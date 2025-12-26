RS tem 10 pontos impróprios para banho; veja onde

Com água clara, Capão da Canoa está liberada aos banhistas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O terceiro boletim do Programa de Balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (26), aponta que todas as praias do Litoral Norte estão próprias para banho. No entanto, subiu de nove para 10 o número de pontos impróprios no Estado em comparação com a última semana.

Dois pontos de Pelotas, no sul do RS, apresentaram melhora e foram liberados aos banhistas: Santo Antônio — Rua São José e Totó.

O Balneário Atílio Aléssio, em Nova Palma, na Região Central, também estava impróprio na última semana e foi liberado aos banhistas no relatório desta sexta-feira.

Em contrapartida, dois pontos analisados em Rio Grande, um em Cerrito e outro em Pedro Osório, todos municípios no sul do Estado, apresentaram condições desfavoráveis aos banhistas.

Ao todo, são 86 pontos liberados aos banhistas no litoral gaúcho. Outros 10 locais estão impróprios:

Barra do Ribeiro — Praia da Picada — Lago Guaíba Cerrito — Balneário Cerrito - Rio Piratini Pedro Osório — Balneário Pedro Osório — Rio Piratini Pelotas — Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção Pelotas — Santo Antônio - Rua Bagé Pelotas — Valverde - Trapiche Piratini — Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini Rio Grande — Praia do Cassino - Rua Apolinário Rio Grande — Praia do Cassino - Rua Goiás Tapes — Balneário Rebelo

Programa Balneabilidade

O Programa Balneabilidade, realizado anualmente desde 1979, avalia se os locais estão próprios ou impróprios para banho e é divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Neste verão, serão analisados 96 pontos em 45 municípios — três a mais do que no ano passado. Os novos locais são a Lagoa Rondinha, em Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, em Piratini.

Os resultados serão divulgados semanalmente, sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, além de placas instaladas nos pontos monitorados. O aplicativo do programa deve retomar as atualizações a partir de 19 de dezembro. A operação segue até 27 de fevereiro, com boletins publicados ao longo de 12 semanas.

Como é feito o monitoramento

As coletas começaram em 10 e 11 de novembro. No Litoral Norte e Médio, entre Palmares do Sul (Quintão) e Torres, são 34 pontos de água salgada analisados. As amostras são recolhidas semanalmente pela Gerência Regional do Litoral Norte da Fepam e enviadas para exames microbiológicos no laboratório da fundação, em Porto Alegre. Em outras regiões, incluindo lagoas e balneários do Litoral Sul, o trabalho conta com apoio da Corsan e do Sanep.

Critérios de classificação

A qualidade da água é definida com base na presença da bactéria Escherichia coli, conforme normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).