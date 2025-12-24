Véspera de Natal combina tempo instável, abafamento e mar claro em Capão da Canoa

Ler resumo

Veranistas que escolheram passar a véspera de Natal em Capão da Canoa precisaram conviver com o tempo instável. Desde as primeiras horas desta quarta-feira (24), o município do Litoral Norte esteve encoberto por nuvens e registrou chuvas intercaladas, o que afastou parte de quem pretendia ir à faixa de areia.

Os frequentadores que decidiram comparecer a uma praia com cara de inverno encontraram, em contrapartida, um mar claro. Marcos Morsh, 57 anos, estava sentado sob um guarda-sol no fim da manhã quando conversou com Zero Hora.

— Minha mulher não quis vir porque está chovendo. Vim sozinho para tirar o estresse, ficar numa boa. Entrei na água, que está limpa e maravilhosa. Para mim, está ótimo — disse o morador de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, que aproveitou a folga para tomar uma caipirinha enquanto observava a movimentação.

Se o céu lembrava o inverno, o mesmo não se podia dizer da sensação térmica. Mesmo à beira-mar, o abafamento era constante: com vento fraco e temperatura que chegou a 27°C, o calor predominou.

Maicon Gobbato, 40 anos, estava próximo à Praça do Farol, na área central da cidade, acompanhado da esposa e do filho. Antes veranista de Torres e Arroio do Sal, a família decidiu, pela primeira vez, passar o Natal em Capão da Canoa, onde alugou um apartamento.

— Viemos para aproveitar e descansar um pouco. Nosso filho gosta bastante de praia e de brincar na areia, então o tempo não influencia em nada. Queremos qualidade de vida, distração, ficar olhando o mar, ver as pessoas, aproveitar o dia mesmo se chover — comentou o agricultor de Caxias do Sul, na Serra.

Com a chuva, a maioria dos veranistas preferiu permanecer na faixa de areia, sob guarda-sóis ou em caminhadas à beira d’água. Alguns entraram no mar para amenizar o calor. Outros aproveitaram para praticar atividades físicas, como Elisandro Mazanti, 42 anos, de Santa Rosa, no noroeste gaúcho: