas.

— Eu comprei coisas básicas e fui modificando, porque fui mecânico automotivo. Deixei de ser engenheiro marítimo e tive minha oficina por 25 anos. Depois vendi e comecei a viagem.