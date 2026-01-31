"Aproveitar ao máximo": grupo de agricultores do Vale do Rio Pardo faz bate e volta para curtir a praia em Capão da Canoa

O sábado (31) amanheceu propício para curtir a beira da praia em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Com o sol superando as nuvens, a temperatura parece um pouco mais alta do que os 24°C marcados no termômetro. Uma leve brisa e o mar quase que "chocolatinho" ajudam a refrescar.

Tempo ideal para o grupo de amigos que vieram de Vale do Sol fazer o tal "bate e volta". A excursão de cerca de 40 pessoas saiu no início da madrugada do município do Vale do Rio Pardo e chegou no começo da manhã no Litoral Norte depois de cinco horas de viagem. Antes das 7h, os gazebos e guarda-sóis já estavam montados, enquanto cada um passava protetor solar para se preparar para curtir o dia.

— Esse sol está maravilhoso, a água também. A gente vai aproveitar ao máximo — disse Enilda Carvalho, 57 anos.

O grupo é formado majoritariamente por agricultores da região. Por isso, a viagem é planejada para retornar ainda no mesmo dia, já que muitos precisam cuidar dos animais.

— Sair da rotina um pouco. A vida de agricultor não é fácil, mas a gente tira um tempinho para se divertir.

As excursões começaram ainda no ano passado e costumam ter Capão da Canoa como destino. As amigas fazem parte de uma feira rural, onde oferecem, às quintas-feiras, pães, verduras e artesanato. E trouxeram do Vale do Sol alguns dos produtos para se alimentar, como uma chips de mandioca.